10 najlepszych komputerów nurkowych poniżej 500 GBP/650 USD w 2025 roku

at 11: 48 am

Komputery nurkowe Ewoluowały od drogich, nieporęcznych urządzeń w eleganckich, inteligentnych towarzyszach, którzy na nowo definiują bezpieczeństwo i wygodę pod wodą. Wczesne modele, pochodzące z lat 1980. XX wieku, były często zawodne i niedokładne, a do tego, cóż, dość duże. Przenieśmy się do roku 2025, a dziś… komputery nurkowe Dostarczaj w czasie rzeczywistym informacje o głębokości, stanie dekompresji, prędkości wynurzania i mieszance gazów! Od tego momentu robi się tylko bardziej skomplikowanie i ekscytująco, a wszystko to na kompaktowych ekranach na nadgarstku… czasami w pełnej krasie.

Warto podkreślić, że ta lista najlepszych komputery nurkowe Cena poniżej 500 funtów plasuje nas w czołówce rynku sprzętu do nurkowania rekreacyjnego. Większość producentów oferuje wiele modeli w tej cenie, dlatego staraliśmy się pokryć ten zakres i wybrać najlepsze z nich w ich specjalizacjach. Wszystkie komputery nurkowe Produkty z tej listy kosztują poniżej 500 funtów/650 dolarów, więc nie musisz wydawać fortuny, żeby mieć spokój ducha. I choć z pewnością zyskujesz spokój ducha, ile możesz zyskać za te pieniądze?

Suunto Zoop Novo – 235 GBP / 300 USD

Suunto Zoop Novo to klasyczny zegarek dla początkujących komputer nurkowy który niezmiennie zdobywa uznanie za niezawodność i łatwość obsługi. Dzięki jasnemu, podświetlanemu wyświetlaczowi i interfejsowi z jednym przyciskiem, idealnie nadaje się dla początkujących nurków lub jako proste urządzenie zapasowe dla bardziej zaawansowanych. Urządzenie obsługuje mieszanki nitroksowe do 50%, zawiera wymienną baterię i może zapisać do 140 nurkowań w pamięci.

Suunto Zoop Novo Komputer nurkowy

Choć brakuje mu integracji z systemem sprężonego powietrza i łączności Bluetooth, oferuje on niezawodność i praktyczne rozwiązanie do monitorowania dekompresji. Otrzymuje również wyraźny wizualny i dźwiękowy wskaźnik prędkości wynurzania, kluczowy dla minimalizacji ryzyka wystąpienia DCS. Jedną z funkcji, często ignorowaną przez nurków rekreacyjnych, jest tryb Gauge. Dzięki temu Zoop Novo nadaje się jako urządzenie do pomiaru czasu dennego dla nurków technicznych.

Jeśli szukasz prostego, niezawodnego urządzenia, które nie zrujnuje Twojego budżetu, Zoop Novo pozostaje jednym z faworytów w roku 2025.

ZALETY:

Przyjazny dla użytkownika i niezawodny

Świetna cena na start

Tryby Nitrox i Gauge

Wady:

Brak integracji Bluetooth i Air

Masywny w porównaniu do zegarka komputery!

Sokolik wędrowny – 500 funtów / 575 dolarów

OK, to jest najwyższa półka cenowa, ale Peregrine to wydajny, pełnokolorowy telewizor komputer nurkowy Zaprojektowany głównie dla nurków rekreacyjnych, którzy cenią sobie przejrzystość, moc i dostęp do technologii. Wyposażony w jasny, 2.2-calowy, kolorowy ekran LCD, alarmy wibracyjne, ładowanie bezprzewodowe i wiele konfigurowalnych trybów wyświetlania, jest intuicyjny, a jednocześnie pełen profesjonalnego DNA, jakiego można oczekiwać od Shearwater.

Burzyk Peregryn Komputer nurkowy

Wykorzystuje algorytm Bühlmann ZHL-16C z czynnikami gradientowymi, co pozwala na zaawansowane strojenie konserwatyzmu, rzadkość w tej cenie. Obsługuje powietrze i nitroks do 100%, a także tryb nitroksu z trzema gazami. To nie jest sprzęt dla początkujących. komputer nurkowy, ale jest idealny dla każdego, kto chce rozpocząć przygodę z nurkowaniem technicznym na poziomie podstawowym bez przepłacania. Nurkowania są rejestrowane w Shearwater Cloud przez Bluetooth. Nie ma kompasu ani integracji z czujnikiem ciśnienia, ale dla większości nurków nietechnicznych jest to akceptowalne rozwiązanie.

ZALETY:

Genialny ekran i intuicyjny interfejs

Możliwość ładowania i obsługi technologii Bluetooth

Algorytm technologiczny do użytku rekreacyjnego

Wady:

Brak kompasu i integracji z powietrzem

Dość nieporęczny do użytku rekreacyjnego

Garmin Descent G1/G1 Solar – 399 GBP / 549 USD lub 499 GBP / 649 USD

Smartwatch, który działa jako komputer nurkowy, a może na odwrót? Modele Descent G1 łączą w sobie GPS, rejestrowanie nurkowania i funkcje multisportowe w jednym, wytrzymałym pakiecie. Stworzony do akcji, Garmin Descent G1 mierzy głębokość, czas, stan dekompresji i przerwy na powierzchni. Dodatkowo pełni funkcję codziennego monitora aktywności fizycznej.

Garmin Przyzwoity G1 Komputer nurkowy

Oba modele obsługują tryby Air, Nitrox, Gauge, Apnea i CCR. Żywotność baterii w standardowym G25 wynosi ponad 1 godzin w trybie nurkowania, a dzięki modernizacji do modelu Solar można ją znacznie wydłużyć. Ekran jest prosty, monochromatyczny i nie każdemu przypadnie do gustu, ale jeśli jesteś wystarczająco dorosły, aby docenić styl „retro Casio”, możesz skorzystać z trybu dużych cyfr podczas nurkowania. Choć Descent G1 nie zawsze jest najłatwiejszy w obsłudze, jego wszechstronność jest niezrównana w cenie poniżej 500 funtów.

ZALETY:

Zestaw fitness + nurkowanie + smartwatch

Łączność GPS i Bluetooth

Doskonały do podróży i śledzenia powierzchni

Wady:

Mały, monochromatyczny ekran

Brak integracji powietrza

Suunto D5 – 455 funtów / 649 dolarów

Kolejny zegarek naręczny komputer nurkowySuunto D5 zaciera granicę między akcesorium lifestylowym a poważnym narzędziem do nurkowania. Kolorowy ekran jest ostry, czytelny w świetle słonecznym i konfigurowalny. Pod wodą D5 obsługuje tryby Air (powietrze), Nitrox (nitroks), Gauge (głębokościomierz) i Freedive (nurkowanie swobodne), w tym możliwość przełączania gazów podczas nurkowania. Po nurkowaniu urządzenie synchronizuje się bezprzewodowo z telefonem za pośrednictwem aplikacji Suunto i rejestruje lokalizację (należy jednak pamiętać, że to aplikacja rejestruje lokalizację telefonu, a nie D5).

Suunto G5 Komputer nurkowy

Chociaż integracja z systemem sprężonego powietrza jest opcjonalna za pomocą nadajnika (sprzedawanego oddzielnie), bez niego urządzenie mieści się w budżecie. Akumulator wystarcza na sześć do dwunastu nurkowań na jednym ładowaniu. Elegancki design sprawia, że można go zabrać na kolację po nurkowaniu.

ZALETY:

Pełnokolorowy, w formie zegarka naręcznego

Synchronizacja aplikacji i ładowanie

Stylowy i przyjazny w podróży

Wady:

Nadajnik generuje prawie dwukrotnie większy koszt integracji powietrza

Krótszy czas pracy baterii niż w prostszych modelach

Oceanic Veo 4.0 – 360 funtów / 380 dolarów

Veo 4.0 łączy w sobie elegancki wygląd z inteligencją. Wyposażony w wyświetlacz o wysokim kontraście i synchronizację Bluetooth, obsługuje również dwa algorytmy – DSAT i Pelagic Z+ – co pozwala dopasować profile do partnera nurkowego lub instruktora. Dwie mieszanki gazowe, do 100% tlenu, sprawiają, że idealnie nadaje się dla nurków nitroksowych, a nawet do nurkowania technicznego.

Oceanic VEO 4

Możesz rejestrować i aktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji DiverLog+, a wymienna bateria wystarcza na 200–300 nurkowań. komputer nurkowy nie oferuje integracji powietrza ani kompasu, jest niezwykle wszechstronny dla nurków wielostopniowych.

ZALETY:

Elastyczność podwójnego algorytmu

Obsługa aplikacji i przełączanie gazu

Smukły, przeznaczony do noszenia na nadgarstku komputer

Wady:

Brak integracji powietrza i kompasu

Interfejs wymaga chwili nauki

Cressi Leonardo 2.0 – 210 funtów / 260 dolarów

Prosty, niedrogi i skuteczny. Cressi Leonardo to idealny wybór. komputer nurkowy Dla nurków ceniących praktyczność bardziej niż bajery. Segmentowany wyświetlacz LCD od krawędzi do krawędzi jest wyraźny i czytelny, a także podświetlany. Pod wodą Leonardo obsługuje tryby: powietrza, nitroksu (do 50%) i głębokościomierza, a także umożliwia opcjonalny przystanek na głębokości dla większego bezpieczeństwa.

Cressi Leonardo 2 Komputer nurkowy

Cressi wykorzystuje zmodyfikowany algorytm RGBM, który można dostosować do „współczynnika bezpieczeństwa”. Posiada również wyraźne alarmy wizualne i dźwiękowe. Jak większość urządzeń dla początkujących. komputery nurkowe Obecnie Leonardo ma interfejs z jednym przyciskiem i przejrzysty dziennik nurkowania. Nie ma Bluetooth, GPS-u ani kompasu, ale w tej cenie nie należy się tego spodziewać. komputer po prostu sprawdza się jako wytrzymały i łatwy w użyciu sprzęt roboczy dla początkujących nurków lub jako jednostka zapasowa.

ZALETY:

Niesamowicie prosty interfejs

Doskonała przejrzystość ekranu

Doskonała cena

Wady:

Brak funkcji bezprzewodowych

Ograniczony zestaw funkcji

Aqualung i330R – 308 funtów / 399 dolarów

i330R oferuje jeden z najlepszych ekranów w tej cenie: jasny, pełnokolorowy wyświetlacz TFT, który pozostaje widoczny w każdych warunkach. W wodzie obsługuje cztery tryby: Powietrze, Nitroks, Gauge i Freediving. Podczas nurkowania można również przełączać do trzech mieszanek gazowych. i330R można ładować przez USB i oferuje synchronizację Bluetooth z aplikacją DiverLog+ firmy Aqualung.

Aqualung i330R Komputer nurkowy

Dzięki solidnej, praktycznej konstrukcji jest to ulubiony model nurków w zimnej wodzie i nurków nocnych, którzy cenią sobie wyraźne obrazy. Nie ma w nim integracji powietrza ani cyfrowy Kompas, ale oferuje więcej funkcji niż wielu konkurentów. Ma też, naszym zdaniem, najlepszy pasek na liście, który jest dostępny od razu po wyjęciu z pudełka, o czym za mało się mówi!

ZALETY:

Wyraźny, pełnokolorowy ekran

Możliwość ładowania i obsługi technologii Bluetooth

Możliwość stosowania wielu gazów

Wady:

Brak kompasu i integracji z powietrzem

Mniej eleganckie niż wzornictwo zegarków

Mares Puck 4 – 240 GBP / 350 USD

Mares Puck 4 to najnowsza odsłona uwielbianej serii Puck, zachowująca prostotę obsługi jednym przyciskiem, ale z eleganckim, kontrastowym wyświetlaczem matrycowym i zmodernizowaną technologią wewnętrzną. Puck 4 obsługuje tryby Air, Nitrox (do 99%) i Gauge, z możliwością głębokiego nurkowania i przełączania między różnymi gazami.

Klacze Puck 4 Komputer nurkowy

Nowością w Puck 4 jest łączność Bluetooth, która umożliwia synchronizację nurkowań za pośrednictwem aplikacji Mares, dzięki czemu nie trzeba już męczyć się z kablami. Interfejs jest przejrzysty, czytelny nawet przy słabej widoczności i trwały. Wymienna bateria zapewnia solidną żywotność do 100 nurkowań. I choć nie jest to modny gadżet, to solidne, funkcjonalne i niezawodne narzędzie nurkowe, którego trudno przebić w tej kategorii cenowej.

Plusy:

Synchronizacja dziennika nurkowania przez Bluetooth

Długa żywotność baterii (możliwość wymiany przez użytkownika)

Proste, wytrzymałe i wydajne

Wady:

Brak integracji powietrza i kompasu

Nie jest to najładniejszy z nich wszystkich

Ekran SEAC – 265 funtów / 335 dolarów

Ekran SEAC to nowoczesny i bezproblemowy komputer nurkowy Zaprojektowany z myślą o czytelności i prostocie. Szeroki, prostokątny wyświetlacz LCD oferuje wysoki kontrast, dzięki czemu dane nurkowe można łatwo odczytać jednym rzutem oka. Jest również podświetlany, co jest przydatne podczas nurkowania w warunkach słabej widoczności lub w nocy. Dodatkowo, wygląda świeżo i nowocześnie. komputerPo wejściu do wody ekran obsługuje tryby powietrza, nitroksu (do 99%) i głębokościomierza, a także zawiera alarmy wizualne i dźwiękowe informujące o głębokości, prędkości wynurzania i przystankach dekompresyjnych.

Ekran SEAC Komputer nurkowy

Nie znajdziesz tu integracji z powietrzem ani Bluetooth, ale wymienna bateria to miły dodatek, który zapewnia do trzech lat użytkowania dla przeciętnego nurka. Interfejs jest obsługiwany za pomocą dwóch przycisków z przodu, co zapewnia łatwą obsługę, nawet w grubych rękawicach w zimnej wodzie.

ZALETY:

Duży, niezwykle wyraźny wyświetlacz

Dobrze zaprojektowane dla nurków w zimnej wodzie

Łatwy w użyciu interfejs

Wady:

Brak aplikacji lub łączności bezprzewodowej

Dedykowany kabel USB nie jest dołączony

Scubapro Aladin A2 – 400 funtów / 480 dolarów

Zaprojektowany dla nurków poszukujących kompaktowego, wydajnego urządzenia, Scubapro Aladin A2 łączy zaawansowane funkcje w opływowej formie zegarka naręcznego. Obsługuje systemy nurkowe, manometry, apnea, trimix, sidemount i CCR, co czyni go niezwykle wszechstronnym. Wyświetlacz matrycowy Full-Dot jest wyraźny i klarowny, a interfejs użytkownika jest intuicyjny po zapoznaniu się z jego układem.

Scubapro Aladin A2 Komputer nurkowy

Zawiera kompensację przechyłu 3D cyfrowy kompas, co jest rzadkością w tym przedziale cenowym, i choć integracja z czujnikiem ciśnienia jest możliwa, wymaga opcjonalnego nadajnika. Mówiąc o integracji, jest on również kompatybilny z pasem Scubapro HRM, umożliwiając odczyt tętna i temperatury skóry. A2 posiada również Bluetooth, co ułatwia synchronizację z aplikacją Scubapro LogTRAK. Nurkowie techniczni mogą potrzebować większej personalizacji, ale dla poważnych nurków rekreacyjnych i sportowych Aladin A2 idealnie trafi w dziesiątkę.

ZALETY:

Wbudowany kompas i łączność Bluetooth

Wiele trybów nurkowania i nurkowania swobodnego

Smukła i kompaktowa forma zegarka naręcznego

Wady:

Do dodatkowej integracji wymagane są wielokrotne nadajniki

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Podsumowanie – wyróżniające się wybory

Najlepszy w sumie Komputer nurkowy:Scubapro Aladin A2 – pełen funkcji nurkowych za przyzwoitą cenę

Najlepsza wartość Komputer nurkowy:Mares Puck Pro – wytrzymały, prosty i gotowy do nauki jazdy

Bezcenne Komputer nurkowy dla doświadczonego nurka:Shearwater Peregrine – pełnokolorowy, przejrzysty ekran i przejrzystość na poziomie technicznym

Najlepszy crossover Komputer nurkowy: Garmin Descent G1/G1 Solar – połączenie smartwatcha i komputer nurkowy, prawdziwy codzienny model z solidną funkcjonalnością do nurkowania

Ostatnie słowo na temat komputerów nurkowych

Twoje komputer nurkowy Powinien odzwierciedlać Twój styl nurkowania, a nie tylko Twój budżet. Niezależnie od tego, czy szukasz niezawodnego i bezproblemowego rozwiązania, nowoczesnej technologii z wszystkimi bajerami, czy też uniwersalnego urządzenia, które możesz nosić na co dzień, dziesięć powyższych modeli zapewnia niezawodne bezpieczeństwo i funkcjonalność, nie przekraczając budżetu o 500 funtów.

Oczywiście, komputery nurkowe Nie kontrolują nurkowania za Ciebie, po prostu podają Ci fakty. Nawet jako nurek rekreacyjny, są one narzędziem, dlatego powinieneś już znać podstawy ciśnienia, pływalności i dekompresji, aby w pełni z nich korzystać. Po opanowaniu podstawowych zasad instrukcji możesz swobodnie dobrać mieszankę nitroksową, nurkować na rafach lub krążyć wokół wraków. komputer nurkowy będzie śledzić za Ciebie.

I pamiętaj… jeśli nie nauczyłeś się, jak z niego korzystać, twoje komputer nurkowy Naprawdę nie ma sensu, zwłaszcza gdy w grę wchodzą te informacyjne alarmy i migające cyfry. Zawsze czytaj instrukcję i szybko ją sobie odśwież, jeśli nie korzystałeś z niej od jakiegoś czasu.

Najczęściej zadawane pytania – zakup komputera nurkowego poniżej 500 funtów

1. Czy potrzebuję Bluetooth na moim komputer nurkowy czy USB jest w porządku?

Bluetooth umożliwia bezprzewodową synchronizację z telefonami, co jest niezwykle wygodne. Synchronizacja przez USB również działa dobrze i prawie zawsze pozwala zaoszczędzić pieniądze.

2. Czy integracja powietrza jest warta zachodu?

Podłączenie do butli zapewnia bieżące ciśnienie gazu, co jest szczególnie przydatne podczas nurkowań technicznych. Jednak dla nurków rekreacyjnych konsola z manometrem jest zazwyczaj więcej niż wystarczająca.

3. Jak ważny jest typ algorytmu (np. Bühlmann vs DSAT)?

Pytanie za milion dolarów. Modele konserwatywne (takie jak DSAT) są bardziej bezpieczne, tj. krótsze NDL i krótszy czas nurkowania na głębokości podczas nurkowań powtarzalnych. Algorytmy oparte na algorytmach Bühlmanna i konfigurowalne (Buhlmann GF) zazwyczaj oferują dłuższe NDL w bazie i pozwalają na późniejsze dostosowanie konserwatyzmu. Wybór zależy tak naprawdę od tego, jak liberalne lub ostrożne nurkowanie preferujesz i jakiego poziomu kontroli oczekujesz od swojego nurka. komputer nurkowy.