Trasa koncertowa Ocean Film Festival w Australii 2025 rozpoczyna się w marcu

Kurs Światowa trasa festiwalu filmowego Ocean Film Festival powraca w 2025 roku, świętując 12 niesamowitych lat inspirowania, edukowania i ochrony naszych oceanów. To coroczne wydarzenie, które poruszyło życie w 14 krajach, będzie podróżować po Australii od marca, prezentując publiczności w całym kraju urzekające piękno podwodnego świata.

Od ponad dekady Ocean Film Festival jest światowym punktem orientacyjnym dla miłośników oceanu, prezentując cuda i potęgę morza poprzez starannie wyselekcjonowany wybór filmów od utalentowanych niezależnych filmowców z całego świata. Tegoroczna trasa po Australii obiecuje zaczarować publiczność trzygodzinny program zapierających dech w piersiach wizualizacji i wciągających historii, oferując głęboki wgląd w serce naszych oceanów i życie tych, którzy je cenią.

„W tym roku jesteśmy szczególnie podekscytowani możliwością zaprezentowania trzech niesamowitych australijskich filmów” – mówi Jemima Robinson, założyciel Ocean Film Festival World Tour. „To fantastyczne osiągnięcie dla australijskich filmowców, że ich praca jest celebrowana obok międzynarodowych historii”. Oszałamiający „Biała Skała” podkreśla śmiałą próbę ochrony przyrody w celu uratowania Wielkiej Rafy Południowej w Australii poprzez przekształcenie kryzysu ekologicznego w zrównoważone rozwiązania. Poetyckie i szczere "Bogini" oferuje odę do podwodnego świata, zapraszając widzów do zakochania się w tętniącym życiem morzu. Tymczasem „Astronauta w oceanie” przedstawia sylwetkę bodyboardera Shane'a Ackermana, którego nieustraszona pogoń za falami ucieleśnia czystą radość, jaką daje pasja oceanu.

Te australijskie historie dołączają do inspirującego wyboru z całego świata. Widzowie będą świadkami transformacyjnej podróży hawajskiego fotografa i surfera Mike'a Cootsa w "Telefon", odkryj, jak surfing daje poczucie siły i nadzieję liberyjskiej młodzieży „My, surferzy”, prześledź poruszającą podróż po Alasce, która wywołała wpływ człowieka na „Ślady na Katmai”i daj się oczarować eterycznemu podwodnemu baletowi uchwyconemu na zdjęciu „Balet wodny”.

Ocean Film Festival World Tour to coś więcej niż tylko wydarzenie filmowe; to świętowanie błękitnego serca naszej planety. Poprzez oszałamiającą kinematografię i potężne narracje festiwal ma na celu zainspirowanie głębszej więzi z oceanem i zachęcenie widzów do podjęcia działań w celu ochrony tego kluczowego ekosystemu.

Bilety na trasę koncertową po Australii w 2025 roku są już w sprzedaży! Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym entuzjastą oceanu, weekendowym surferem, czy osobą, która fascynuje się tajemnicami głębin, ten festiwal obiecuje niezapomnianą, filmową podróż.

Aby uzyskać bilety, informacje o miejscach i pełny harmonogram trasy, odwiedź stronę www.oceanfilmfestivalworldtour.com.

Dołącz do nas i świętuj z nami 12 lat opowiadania historii oceanicznych. Zainspiruj się, jak dbać o wielki błękit, chronić go i odkrywać.

Opisy filmów:

THE CALL – HAWAJE USA: 12 minut

Trasa koncertowa Ocean Film Festival w Australii w 2025 r. rozpoczyna się 5 marca

W bujnym krajobrazie Kauai Mike Coots odkrywa swoje powołanie przez ocean. Naturalnie utalentowany surfer i fotograf, uchwycił zapierający dech w piersiach świat hawajskiej kultury surfingu z niezwykłym kunsztem. Jego zdjęcia przekształcają lokalne sceny surfingu w potężne historie wizualne, ujawniając głęboką więź między ludźmi a morzem.

Moment zmieniający życie zakwestionuje wszystko, co Mike wie, zmuszając go do ponownego wyobrażenia sobie swojej relacji z oceanem. „The Call” to inspirująca podróż transformacji, pokazująca, jak namiętność może ewoluować i pokonywać pozornie niemożliwe przeszkody.

MY SURFERSI – FRANCJA: 38 min

Akcja rozgrywa się w nadmorskich miasteczkach Liberii, gdzie nieoczekiwana wymiana kulturowa zmienia życie za pomocą uniwersalnego języka surfingu. Grupa europejskich surferów przybywa z czymś więcej niż tylko deskami — przynoszą nadzieję, więź i radość społeczności spragnionej możliwości i uzdrowienia. Zakładając klub surfingowy i ucząc lokalne dzieci i nastolatków, jak jeździć na falach, ci goście tworzą coś więcej niż tylko przestrzeń rekreacyjną — budują linię życia w postaci wzmocnienia.

Dokument przedstawia niezwykłe historie liberyjskiej młodzieży, której życie zmienia się dramatycznie po odkryciu surfingu. To, co zaczyna się jako proste zajęcie sportowe, staje się głęboką podróżą odkrywania siebie, odporności psychicznej i budowania społeczności. Poprzez rytm fal ci młodzi ludzie znajdują cel, pewność siebie i ścieżkę do ponownego wyobrażenia sobie swojej przyszłości, udowadniając, że czasami najpotężniejsza pomoc humanitarna nie dotyczy tylko przetrwania, ale tworzenia chwil czystej, transformującej radości.

BIAŁA SKAŁA – AUSTRALIA: 35 minut

Trasa koncertowa Ocean Film Festival w Australii w 2025 r. rozpoczyna się 6 marca

W lazurowych wodach Wielkiej Rafy Południowej w Australii rozgrywa się niszczycielski kryzys ekologiczny, gdy jeżowce dziesiątkują kluczowe lasy wodorostów. Ten trzymający w napięciu dokument śledzi pasjonatów ochrony środowiska morskiego i nurków, którzy walczą z gatunkami inwazyjnymi, przekształcając zagrożenie dla środowiska w zrównoważone rozwiązanie.

Dzięki oszałamiającej podwodnej kinematografii film ukazuje, jak zmiana klimatu niszczy ekosystemy morskie. Nurkowie nie tylko dokumentują zniszczenia, ale także dają nadzieję, pozyskując jeżowce i promując je jako pyszną opcję kulinarną, tworząc innowacyjne podejście do ochrony środowiska morskiego.

ASTRONAUTA W OCEANU – AUSTRALIA: 8 min

Bodyboarding wymaga pionierskiego ducha i nieustraszonego serca. Podczas gdy surfing pławi się w sławie i fortunie, Shane Ackerman znajduje prawdziwą wolność, pływając na falach. Shane, operator dźwigu w kopalniach w ciągu dnia, odkrywa prawdziwe życie w chwilach, gdy rozbija się o fale oceanu, udowadniając, że pasja przewyższa nagrodę finansową. Dla niego praca jest jedynie środkiem do celu — sposobem na sfinansowanie chwil absolutnej wolności, którą znajduje na bodyboardzie.

ŚLADY ŚLADÓW NA KATMAI – ALASKA, USA: 22 min

Trasa koncertowa Ocean Film Festival w Australii w 2025 r. rozpoczyna się 7 marca

W poruszającej podróży odkrywczej artysta i filmowiec Max Romey podąża za wyblakłymi śladami szkicowników swojej babci na dzikie, odległe plaże Katmai na Alasce. Dołączając do zespołu ekspertów ds. śmieci morskich, Romey odkrywa nieoczekiwaną opowieść o wpływie człowieka — ujawniając, jak ludzie pozostawiają głębokie ślady na tym dziewiczym krajobrazie, nigdy nie stawiając stopy na jego brzegach.

AQUABALLET – FRANCJA: 5 min.

Aquaballet to hipnotyzujący podwodny spektakl, w którym tancerka Marianne Aventurier łączy swoje najgłębsze pasje w zapierającą dech w piersiach artystyczną podróż. Film nakręcony w krystalicznych wodach Polinezji Francuskiej wraz ze swoim partnerem, fotografem Alexem Voyerem, jest poetyckim tańcem z życiem morskim, przekształcającym ocean w żywą scenę. W towarzystwie przejmującej kompozycji muzycznej Stephane'a Lopeza Aventurier tworzy eteryczny spektakl, który celebruje piękno i wdzięk podwodnych stworzeń, zamieniając jej marzenie z dzieciństwa w oszałamiający wizualny poemat.

BOŻYNI – AUSTRALIA: 8 min

Trasa koncertowa Ocean Film Festival w Australii w 2025 r. rozpoczyna się 8 marca

W tym eterycznym krótkim filmie rozwija się poetycki list miłosny, gdy nurek zanurza się głęboko pod falami. Jego głos, pełen zachwytu i czułości, opowiada pieśń o swojej „miłości”, tkając żywy gobelin podwodnego życia.

Święto piękna natury i zaproszenie do zakochania się w świecie pod falami, Bogini jest poetycką eksploracją połączenia, szacunku i głębokiej więzi łączącej ludzkość z morzem.

Daty i miejsca trasy:

TERYTORIUM STOLICY AUSTRALII

Canberra

Miejsce: Narodowe Archiwum Filmowe i Dźwiękowe, McCoy Circuit, Acton

Wtorek, 4 marca 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Środa, 5 marzec 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Czwartek, 6 marca 2025: 7:00 – 10:00

NOWA POŁUDNIOWA WALIA

Plaża Avalon

Miejsce:United Cinemas, 39 Old Barrenjoey Rd, Avalon Beach

Piątek, 14 marca 2025: 6:30 – 9:30

Plaża Avoca

Miejsce: Kino Avoca Beach, 69 Avoca Drive, Avoca Beach

Czwartek, 13 marca 2025: 7:00 – 10:00

Szefowie Brunszwiku

Miejsce:Brunswick Picture House, 30 Fingal St, Brunswick Heads

Czwartek, 6 marca 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Piątek, 7 marca 2025: 7:00 – 10:00

Coffs Harbour

Miejsce:Teatr Jetty Memorial, 337 Harbour Drive, Coffs Harbour

Sobota, 1 Marzec 2025: 7:00 – 10:00

Forster/Tuncurry

Miejsce: Kino Great Lakes 3, 108 Manning Street, Tuncurry

Piątek, 14 marca 2025: 7:00 – 10:00

Newcastle Kotara

Miejsce:Kina eventowe, Westfield Kotara Rooftop, róg Northcott Dr i Park Ave, Kotara

Środa, 5 marzec 2025: 7:00 – 10:00

Miasto Sydney

Miejsce:Kina eventowe, 505/525 George St, Sydney NSW 2000

Środa, 19 marzec 2025: 6:15 – 9:30 (Przydzielone miejsca siedzące)

Sydney Wschodnie

Miejsce:Randwick Ritz, 43 St Pauls St, Randwick

Środa, 12 marzec 2025: 7:00 – 10:00

Sydney Północ

Miejsce:Hayden Orpheum, 380 Military Rd, Cremorne

Czwartek, 6 marca 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Piątek, 7 marca 2025: 7:00 – 10:00

Wollongong

Miejsce: Uni Movies UOW, University Hall, Northfields Ave, Wollongong

Czwartek, 20 marca 2025: 7:00 – 10:00

PÓŁNOCNE TERYTORIUM

Darwin

Miejsce: Kino Leżak, Jervois Rd, Darwin

Wtorek, 17 czerwca 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Środa, 18 czerwca 2025: 7:00 – 10:00

KRÓLOWA

Brisbane

Miejsce: Brisbane Powerhouse, 119 Lamington St, New Farm

Środa, 2 April 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Czwartek, 3 April 2025: 7:00 – 10:00 ● Piątek, 4 kwietnia 2025: 7:00 – 10:00 ● Sobota, 5 kwietnia 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm

Cairns

Miejsce: Centrum Sztuk Widowiskowych w Cairns, 9-11 Florence St, Cairns City

Sobota, 8 Marzec 2025: 7:00 – 10:00

gold Coast

Miejsce:Dom Sztuki, 135 Bundall Rd, Surfers Paradise

Wtorek, 18 marca 2025: 7:00 – 10:00

Noosa

Miejsce:J, 60 Noosa Drive, Noosa Heads

Środa, 12 marzec 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Czwartek, 13 marca 2025: 7:00 – 10:00

Townsville

Miejsce:Teatr Miejski Townsville, 41 Boundary St, South Townsville

Czwartek, 13 marca 2025: 7:00 – 10:00

SOUTH AUSTRALIA

Adelaide

Miejsce:Teatr Capri, 141 Goodwood Rd, Goodwood

Sobota, 22 Marzec 2025: 7:00 – 10:00

Victor Harbor

Miejsce: Kino Victa, 37-41 Ocean St, Victor Harbor

Sobota, 21 czerwca 2025: 7:00 – 10:00

TASMANIA

Hobart

Miejsce:Kasyno Wrest Point, 410 Sandy Bay Rd, Sandy Bay

Czwartek, 27 marca 2025: 7:00 – 10:00

Launceston

Miejsce: Teatr Star, 217b Invermay Rd, Invermay

Piątek, 28 marca 2025: 7:00 – 10:00

VICTORIA

Geelong

Miejsce:Kina Village, 194-200 Ryrie St, Geelong VIC 3220

Środa, 5 marzec 2025: 6:30 – 9:30

Melbourne Astor

Miejsce:Teatr Astor, 1 Chapel St, St Kilda

Piątek, 7 marca 2025: 7:00 – 10:00

Kapitol RMIT w Melbourne

Miejsce: RMIT Capitol, 113 Swanston St, Melbourne

Czwartek, 6 marca 2025: 7:00 – 10:00

Rosebud

Miejsce: Kina półwyspowe, 30 Rosebud Parade, Rosebud

Środa, 19 marzec 2025: 7:00 – 10:00

Phillip Island

Miejsce:Teatr Berninneit, 91-97 Thompson Ave, Cowes

Piątek-niedziela, 11–13 lipca 2025 r.: 6:30 – 9:30

Warrnambool

Miejsce: Kino Capitol, 54 Kepler St, Warrnambool

Czwartek, 27 marca 2025: 7:00 – 10:00

ZACHODNIA AUSTRALIA

Albany

Miejsce: Centrum Rozrywki Albany, 2 Toll Pl, Albany

Piątek, 21 marca 2025: 7:00 – 10:00

Broome

Miejsce: Zdjęcia Sun, Carnarvon St, Broome

Sobota, 15 Marzec 2025: 7:00 – 10:00

Bunbury

Miejsce:Centrum Rozrywki Regionalnej Bunbury, 2 Blair St, Bunbury

Środa, 19 marzec 2025: 7:00 – 10:00

Geraldton

Miejsce: Queens Park Theatre, Cathedral Ave, Geraldton WA 6531

Sobota, 8 Marzec 2025: 7:00 – 10:00

Rzeka Margaret

Miejsce:Margaret River SERCE, 47 Wallcliffe Road, Margaret River

Czwartek, 20 marca 2025: 7:00 – 10:00

Pert

Miejsce:Centrum Teatru Stanowego WA, 174-176 William St, Perth

Środa, 2 April 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Czwartek, 3 April 2025: 7:00 – 10:00 ● Piątek, 4 kwietnia 2025: 7:00 – 10:00 ● Sobota, 5 kwietnia 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm