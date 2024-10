Na sprzedaż 3 Rolexy z ogniwami Giddings/Custeau

Dwa zegarki Rolex Submariner, które obecnie należą do podwodnego operatora i producenta filmowego Ala Giddingsa, towarzyszyły mu podczas 12 z 17 zejść do Tytaniczny, pójdą pod młotek w najbliższych tygodniach – podobnie jak inny Submariner należący do rodziny Cousteau.

Sotheby's New York planuje wystawić na sprzedaż Submarinery Giddingsa na początku grudnia. Ze względu na ich wyjątkową „historię podwodnej ekspozycji” dom aukcyjny uważa, że ​​para zegarków to „prawdopodobnie najbardziej autentyczne zegarki narzędziowe, jakie kiedykolwiek wystawiono na aukcji”.

W ciągu 40-letniej kariery Giddings, który ma obecnie 87 lat, został czterokrotnym zdobywcą nagrody Emmy i wykonał wiele kultowych zdjęć podwodnych, w tym niezapomniane ujęcie TytanicznyŁuk 's.

Jego 1680 „Red” Submariner z około 1976 r. to 40-milimetrowy automatyczny zegarek ze stali nierdzewnej kalibru 1570 z czarną tarczą i zakręcanym deklem z wygrawerowanym napisem „Al Giddings”. Ma on atest na głębokość do 200 m.

Czerwony Submariner Ala Giddingsa (Sotheby's)

Amerykański nurek był znany z opracowywania własnych innowacyjnych aparatów fotograficznych, oświetlenia i systemów optycznych, współpracując z National Geographic, BBC i badaczami oceanów, takimi jak Tytaniczny odkrywca Robert Ballard. Popyt ze strony głównych studiów filmowych Hollywood sprawił, że został również powiązany z filmami o Jamesie Bondzie, w tym Tylko dla twoich oczu i Nigdy nie mów nigdy Znowu i klasyki w reżyserii Jamesa Camerona, takie jak Głębia, Otchłań i Tytaniczny.

Stojąc na batyskafie Alvin, który zanurkował na Titanica w 1986 roku (Sotheby's)

Giddings podczas misji na Titanicu, z zegarkiem Rolex Red Submariner (Sotheby's) Filmowanie z helikoptera (Sotheby's)

Sotheby's twierdzi, że zdjęcia Giddingsa pokazują go noszącego zegarek „na planie z Seanem Connerym i Kim Bassinger, uczącego Jamesa Camerona komunikacji pod wodą, wynurzającego się z ALVINA, łodzi podwodnej, która posłużyła do odkrycia Tytanicznyi wisząc na helikopterach z kamerą w ręku.”

Miał go również na nadgarstku podczas kręcenia filmu dokumentalnego IMAX Titanic: Skarb Głębin w 1992 roku, co doprowadziło do jego współpracy z Cameronem.

„Odpowiedni zegarek do nurkowania był tym, co należało mieć, a ten zegarek spełnił swoje zadanie bezbłędnie przez wszystkie te lata”, powiedział Giddings, „zarówno pod wodą, w różnych warunkach ciśnieniowych i w różnych łodziach podwodnych: na Tytaniczny, Na Andrei Dorii, wraki statków w lagunie Truk, atolu Bikini, biegunie północnym, Antarktydzie. Naprawdę nie było żadnej konkurencji; po prostu było najlepiej.”

Złoty Rolex

Złoty Rolex Submariner Ala Giddingsa z około 1984 roku (Sotheby's)

Innym zegarkiem Giddings oferowanym na sprzedaż jest Submariner 1680/8 „Nipple Dial” – 18-karatowy żółty złoty zegarek Rolex z pasującą bransoletą z około 1984 roku, który widać na ekranie w Tytaniczny.

T Walker Lloyd, nurek pracujący dla Rolexa, był przyjacielem Giddingsa i zapytał go, czy marka mogłaby wykorzystać niektóre z jego zdjęć dr Sylvii Earle w kampanii promocyjnej, gdy zostanie ambasadorką Rolexa. Giddings dokumentował pracę biologa morskiego i oceanografa od kilku lat.

Kiedy Lloyd później zapytał Giddingsa, ile Rolex jest mu winien za zdjęcia, odpowiedział, że chętnie wesprze Earle i jej pracę. „Minął około miesiąc i w przesyłce pojawiło się pudełko z napisem: 'Ciesz się, T Walker Lloyd'” — powiedział Giddings. „A to był ten złoty Rolex. Byłem w szoku. Myślę, że w tamtym czasie kosztował 10,000 XNUMX dolarów!”

Giddings nosił zegarek oszczędnie, ale w 1997 roku, pracując jako koproducent i reżyser fotografii podwodnej Tytaniczny, przystał na to, gdy Cameron uznał, że złoty Rolex będzie odpowiednio wyglądał na nadgarstku aktora Billa Paxtona, grającego rolę dyrektora nurkowania Brocka Lovetta.

Kilka miesięcy później Giddings zaczął się zastanawiać, co stało się z jego zegarkiem i zadzwonił do biura Camerona. „A tydzień lub dwa później przyszedł pocztą z notatką z podziękowaniami od Foxa” – powiedział.

Oba zegarki sprzedawane są z wybranymi, podpisanymi pamiątkami, w tym plakatami filmowymi i odbitkami zdjęć Tytaniczny, DVD i książka. Szacunkowa cena za Red Submariner wynosi 20,000 40,000–15,400 30,800 USD (30,000 60,000–23,000 45,900 GBP), a za złotego Rolexa 6 XNUMX–XNUMX XNUMX USD (XNUMX XNUMX–XNUMX XNUMX GBP). Oba modele trafią pod młotek XNUMX grudnia w Sotheby’s „Ważne zegarki" sprzedaż.

Okręt podwodny Cousteau

Ten Rolex Submariner należał kiedyś do Philippe'a Cousteau (Dallas Auction Gallery)

Zanim zegarki Giddings trafią do sprzedaży, po drugiej stronie USA, w Teksasie, Rolex Sea-Dweller Submariner z 1665 r. z 1969 r. należący do zmarłego syna Jacques'a Cousteau, Philippe'a Cousteau, również wydaje się budzić zainteresowanie. Nie tylko dlatego, że właściciel sam był sławnym nurkiem, ale także dlatego, że jego ojciec miał swój udział w projektowaniu Submarinera.

Philippe Cousteau był, podobnie jak Giddings, operatorem filmowym wśród wielu innych swoich osiągnięć i specjalizował się w kwestiach środowiskowych. Zmarł w 1979 roku w wieku 38 lat, gdy jego łódź latająca rozbiła się w rzece Tag w Portugalii.

Philippe Cousteau (Earth Echo International)

Zegarek o stopniu zanurzenia 610 m pierwotnie należał do Cousteau, a od 1973 r. jest w posiadaniu obecnego właściciela, który otrzymał go w prezencie z okazji nurkowania na dużych głębokościach w Morzu Śródziemnym.

Jest znany jako model „double red line” z powodu różowego odcienia, który wynika z faktu, że wczesne modele nie były drukowane z białym tłem. Dopiero później zaczęto je drukować podwójnie, aby wyróżnić czerwień. Zegarek ma również mały zawór spustowy helu, co również świadczy o tym, że jest to wczesny model.

Galeria aukcyjna w Dallas ustalił szacunkową cenę zegarka na 50,000 75,000–38,500 57,400 USD (12 2014–183,750 XNUMX GBP), gdy trafi on do sprzedaży XNUMX listopada. W XNUMX r. Rolex Sea-Dweller należący do Philippe'a Cousteau został sprzedany w Nowym Jorku za XNUMX XNUMX USD.

