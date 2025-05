All Star Scuba Scene dodaje Ghani liveaboard do swojej floty na Morzu Czerwonym

Uznany Scena nurkowania All Star Do oferty liveaboard dołączył teraz siostrzany statek pływający po Morzu Czerwonym w Egipcie. Do floty dołączył Ghani, który przejdzie teraz kilkumiesięczny remont, aby spełnić rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i zapewnić jakość, z której słynie Scuba Scene.

Od czasu rozpoczęcia działalności przez All Star Scuba Scene kilka lat temu, statek ten niezmiennie plasuje się w czołówce najlepszych łodzi nurkowych w Egipcie. Jest to tak znakomity statek – z załogą najwyższej klasy – że śmiało można go porównać z luksusowymi łodziami nurkowymi w innych częściach świata.

Ghani będzie starał się zapewnić tę samą jakość, bezpieczeństwo i obsługę, ale w nieco niższej cenie, aby udostępnić nurkowanie w Morzu Czerwonym większej liczbie osób.