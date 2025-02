BSAC zaprezentuje warsztaty, nagrody i działania oceaniczne na targach GO Diving Show

British Sub Aqua Club (BSAC) przygotowuje się na pełen wrażeń weekend podczas targów GO Diving Show, w tym roku odbędą się tam interesujące warsztaty, wręczone zostaną prestiżowe nagrody i odbędą się ekscytujące inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Warsztaty BSAC zapewnią cenne spostrzeżenia i praktyczne porady dla członków BSAC na targach. Tematy obejmują najnowsze zalecenia dotyczące bezpieczeństwa nurków zgodnie z najnowszymi trendami, odświeżenie umiejętności bezpieczeństwa, wsparcie instruktorów i rozpoczęcie współpracy z Ruch na rzecz oceanu, kampania mająca na celu umożliwienie wszystkim nurkom i osobom uprawiającym snorkeling wspieranie lokalnych rad w działaniach na rzecz ochrony środowiska podwodnego.

Odwiedzający stoisko BSAC (stanowisko 54) mogą nawiązać kontakt z zespołem, w tym z dyrektor generalną BSAC Mary Tetley, szefową nurkowania i szkoleń Sophie Heptonstall, a także członkami i zespołami wsparcia nurków. Zapraszamy wszystkich do przyjścia i odkrycia, co społeczność BSAC ma do zaoferowania i jak może to ulepszyć Twoje nurkowe życie.

Zespół BSAC pojawi się na targach GO Diving Show w pełnej okazałości

Mary Tetley powiedziała: "GO Diving Show to zawsze punkt kulminacyjny w kalendarzu nurkowym. To fantastyczna okazja, aby nawiązać kontakt z nurkami z różnych środowisk, podzielić się naszymi inicjatywami i powitać nowych członków w naszej społeczności. Nie możemy się doczekać, aby wkrótce zobaczyć wszystkich!”

W sobotę w UK Stage odbędzie się również specjalna ceremonia wręczenia nagród, podczas której BSAC uhonoruje wybitne osiągnięcia w dziedzinie nurkowania, w tym przyzna Puchar Ekspedycyjny i Nagrody Instruktorskie.

Więcej informacji na temat obecności BSAC na targach GO Diving Show, w tym szczegóły dotyczące warsztatów i sposobu zapisów, można znaleźć na stronie internetowej BSAC tutaj.

Warsztaty BSAC dla członków na wystawie