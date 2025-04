Nowy rozdział dla HMAS Brisbane

Nowy rozdział w historii HMAS Brisbane po transformacji spowodowanej cyklonem Alfred.



Znane miejsce nurkowe Australii, HMAS Brisbane, zostało przekształcone przez potężny swell z cyklonu Alfred, który oderwał przednią nadbudówkę od wraku. Co ciekawe, sekcja teraz spoczywa idealnie pionowo obok głównego kadłuba. To szczęśliwe ustawienie stworzyło dwie odrębne struktury do eksploracji dla nurków, wraz z naturalnym rynsztokiem, który tworzy atrakcyjne sanktuarium dla życia morskiego.



Ta dramatyczna rekonfiguracja nie tylko zachowuje bogatą przeszłość byłego okrętu wojennego marynarki wojennej, ale dodaje nowy rozdział do jego spuścizny. Nurkowie będą teraz mogli doświadczyć dreszczyku emocji podczas nawigacji między głównym wrakiem a jego odłączonym towarzyszem, odkrywając ukryte zakamarki i kwitnące siedliska, które szybko stały się oazą dla morskiej bioróżnorodności. Nowo uformowany rynsztok przyciąga już żywe ławice ryb i innych stworzeń morskich, oferując żywy dowód odporności i piękna natury.

Nowy rozdział dla HMAS Brisbane 2



„Cyklon Alfred wzbogacił już i tak ekscytującą i ciekawą historię HMAS Brisbane” — powiedział Jonny z Sunreef. „Jesteśmy po prostu zdumieni siłą oceanu i tym, jak wiele wraku zostało przeniesione, to naprawdę niesamowite, a teraz to wydarzenie pogodowe jest uwiecznione w historii tego już słynnego wraku”.



Steve Hoseck, główny strażnik Southern Marine Parks, Queensland Parks and Wildlife Service, poinformował, że strażnicy przeprowadzili w weekend wstępną inspekcję popularnego miejsca do nurkowania, położonego u wybrzeży Mooloolaba, po przejściu cyklonu.



„Choć większość wraku jest nadal w świetnym stanie i wygląda na to, że Alfred nie miał na nią wpływu, duża przednia część statku przeszła gruntowny remont” – powiedział pan Hoseck.



„Cała sekcja poniżej przedniego komina oderwała się i została przeniesiona na lewą burtę statku – to niesamowity przykład siły fal i prądów wodnych, które miały miejsce podczas cyklonu”.



Pan Hoseck powiedział, że priorytetem dla Rangersów jest zapewnienie bezpieczeństwa w oddzielonych obszarach, aby nurkowanie mogło zostać wznowione tak szybko, jak to możliwe.



„Po zakończeniu tych prac udostępnimy to miejsce do nurkowań zewnętrznych z przewodnikiem, prowadzonych przez dwóch lokalnych operatorów nurkowych.



„Kolejnym priorytetem jest kompleksowa wewnętrzna inspekcja wraku w celu oceny, czy konieczne są dodatkowe prace, zanim wejście nurka do wraku zostanie uznane za bezpieczne.



„Ta wewnętrzna ocena to złożona praca, która wymaga dobrych warunków morskich i może potrwać kilka miesięcy. Dostęp w tym czasie będzie ograniczony wyłącznie do nurkowań z przewodnikiem ze względów bezpieczeństwa.



„Badanie wielowiązkowe w kwietniu pozwoli nam określić stopień uszkodzeń powierzchni zewnętrznych i zostanie porównane z wynikami poprzednich badań, aby określić, czy doszło do dalszego skręcenia lub odkształcenia.



„Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest byłyHMAS Brisbane Miejsce to jest własnością lokalnej społeczności nurkowej i branży turystycznej. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ponowne otwarcie tego miejsca, aby odwiedzający mogli jak najszybciej doświadczyć jego nowych, twórczych możliwości.



„Prosimy, aby ludzie nie przebywali na tym terenie, dopóki nie zostanie uznane, że jest on bezpieczny”.



„Po uznaniu za bezpieczne, byłyHMAS Brisbane będzie niesamowitym nurkowaniem, pełnym nowych zakrętów i wyjątkowych perspektyw dzięki cyklonowi tropikalnemu Alfred.”



Więcej informacji na temat byłegoHMAS Brisbane a park ochrony przyrody jest dostępny pod adresem: były HMAS Brisbane Conservation Park.