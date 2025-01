Aggressor Adventures dodaje drugi rejs na Bahamy

Bahamy zyskają nowy, światowej klasy statek mieszkalny, który 2 maja 2025 r. zostanie wyposażony w 20-osobowy, luksusowy statek Bahamy Aggresor II rejsy do Nassau.

Bahamas Aggressor II (wcześniej BVI Aggressor) będzie nadal pływać z Tortoli, BVI, a jej ostatni rejs odbędzie się w dniach 15–22 marca 2025 r. przed wypłynięciem na Bahamy. Dla tych, którzy chcą spróbować nurkowania na BVI; nie jest jeszcze za późno, aby zarezerwować miejsce przed wypłynięciem.

Ten 33-metrowy, czteropokładowy jacht to pływający ośrodek zaprojektowany specjalnie do nurkowania z rurką, nurkowania z akwalungiem i pływania po dziewiczych rafach południowo-zachodniej Eleuthery, Little San Sal i Exuma Cays.

Mike Mesgleski uczy grupa w przestronnym salonie

Oprócz czarterów na Exuma Cays, statek Bahamas Aggressor II oferuje przygody z rekinami na Tiger Beach od kwietnia do lipca (UWAGA: trasa Tiger Beach będzie dostępna od 2026 r.) z Freeport na Grand Bahama.

„Jako miłośnik rekinów, Bahamy są jednym z moich ulubionych kierunków. Tiger Beach to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie można doświadczyć nurkowania światowej klasy w płytkiej wodzie obok rekinów tygrysich” — mówi Wayne Brown, prezes i dyrektor generalny Aggressor Adventures.

„W Exuma Cays można zobaczyć wiele rekinów, w tym rekiny tępogłowe i młoty, a także wspaniałe wraki i wspaniałe rafy. Z przyjemnością oferujemy naszym gościom wyjątkowe doświadczenia nurkowe w małych grupach na dwóch statkach mieszkalnych na Bahamach – 20-osobowym Bahamas Aggressor II i długoletnim 14-osobowym Agresor z Bahamów"

Jedna z komfortowych kabin na statku Bahamas Aggressor II

Ze względu na duże zainteresowanie ze strony pasażerów podróżujących na stałe, statek Bahamas Aggressor będzie nadal pływał równolegle ze statkiem Bahamas Aggressor II.

Siedmiodniowe czartery Bahamas Aggressor II odbywają się od soboty do soboty i obejmują inspirowane lokalnie, przygotowywane przez szefa kuchni posiłki i przekąski, całodobową opiekę profesjonalnego personelu oraz do 27 możliwości tygodniowo na wspaniałe nurkowanie z rurką i akwalungiem. Dzięki luksusowym udogodnieniom na pokładzie goście mogą korzystać z jacuzzi, rozległego pokładu słonecznego, restauracji, salonu na świeżym powietrzu, porannej kawy w pokoju oraz dziesięciu prywatnych kabin z łazienką. Dwa apartamenty Balcony Suites na górnym pokładzie na Bahamas Aggressor II oferują panoramiczne widoki na karaibskie wschody i zachody słońca.