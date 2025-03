Wszystko w porządku w Wakatobi

Rozmowa z biologiem morskim Julią Meller

Po uzyskaniu tytułu magistra biologii morskiej na Uniwersytecie Oksfordzkim, Julia Mellers dołączyła do zespołu Wakatobi w 2024 r. Dodanie biologa morskiego wywołało ekscytację wśród gości, personelu ośrodka i partnerów społecznych. Od dziś Mellers wprowadziła już innowacyjne programy oceny stanu raf koralowych w prywatnym rezerwacie morskim Wakatobi, wykorzystując obrazowanie wspomagane sztuczną inteligencją i analizę danych. Ten proces analityczny umożliwia zespołowi Wakatobi ścisłe monitorowanie bezcennych danych pochodzących z naszych ukochanych raf. Pracę Mellers wzmacniają długotrwałe partnerstwa z lokalnymi wioskami, które podzielają nasz wspólny cel ochrony raf. Głęboka więź społeczności z oceanem jest niezbędna do sukcesu programu. Trwająca praca Mellers jest dowodem na to, dlaczego ochrona środowiska morskiego jest konieczna – nie tylko w Wakatobi, ale na całym świecie.

Badania stanu raf koralowych prowadzone przez ośrodek Wakatobi Dive Resort są prowadzone na całym obszarze chronionym, przy czym niektóre badania są uzupełniane o pobieranie próbek eDNA i monitorowanie krajobrazu dźwiękowego.

Niedawno spotkaliśmy się z Julią, aby poznać najnowsze wieści na temat tego trwającego projektu i poznać jej ogólne wrażenia dotyczące Wakatobi.

P: Co było dla Ciebie najbardziej satysfakcjonującym aspektem pierwszego roku w Wakatobi i na co najbardziej czekasz w przyszłości?

A: „Czuję głęboki spokój podczas nurkowania w Wakatobi. Podczas gdy wiele raf na świecie jest obecnie zagrożonych lub naruszonych, wszystko jest w porządku w naszym morskim rezerwacie. Mamy teraz dane naukowe potwierdzające, że przyszłość tych niezwykle różnorodnych biologicznie raf jest bezpieczna dzięki działającemu systemowi ochrony. Przełożenie radości nurkowania i eksploracji dziewiczych raf na dane, które skrupulatnie rejestrują bioróżnorodność i weryfikują pozytywne skutki wspólnych inicjatyw ochrony przyrody Wakatobi, było niezwykle satysfakcjonujące.

Obecnie wykorzystujemy dane zebrane w ciągu ostatniego roku, aby zaprosić zewnętrznych partnerów do udziału w działaniach na rzecz ochrony rafy koralowej o udokumentowanym wpływie. Działania na rzecz ochrony Wakatobi nieustannie ewoluują i rozszerzają się, a ja nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak najlepiej możemy przyspieszyć ten wzrost”.

P: Czy zauważyłeś jakieś zmiany w zdrowiu koralowców, populacji ryb, a może nawet obecność gatunków inwazyjnych?

A: „Zaczynamy dostrzegać wyraźny sygnał ochrony ekosystemu w danych dotyczących zdrowia raf. Oceny są dokonywane za pomocą badań fotograficznych skanów raf, które są następnie analizowane przez program AI wyszkolony do klasyfikowania życia rafowego Wakatobi. Wyniki wskazują, że rafy wewnątrz obszaru chronionego są znacznie zdrowsze niż sąsiednie, niechronione rafy. Nasze skany raf potwierdzają również, że w zeszłym roku, podczas gdy wiele raf ucierpiało z powodu katastrofalnego globalnego bielenia, w Wakatobi nie było znaczącego systematycznego bielenia.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu zespołu nurkowego Wakatobi i jego entuzjazmowi w dążeniu do realizacji naukowych celów, integracja monitoringu naukowego i oceny stanu rafy z harmonogramem prac jest łatwa.

Julia mówi, że integracja monitoringu naukowego z harmonogramem zespołu nurkowego jest łatwa dzięki ich ogromnemu doświadczeniu i entuzjazmowi w przyczynianiu się do wysiłku naukowego. Zdjęcie: Kristian Gaeckle

DNA środowiskowe składa się z maleńkich kawałków materiału genetycznego, które organizmy pozostawiają po sobie, takich jak komórki, skóra, odpady i śluz. Woda rafowa zawiera cenne informacje dotyczące pobliskich mieszkańców rafy, ale te informacje muszą zostać rozwikłane. Filtrowaliśmy wodę rafową, zatrzymując DNA na filtrze, a następnie wysyłając filtr do laboratorium w celu analizy. W laboratorium używają małych kawałków zwanych primerami, aby rozpocząć sortowanie DNA. Primery są jak małe znaczniki DNA. Przyczepiają się do części sekwencji wspólnej dla określonego rodzaju organizmu. Na przykład istnieją primery, które przyczepiają się do koralowców i będą celować w konkretny fragment DNA specyficzny dla różnych gatunków koralowców. To fantastyczna nowa technika, ponieważ pozwala zbierać ogromne ilości informacji w sposób nieinwazyjny. Był to szczególnie interesujący projekt, ponieważ primery koralowe pojawiają się w literaturze naukowej dopiero niedawno. Wykryliśmy większość rzadkich koralowców tylko w najbardziej zróżnicowanych biologicznie miejscach. Wygląda na to, że możemy wykorzystać badanie eDNA koralowców jako bezpośredni wskaźnik zdrowia rafy, co jest nowatorskim podejściem! To bardzo ekscytujące!

Dane te rzucają światło na bioróżnorodność Wakatobi, potwierdzając na przykład obecność 11 zagrożonych gatunków koralowców, a także innych rzadkich stworzeń.

„To rzadki przywilej pracować w miejscu, w którym ludzie i życie morskie współistnieją, nie tylko pokojowo, ale i produktywnie”.

P: Jakie inne inicjatywy badawcze dotyczące raf koralowych są obecnie opracowywane lub znajdują się na etapie planowania?

A: „Obecnie zwiększamy skalę naszych wysiłków badawczych, aby mierzyć puls rafy na szerszym obszarze chronionego obszaru przez cały rok. Oznacza to integrację monitoringu naukowego z harmonogramem zespołu nurkowego, zadanie ułatwione dzięki ogromnemu doświadczeniu zespołu i jego entuzjazmowi do wnoszenia wkładu w wysiłek naukowy. Ciągłe zbieranie danych przez zespół nurkowy, z pomocą analizy AI, pozwala nam mieć oko na stan całego ekosystemu rafy.

Dodajemy również nowe metody do naszego zestawu narzędzi. Niedawno wdrożyliśmy zestaw czujników, który przekazuje bieżące informacje o pogodzie oceanicznej do aplikacji. Umożliwia nam to monitorowanie pulsu metabolicznego rafy w czasie rzeczywistym. Możemy obserwować przez cały dzień, jak światło słoneczne określa równowagę między fotosyntezą a oddychaniem na rafie, powodując duże dzienne wahania w chemii wody. Duże wahania, które obserwujemy w Wakatobi, są oznaką metabolicznie aktywnej rafy, a zatem sygnaturą produktywnych ekosystemów”.

P: Co inspiruje Cię w pracy z zespołem ośrodka?

A: „To rzadki przywilej pracować w miejscu, w którym ludzie i życie morskie współistnieją, nie tylko pokojowo, ale i produktywnie. Pracując zarówno nad, jak i pod wodą w Wakatobi, naprawdę inspirujące jest obserwowanie, jak systemy bezpośrednio się wspierają. Wakatobi nie jest statycznym systemem — ma bogatą historię udanych operacji i nadal jest na czele innowacji. Praca w tym dynamicznym środowisku oznacza ciągłe udoskonalanie już wdrożonych środków badawczych, przy jednoczesnym ciągłym obserwowaniu kolejnej zmiany, która zwiększy wartość”.

Cornucopia jest przykładem postępu oceny zdrowia rafy i zdrowego wzrostu koralowców na stanowiskach Wakatobi. Zdjęcie Warrena Baverstocka

P: Czy masz ulubione miejsce do nurkowania lub rodzaj życia morskiego w Wakatobi?

A: „Dla mnie jedną z najlepszych rzeczy w częstym odwiedzaniu tych samych miejsc nurkowych jest to, że zaczynasz poznawać zwierzęta o szczególnych osobowościach. W The Zoo jest szczególnie porywcza ośmiornica, często siedząca na skale i bijąca każdą rybę, która ośmieli się podejść zbyt blisko!

Bez programów oceny zdrowia rafy żółwie takie jak ten Hawksbill w miejscu Dunia Baru nie miałyby zdrowych raf, na których mogłyby polegać. Zdjęcie: Christian Gloor

Nabazgrana ryba filefish w Cornucopia, zwykle nieśmiały gatunek, zawsze chętnie pozuje do zdjęcia. Para jeżozwierzy wiecznie goni się w Spiral Corner. Hawksbill w Dunia Baru jest zawsze tak skupiona na chrupaniu, że wydaje się, że ledwo zauważa towarzystwo!

Program oceny zdrowia rafy koralowej w Wakatobi pomaga zapewnić żywe rafy koralowe i populacje ryb, takich jak te czarne lucjany w miejscu Waktaobi Roma. Zdjęcie Walta Stearnsa

Nie potrafię wybrać jednego ulubionego miejsca – zróżnicowana biogeografia na rafach Wakatobi rodzi wyjątkowe zespoły. Szczyty i grzbiety rafowe są często określane jako „magnesy ekologiczne”, a ich topografia przyciąga drapieżne skupiska ryb. Roma jest jednym z takich miejsc, gdzie często można dostrzec tuńczyka zębatego wśród ławic czarnych lucjanów, barakud i długonosych cesarzy. W Pockets stok rafy rozciąga się głębiej niż gdzie indziej, dając początek zdumiewającej różnorodności gatunków twardych koralowców, które mogą rosnąć tylko na głębokości dzięki czystej wodzie Wakatobi. Prądy w Turkey Beach przyspieszają wodę nad serią grzbietów, które przyciągają rekiny rafowe czarnopłetwe i orlenie.

P: Jakich innych ekscytujących wydarzeń możemy się spodziewać w nadchodzących miesiącach?

A: „W styczniu tego roku zespół z Pristine Seas National Geographic był w ośrodku, dokumentując nasze wysiłki. Ich praca zostanie włączona do filmu z narracją Davida Attenborough zatytułowanego „Ocean”, który zostanie wydany w maju tego roku. W ramach kampanii na rzecz podjęcia działań po premierze tego filmu, National Geographic odwiedziło pięć lokalizacji jako studium przypadku udanej ochrony środowiska morskiego. Wakatobi zostało wybrane jako miejsce, w którym działania na rzecz ochrony mają trwały pozytywny wpływ zarówno na ludzi, jak i na środowisko. Jeśli zostanie powtórzony, model oceny stanu raf koralowych Wakatobi może przekształcić ekosystemy morskie daleko poza Sulawesi, więc fantastycznie było mieć okazję być częścią misji Pristine Sea. Był to zespół, który podróżował do niezliczonych odległych miejsc, opowiadał niezliczone historie, a mimo to nadal dostrzegał wyjątkowość Wakatobi, nad i pod wodą”.

„W Wakatobi wszystko w porządku” – mówi biolog morski Julia Mellers. Zdjęcie: Wakatobi Resort

Więcej o pracy Julii >tutaj.

