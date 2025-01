Nurek MP sprawdza badania wraku statku

at 8: 33 am

Jessica Toale, parlamentarzystka Partii Pracy z okręgu Bournemouth West, w wolnym czasie zajmuje się nurkowaniem i niedawno odwiedziła Maritime Archaeology Sea Trust (MASZT) w Poole, aby dowiedzieć się więcej na temat organizacji i pracy archeologów z Uniwersytetu w Bournemouth.

MAST powstało w 2011 r. w celu „rozwiązania problemu ogromnej dysproporcji w sposobie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego w porównaniu ze sposobem, w jaki szanowane jest dziedzictwo kulturowe na lądzie” poprzez prowadzone przez siebie projekty archeologiczne.

MAST i Bournemouth University podpisały memorandum o porozumieniu i współpracują przy różnych projektach. Naukowcy od dawna zajmują się wykopaliskami i konserwacją znalezisk z historycznych wraków statków, takich jak HMS Niepokonany, co udało im się zilustrować posłom za pomocą odzyskanych artefaktów.

Wśród nich znalazły się również płyty nagrobne i kamienne zaprawy Purbeck z Wrak 1250, który zatonął u wybrzeży Dorset prawie 800 lat temu, za panowania Henryka III, oraz rzeźby z XVII-wiecznego holenderskiego statku znanego jako wrak kanału Swash.

Nurek z płytą grobową w kształcie koła (Uniwersytet w Bournemouth)

Wiele z tych artefaktów zostanie wystawionych publicznie na Muzeum Poole'a zostanie ponownie otwarte wiosną tego roku po gruntownym remoncie, w ramach którego powstały trzy nowe galerie morskie.

„Wielka Brytania ma najbogatsze podwodne dziedzictwo kulturowe na świecie, a w Wielkiej Brytanii jest ono niedofinansowane i zagrożone naturalną erozją i rozkładem” – powiedział Bournemouth University archeolog morski prof. Dave Parham, który przewodził wizycie parlamentarzysty. „To, co robimy, to ratowanie tego materiału, aby go zachować, wystawić na widok publiczny i wykorzystać do edukacji ludzi o naszej przeszłości”.

Obecni byli również dyrektor generalny MAST Jessica Berry, oficer nurkowania i archeologii morskiej z Bournemouth Tom Cousins, wicekanclerz prof. Alison Honour oraz pracownicy i studenci uniwersytetu. Grupa omówiła znaczenie edukacji w zakresie archeologii morskiej i kontynuację finansowania projektów wykopaliskowych.

Jessica Toale nurkuje w Dorset zeszłego lata

„To było niesamowite, że dziś przyjechałem do MAST i zobaczyłem pracę, jaką zespół Uniwersytetu w Bournemouth wykonuje, aby zwiększyć świadomość dziedzictwa tego obszaru i wprowadzić umiejętności techniczne, w których jesteśmy światowymi liderami – ożywiając niektóre z rzeczy, które odkrywamy, nawet tutaj, w Poole Harbour” – powiedziała Toale po swojej wizycie.

Latem ubiegłego roku Toale nurkował z podwodnym fotografem i wykładowcą Uniwersytetu w Bournemouth, Saeedem Rashidem w Swanage

Toale aktywnie działa na rzecz przeciwdziałania zrzucaniu ścieków do wód przybrzeżnych, gdyż obawia się zarówno skutków dla zdrowia ludzi, jak i wpływu na naturalną bioróżnorodność.

