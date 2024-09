Wygrana na Wyspach Owczych doprowadziła do aresztowania „ciernia w boku” Watsona

Jak podaje Fundacja Kapitana Paula Watsona (Captain Paul Watson Foundation), motywowany politycznie donos z Wysp Owczych doprowadził do aresztowania przez duńską policję na Grenlandii 21 lipca działacza antywielorybniczego Paula Watsona.CPWF).

Władze lokalne archipelagu wielorybniczego powiadomiły Ministerstwo Sprawiedliwości Danii i władze Grenlandii o przybyciu do Grenlandii flagowego statku Watsona Jan Paweł Dejoria tankowania i naciskał na jego zatrzymanie, twierdzi CPWF. Mówi, że duński parlament potwierdził to w odpowiedzi na zapytanie.

Watson i jego grupa aktywistów ekologicznych udali się na zachód, na Pacyfik, aby stawić czoła japońskiemu statkowi wielorybniczemu.

Dwa miesiące po aresztowaniu Watson pozostaje w areszcie oczekując na ewentualną ekstradycję do Japonii na podstawie historycznych zarzutów, o których wcześniej informowano Divernet. Jego zatrzymanie ma związek z notą Interpolu wystawioną mu 12 lat temu przez Japonię za działalność aktywistyczną polegającą na bezpośrednim działaniu.

„Wścibski funkcjonariusz policji Wysp Owczych, zachęcony chęcią Japonii, by pojmać Paula… podjął skoordynowane działania, by powiadomić duńskie Ministerstwo Sprawiedliwości po tym, jak namierzył statek od momentu wypłynięcia z Wielkiej Brytanii, co skłoniło duńską policję do przeprowadzenia lokalnego dochodzenia, potwierdzenia przybycia statku i dało czas zespołowi SWAT na zorganizowanie zasadzki godnej międzynarodowego zbiega” – tak Locky MacLean, szef operacji okrętowych CPWF, opisał aresztowanie Watsona.

Roczna rzeź

Wyspy Owcze, autonomiczny archipelag Danii, są najbardziej znane nurkom z kontrowersyjnej corocznej rzezi grindwali długopłetwych i delfinów atlantyckich o białych bokach, znanej jako Grindadrap.

Wielorybnictwo na Wyspach Owczych (Erik Christensen)

CPWF twierdzi, że zaangażowanie Wysp Owczych rzuca światło na gotowość Danii do podporządkowania się japońskiemu międzynarodowemu nakazowi aresztowania i na to, co określa mianem „brutalnej natury” aresztowania Watsona. Uważa też, że incydent ten „tylko nasili światową uwagę na okrucieństwa, do których dochodzi na Wyspach Owczych”.

„Zabijanie małych waleni i ich nękanie łodziami jest nielegalne w Danii, Unii Europejskiej i wielu innych krajach na świecie, dlatego Wyspy Owcze Grindadrap „spowodowało to globalne potępienie ze strony polityków, ekologów, mediów i opinii publicznej” – mówi dyrektor generalny fundacji Omar Todd.

Dyrektor operacyjny CPWF, Rob Read, mówi, że Watson rozpoczął wiele kampanii przeciwko temu, co zwykle nazywa się Zemleć od początku lat 1980. XX wieku i był „cierniem w oku” Wysp Owczych.

CPWF UK jest w dziewiątym z rzędu roku swojej akcji anty-Zemleć Operacja Krwawe Fiordy, a w zeszłym roku Watson ponownie popłynął Jan Paweł Dejoria na wody Wysp Owczych, aby przeciwstawić się polowaniom.

Organizacja wzywa Danię do natychmiastowego uwolnienia go i odrzucenia wniosku Japonii o ekstradycję, w której dotychczas zatrzymano ponad 82,000 XNUMX osób podpisanie swojej petycji.

