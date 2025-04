Polowanie na wieloryby finwalne odwołane na Islandii

koniec-whale hunting has been called off for the 2025 season in Iceland, making it the second year running that the slaughter has been abandoned – to the relief of environmental campaigners.

„Nie płetwa whales will be killed this summer – this could be the beginning of the end for whaling in Iceland,” commented Whale & Dolphin Conservation (WDC).

Hvalur hf is by far the largest whaling company in Iceland, given free reign by the government to hunt more than 200 płetwa whales each season – but market conditions appear to be dictating otherwise.

„Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną, Hvalur hf nie widzi innego wyjścia, jak tylko pozostać w porcie i czekać na lepsze dni” – powiedział jej dyrektor generalny Kristján Loftsson. „Sytuacja zostanie ponownie oceniona w przyszłym roku”.

Według Loftssona inflacja w Japonii, gdzie jego firma sprzedaje większość niechcianego w wielu częściach świata mięsa wielorybiego, sprawiła, że ​​handel ten stał się ekonomicznie nieopłacalny.

„Ogromne zwycięstwo”

„Ta decyzja oznacza ogromne zwycięstwo w ochronie wielorybów, zwłaszcza po tym, jak ustępujący premier Islandii wydał kontrowersyjne pięcioletnie pozwolenie na połowy wielorybów zaledwie tej zimy” – mówi Fundacja Kapitana Paula Watsona (CPWF) aka Piraci Neptuna.

Watson and the groups he has led have been actively campaigning against Icelandic hunting of płetwa and minke whales for the past 40 years.

W 2023 r. islandzkie ministerstwo rybołówstwa tymczasowo wstrzymało połowy wielorybów w odpowiedzi na oskarżenia aktywistów, że Hvalur narusza krajowe przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt, ale później zezwoliło na wznowienie połowów na bardziej rygorystycznych warunkach.

The CPWF believes that the latest decision by Hvalur is also linked to the resumption by Japanese whalers of płetwa-whale hunting in their home waters, as well as reports that Japanese government subsidies to the country's main importer of Icelandic whale-meat have failed to materialise.

„Wierzyliśmy, że tegoroczne polowanie nie dojdzie do skutku i jesteśmy podekscytowani, że stało się to rzeczywistością, ratując do 209 płetwali” — powiedział Rob Read, dyrektor operacyjny Neptune's Pirates UK. „Ale rząd nie może dłużej zwlekać. Czas, aby islandzcy politycy posłuchali opinii publicznej i raz na zawsze zakończyli polowania na wieloryby”.

