„Gorączka złota głupców”: górnictwo głębinowe jest przestarzałe, ostrzegają eksperci

Według doniesień administracja Trumpa w USA rozważa wydanie rozporządzenia wykonawczego, które miałoby zlekceważyć międzynarodowy konsensus i otworzyć głęboki ocean na wydobycie. Jednak eksperci, w tym Victor Vescovo, badacz najgłębszych złóż podmorskich, wypowiadają się, że taki ruch byłby ekonomicznym szaleństwem i polowaniem na „złoto głupców”.

Rozporządzenie rządu umożliwiłoby wydawanie zezwoleń firmom na wydobywanie głębin morskich na wodach międzynarodowych, co byłoby sprzeczne z wymogami Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (ISA), organu regulującego działalność górniczą na pełnym morzu.

Aktywiści działający na rzecz ochrony oceanów twierdzą, że takie posunięcie byłoby porównywalne z piractwem i szkodliwe dla środowiska, a ponadto opierałoby się na wadliwym uzasadnieniu biznesowym.

„Górnictwo głębinowe jest niezwykle trudne technicznie, wysoce destrukcyjne, nieistotne dla światowej produkcji i bardzo drogie, ryzykowne finansowo rozwiązanie problemu metali używanych w akumulatorach, który istniał dziesięć lat temu” – wyjaśnia Vescovo, założyciel i dyrektor generalny Caladan Capital, emerytowany oficer marynarki wojennej i pilot, a także badacz podwodny.

Victor Vescovo z dr Dawn Wright „na końcu świata” (Caladan Oceanic)

Wśród wielu osiągnięć pilotażu łodzi podwodnej Vescovo znalazł się najgłębszy załogowy nurkowanie w historii, docierając do Głębi Challengera w Rowie Mariańskim na głębokości 10,928 XNUMX m. Był też pierwszą osobą, która odwiedziła najgłębsze miejsca we wszystkich pięciu oceanach Ziemi.

Globalne nadpodaże

Inni przeciwnicy twierdzą, że wydobywanie głębin morskich spowodowałoby trudności gospodarcze i szkody geopolityczne dla USA bez żadnych widocznych korzyści. „To poszukiwanie złota głupców” – tak wyraża to dr Douglas McCauley, profesor na University of California Santa Barbara i profesor nadzwyczajny na UC Berkeley.

„Rynkowe ceny minerałów i metali wydobywanych z głębin morskich gwałtownie spadły w ostatnich latach, co było spowodowane globalną nadpodażą pochodzącą z konwencjonalnego górnictwa i innowacjami w chemii akumulatorów” — mówi McCauley. „To może być najdroższy kobalt i nikiel, jakie kiedykolwiek wydobyto na planecie.

„Trendy te są częściowo napędzane przez zmniejszony popyt na rynku pojazdów elektrycznych, który stał się coraz bardziej zależny od baterii – na przykład baterii LFP stosowanych w wielu modelach Tesli – które nie wymagają trudno dostępnych, drogich metali.

„Nowe innowacje w zakresie stacji ultraszybkiego ładowania zaprojektowanych dla tych nowych akumulatorów, takie jak niedawne ogłoszenie [chińskiego producenta samochodów elektrycznych] BYD dotyczące stacji ładowania, które mogą wydłużyć zasięg o 400 km w zaledwie pięć minut, mogą jeszcze bardziej umocnić dominację tych nowych akumulatorów, które nie wymagają metali z oceanu.

Technologia baterii BYD Blade

„Kolejnym wyzwaniem może być niechęć USA do wyładowywania tego materiału w portach USA, biorąc pod uwagę nowo odkrytą radioaktywną naturę tych minerałów” – podsumowuje MacCauley. Uwolnienie toksycznych materiałów związanych z wydobyciem może zagrozić zdrowiu publicznemu na całym świecie poprzez zanieczyszczenie owoców morza.

Ekosystemy morskie

„Jednostronne wydobywanie głębin morskich, które są wspólnym dziedzictwem ludzkości, stanowiłoby zasadnicze naruszenie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, która od ponad 40 lat zapewnia stabilność w zarządzaniu oceanami” – dodaje Duncan Currie, ekspert prawa międzynarodowego i doradca polityczny Koalicja na rzecz ochrony głębin morskich (DSCC), co potwierdza pogląd, że próba pokonania konkurentów, takich jak Rosja i Chiny, spowodowałaby nieodwracalne szkody dla wrażliwych ekosystemów morskich i zdrowia oceanów.

„Każdy kraj i każda osoba poniosłaby konsekwencje” – mówi Currie. „Nie przyniesie to obiecanych zysków ani tantiem, nie rozwiąże problemów środowiskowych i bezpieczeństwa, o których twierdzi, i zniszczy dziesiątki tysięcy kilometrów kwadratowych dziewiczego dna morskiego – tylko po to, aby udowodnić, że to nie działa”.

„Firma Metals Company obiecuje pewność regulacyjną w próżni regulacyjnej” – mówi Bobbi-Jo Dobush, ekspertka ds. polityki ochrony oceanów i autorka Górnictwo głębinowe nie jest warte ryzyka„Jedyną pewnością jest to, że wydobycie z dna morskiego pozostaje nieprzetestowanym, szalenie kosztownym sposobem pozyskiwania minerałów, od których już odeszliśmy od innowacji”.

DSCC, reprezentująca odrębne organy prowadzące kampanie, z zadowoleniem przyjęła apel o wprowadzenie moratorium na górnictwo głębinowe, wydany w Manifeście Szczytu Oceanicznego SOS pod koniec marca, w ramach szczytu wysokiego szczebla zorganizowanego przez Francję.

Manifest wzywa kraje zrzeszone w ISA do dostosowania się do globalnego konsensusu naukowego poprzez przyjęcie moratorium na to, co określa się mianem „niszczycielskiego przemysłu” na co najmniej 10–15 lat – lub do czasu, aż uzyskamy wystarczającą wiedzę, aby podejmować świadome decyzje.

