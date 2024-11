Aggressor Adventures dodaje nową trasę rejsu po Morzu Czerwonym i rafie Elba

Egipskie Głębokie Południe jest dziewicze, nietknięte i odległe, a teraz Przygody agresora od marca 2025 r. firma dodała do swojej floty nowy statek, który umożliwi dostęp do dziewiczych terenów, w tym do słynnej rafy koralowej Elba.

Red Sea Aggressor V wypłynie z Port Berenice, ośrodka zarządzanego przez egipską marynarkę wojenną, około 220 km na południe od Port Ghalib, skąd większość łodzi mieszkalnych wyrusza na safari w południowej części Morza Czerwonego. Ten nowy punkt startowy położony znacznie dalej na południe oznacza, że ​​gorące punkty Rocky Island i Zabargad są znacznie bliżej, a bardziej odległe miejsca, takie jak Elba Reef, znajdują się w zasięgu łatwego rejsu.

Agresor Morza Czerwonego V

Red Sea Aggressor V to stalowy kadłub o długości 40 metrów, z nie mniej niż pięcioma pokładami. Może zabrać 26 gości do 13 klimatyzowanych kabin, ma dwa wewnętrzne salony, dwa zewnętrzne salony, otwarty pokład słoneczny, dużą restaurację i jacuzzi. Obsługuje ją dwóch przestronnych RIB-ów z silnikami o mocy 85 KM.

Żółw pozuje dla fotografów

Statek będzie miał dwie różne trasy – jedna obejmuje Abu Galawa, Ras Banas, Zabargad i Rocky Island, zatrzymując się przy Habily Gaffar i Dangerous Reef w drodze powrotnej do portu, a druga kieruje się dalej na południe aż do granicy z Sudanem, do Elba Reef, wraku Levanzo, a następnie Abu Fandira w drodze powrotnej. Trasy te będą zmieniane co tydzień, co oznacza, że ​​goście mogą zostać na statku na dwutygodniową wycieczkę i wybrać dwie różne trasy.

Na trasie Elba Reef, w sezonie 2025, jeden z dni, gdy statek wraca na północ, będzie poświęcony czterem nurkowaniom eksploracyjnym. Goście mogą podzielić się swoimi opiniami na temat tych odległych nurkowań na rafach, a cztery najlepsze miejsca nurkowe, na które zostanie wygłoszony głos, zostaną nazwane i dodane do planu podróży na 2026 rok.