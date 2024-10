Wayne B. Brown z Aggressor Adventures wydaje pierwszą książkę

Bardzo udany przedsiębiorca Wayne B. Brown ogłosił wydanie swojej pierwszej książki, Od łachmanów do bogactwa: jak definiuję sukces w biznesie i życiuKsiążka oferuje praktyczne porady biznesowe i osobiste anegdoty autora z kariery byłego medyka sił powietrznych i właściciela wielu franczyz Taco Bell, aż po jego obecne przedsięwzięcie jako właściciela/dyrektora generalnego Przygody agresora, jednego z wiodących na świecie dostawców luksusowych, pięciogwiazdkowych jachtów do nurkowania, rejsów rzecznych, pływających kurortów i ekskluzywnych domków letniskowych.

O książce

Fragment wstępu: „Ta książka to bardzo osobista opowieść o tym, jak definiuję sukces, co mnie motywuje do sukcesu i dlaczego. Choć chciałbym, żeby była przewodnikiem krok po kroku do pewnego sukcesu, to nim nie jest. Zamiast tego jest to zbiór esejów, które mam nadzieję, dadzą wgląd w to, jak decyzje, które podjąłem zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, przyczyniły się do tego, co nazywam wzbogaceniem. Nie wyobrażam sobie, że przeczytasz tę książkę na jednym posiedzeniu. Mam nadzieję, że będziesz trzymał ją na biurku i sięgniesz po nią, gdy będziesz miał kilka wolnych minut, i że przyda ci się świeża perspektywa lub może odrobina zachęty”.

Od łachmanów do bogactwa: jak definiuję sukces w biznesie i życiu

Książka licząca 210 stron, Od łachmanów do bogactwa: jak definiuję sukces w biznesie i życiu, includes a QR code link to a Bonus Section, which includes photos, filmy, and interviews with author Wayne B Brown.

Limited-edition, signed and numbered hardcover books will be available directly from the author. A portion of proceeds from the sale of limited-edition hardcover copies will benefit Sea of Change, a nonprofit organization founded by Wayne B Brown to support worldwide conservation and research initiatives. The paperback version is available at select booksellers. Paperback and cyfrowy versions are available on Amazon.com

