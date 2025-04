Airy newcomer to najlżejszy zegarek do nurkowania, jaki kiedykolwiek widziano

at 9: 50 am

Najlżejszy mechaniczny zegarek do nurkowania, jaki kiedykolwiek powstał – tak twierdzi niezależny szwajcarski producent zegarków Ulysse Nardin (UN) przedstawiając swój nowy przezroczysty model 200m Diver [AIR].

Zegarki dla nurków są z reguły większe od zegarków wieczorowych, a niewielu nurków spędza sen z powiek ciężarowi takiego przyrządu, który zabiera ze sobą pod wodę. Jednak osiągnięcie technologiczne ONZ stanowi temat do dyskusji – choć jego cena wynosi 33,000 XNUMX funtów.

Najnowszy dodatek do kolekcji UN Diver „wykracza poza to, czego się spodziewano, a nawet co uważano za możliwe” – twierdzi firma, dodając, że nowy zegarek stanowi połączenie „najnowocześniejszych zegarmistrzostw, zaawansowanej technologii i wysokiej wydajności”.

Ulysse Nardin wyprodukował swój pierwszy wodoodporny instrument już w 1893 r., swój pierwszy zegarek do nurkowania w 1964 r., a w 2001 r. pojawił się Aqua Perpetual, jedyny zegarek wodoodporny do 200 m z wiecznym kalendarzem. Dwadzieścia lat później wprowadził Diver X Skeleton i to właśnie na tym modelu oparł nową wersję, która rzekomo jest mocniejsza, a jednocześnie o połowę smuklejsza i lżejsza.

Zdejmowanie gramów

Podczas gdy model Diver 44 mm UN z 2019 r. ważył 120.5 g, a Diver X Skeleton 106 g, Diver [AIR] waży zaledwie 52 g – lub 46 g bez paska.

Posiada nowy kaliber UN-374, który wykorzystuje mniej materiału niż Diver X Skeleton. Jego konstrukcja opiera się na smukłych pustych mostkach używanych do tworzenia trójkątów odpornych na zginanie i odkształcanie, ale ze względu na zmniejszenie masy konstrukcja ma być bardziej wytrzymała. Nowy kaliber ma pokaźną rezerwę mocy wynoszącą 90 godzin.

Hiperlekki Ulysse Nardin Diver [AIR] z pomarańczowymi i białymi paskami

Osiemdziesiąt procent przestrzeni wewnątrz zegarka składa się teraz z powietrza, otaczającego mechanizm, który, jak twierdzi producent, jest w stanie wytrzymać uderzenie o wadze 5 kg. Rezygnacja z automatycznego mechanizmu naciągowego mogłaby zrzucić jeszcze więcej wagi, ale zachowanie tej funkcji było wymogiem oficjalnych standardów zegarków do nurkowania.

Mechanizmy zegarków są zazwyczaj wykonane z ciężkiego mosiądzu, ponieważ aluminium jest zbyt miękkie, a tytan, choć lekki i wytrzymały, jest zwykle uważany za zbyt trudny w obróbce, a także łatwopalny podczas obróbki. UN znalazł sposób na wykorzystanie tytanu.

Wyposażono go także w niezwykle antymagnetyczny wychwyt krzemowy, element kontrolujący precyzję pomiaru czasu, który w tym przypadku ważył połowę tego, co standardowa waga.

Upcykling:

Nowa modułowa koperta 44 mm łączy tytan z włóknem węglowym, co pozwala na dalsze zmniejszenie wagi. Ponieważ włókno węglowe nie jest szczególnie wodoodporne, mechanizm umieszczono w środkowej obudowie z tytanu. Ten tytan jest w 90% poddany recyklingowi, a boczne części koperty są wykonane z innego lekkiego kompozytu z włókna węglowego, Nylo-Foil, pochodzącego z odzyskanych sieci rybackich.

Świecąca wkładka pierścienia wykonana jest z CarbonFoil – poddanych recyklingowi włókien węglowych – a mechanizm wychwytowy z poddanego recyklingowi wafla krzemowego.

Zegarek Diver [AIR] ma wypukłe szkło szafirowe i minimalistyczną tarczę szkieletową z czarnymi indeksami i wskazówkami pokrytymi białą powłoką Superluminova.

Uzupełnieniem zegarka są dwa wymienne paski w kolorze pomarańczowym i białym, wykonane z elastycznej tkaniny z systemem zapięcia chroniącym przed zarysowaniem. Zegarek kosztuje 33,420 XNUMX funtów – dowiedz się więcej na stronie Ulysse Nardin strona.

