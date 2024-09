Zawodowy nurk oskarżony o rzeźbienie koralowców dla pieniędzy

Konflikt związany z rzeźbieniem imion ludzi na koralowcach na filipińskiej wyspie nurkowej Bohol trwa nadal. Władze są przekonane, że jeden lub kilku lokalnych przewodników nurkowych i operatorów łodzi pobierało dodatkowe opłaty od turystów za tworzenie podwodnych graffiti.

Jeden przewodnik nurkowy przyznał się do wandalizmu koralowców. Niszczenie raf jest nielegalne na mocy Filipiński Kodeks Rybołówstwachoć nie jest jasne, czy zostaną mu postawione zarzuty karne.

Podczas inspekcji przeprowadzonej pod koniec sierpnia na podstawie informacji przekazanych przez lokalnego przewodnika nurkowego PADI znaleziono wyryte na koralowcach imiona co najmniej 13 osób w miejscu do nurkowania i snorkelingu Estaca u wybrzeży wyspy Puntud (dawniej Virgin) w pobliżu Panglao.

Zniszczony koralowiec w pobliżu wyspy Puntud (Danilo Menorias)

Koreański turysta zamieścił post wideo w mediach społecznościowych przedstawiający przewodnika niszczącego rafy koralowe oraz gubernatora Bohol Erico Aristotle'a Aumentado zaoferował nagrodę aby uzyskać dalsze informacje, jak podano na Divernet 4 września. Nagroda pieniężna została później poczwórnie zwiększona do 200,000 2,700 pesos (około XNUMX funtów).

Wspierany przez gubernatora, burmistrz Panglao Edgardo „Boy” Arcay zamknął to miejsce dla turystów od wczoraj (9 września) na co najmniej sześć miesięcy, a być może na ponad rok. Jako część „Panglao Island Protected Seascape” w ramach „Expanded National Integrated Protected Areas System”, koralowce tego obszaru będą potrzebowały czasu, aby się zregenerować, mówi.

Arcay mówi również, że 5 września osobiście przesłuchał anonimowego przewodnika, którego widziano w wideo. Po przyznaniu się do napisania imienia gościa na koralu na jego prośbę, ostrzeżono go, że może zostać uznany za persona non grata za rolę w „zabijaniu turystyki”.

Filipiny's Department of the Environment & Natural Resources oraz Bohol Provincial Environment & Natural Resources Office obecnie oceniają miejsce nurkowania. Aumentado powiedział, że zamierza powołać grupę zadaniową z uprawnieniami do aresztowania, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

Również w Divernet: Rozdarte koralowce wstrząsają nurkami z Bohol, CZĘŚCIOWO DO ABRACADABRA ANDY, FILIPINSKI OŚRODEK NURKOWY ZGŁASZA ZAKŁAM KORALOWY