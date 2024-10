Tydzień Technologii All Star w Morzu Czerwonym

All Star Liveaboards organizuje specjalistyczny Tydzień Technologiczny na pokładzie swojego luksusowego statku Scuba Scene na Morzu Czerwonym w marcu 2025 r., w trakcie którego większość nurkowań będzie odbywać się na głębokości od 45 do 60 metrów.

Miejsca nurkowe na trasie obejmują wraki Aidy i Numidii na Brother Islands, Thomas Canyon w Cieśninie Tiran, Eel Garden Canyon w Ras Mohammed i wrak Rosalie Moller w pobliżu wyspy Gubal.

Oprócz nurkowań na głębokość 45–55 m (dla nurków z dużym zasięgiem) i do 60 m (dla nurków normoksycznych), odbędą się również dłuższe nurkowania do 30 m (na niektórych klasycznych wrakach Morza Czerwonego, takich jak Thistlegorm i te w Sha'ab Abu Nuhas), a także dwa lub trzy nurkowania nocne (w zależności od ruchu łodzi i miejsc cumowania na noc). UWAGA: Trasa zależy od pogody, a dokładne miejsca mogą się różnić.

Ahmed Fadel poprowadzi Tech Week na scenie All Star Scuba

Zalecana konfiguracja na ten tydzień to twinset z jednym lub dwoma stopniami z back gas air lub normoxic trimix i stopniami z 50% i 60% lub 80% O2. Nurkowie rebreatherowi są również mile widziani na pokładzie. Koszt wapna wynosi 30 USD/kg.

Tydzień Tech będzie prowadził SDI Course Director i TDI Advanced Trimix Instructor Ahmed Fadel. Ahmed nurkuje od 1993 roku i pracuje na liveaboardach od 2000 roku. Jest autorem The Southern Red Sea Dive Guide i bogatym źródłem wiedzy na temat nurkowania w Egipcie w ogóle i nurkowania technicznego.

All Star Scuba Scene to luksusowy liveaboard, który działa na Morzu Czerwonym od 2023 roku i jest szeroko chwalony za swoje udogodnienia, załogę i jedzenie. Przestronny pokład nurkowy może wygodnie pomieścić do 22 nurków technicznych ze wszystkim sprzętem lub 28 nurków rekreacyjnych.

Wisząc z rekinami młotami w Morzu Czerwonym

Są dwa potężne i przestronne RIB-y, a każdy z nich może wygodnie zabrać do ośmiu nurków technicznych ze swoimi stage. Scuba Scene jest również wyposażony we wszystkie narzędzia do mieszania, w tym pompę wspomagającą i analizatory trimix.

Koszt tego specjalnego North and Brothers Tech Week, który trwa od 17 do 24 marca 2025 r., wynosi 1,232 USD za osobę i obejmuje zakwaterowanie, posiłki, nurkowanie i lokalne transfery w dniu przyjazdu i wyokrętowania. Nie obejmuje podatku VAT (125 USD), piwa/wina, instrukcji nurkowania, napiwku i ubezpieczenia nurkowego (wymagane).

Kontakt: info@allstarliveaboards.com Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę