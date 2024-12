Dom na święta: Duńczycy uwalniają Paula Watsona

Kapitan Paul Watson wraca do domu na święta Bożego Narodzenia – doświadczony działacz na rzecz walki z wielorybnictwem został zwolniony po spędzeniu pięciu miesięcy w więzieniu, podczas gdy Dania rozważała wniosek o ekstradycję od Japonii.

Wiadomość o ostatecznym odrzuceniu przez Danię żądań Japonii pojawiła się wczoraj (17 grudnia) i oznacza, że ​​Watson, który ukończył 74 lata, przebywając w ośrodku zatrzymań w pobliżu gdzie został aresztowany w Nuuk na Grenlandii będzie mógł spędzić okres świąteczny z rodziną we Francji.

„Ta decyzja oznacza znaczące zwycięstwo dla praw człowieka, aktywizmu ekologicznego i ruchu antywielorybniczego” – oświadczył Fundacja Kapitana Paula Watsona (CPWF), która od lata prowadzi intensywną kampanię na rzecz uwolnienia swojego założyciela. Jej petycja w tej sprawie przekroczyła 125,000 XNUMX podpisów i zyskała szerokie poparcie celebrytów.

Duńskie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało BBC, że podejmując decyzję, wzięło pod uwagę czas, jaki upłynął od zarzucanych przestępstw, a także pięć miesięcy, które Watson spędził już w areszcie.

„Czasami pójście do więzienia jest konieczne, aby udowodnić swoje racje” – powiedział Watson, wychodząc na wolność. „Każda sytuacja stwarza okazję, a to była kolejna szansa, aby rzucić globalne światło na nielegalne połowy wielorybów w Sanktuarium Oceanu Południowego w Japonii. Gdybym został wysłany do Japonii, mógłbym nigdy nie wrócić do domu. Jestem zadowolony, że tak się nie stało”.

Według CPWF, Watsona zatrzymano na podstawie zarzutów o podłożu politycznym bez dokładnego zbadania dowodów. Organizacja zaapelowała o reformę międzynarodowych mechanizmów egzekwowania prawa.

Wrogie spotkania

Aresztowanie Watsona 21 lipca nastąpiło na podstawie 14-letniego zawiadomienia Interpolu z Japonii, które wynikało z wrogich spotkań między Watsonem i jego zespołem kampanijnym a japońskimi załogami wielorybniczymi podczas kręcenia filmu Wojny wielorybów Serial telewizyjny dla Animal Planet w morzach Antarktydy.

W chwili aresztowania kanadyjsko-amerykański aktywista płynął na Pacyfik statkiem CPWF John Paul DeJoria na misji przeciwko wielorybom, zatrzymując się na Grenlandii tylko w celu uzupełnienia paliwa.

O miejscu jego pobytu poinformowała Dania dzięki policji z Wysp Owczych, które obok Japonii, Norwegii i Islandii należą do krajów odstających od reszty świata, nadal polujących na wieloryby w XXI wieku.

Duńska policja śledziła statek z Dublina do Grenlandii, autonomicznego terytorium Danii, zanim wkroczyła, aby dokonać aresztowania. Pod koniec września japońska straż przybrzeżna wysłała oficera do Danii, aby osobiście wezwać do ekstradycji Watsona, według fundacji.

Kapitan Paul Watson (CPWF)

Niezłomny w swojej misji

„Zatrzymanie kapitana Watsona rzuciło światło na trwającą problem nielegalnego japońskiego wielorybnictwa”, mówi CPWF. „Pomimo międzynarodowych traktatów i regulacji, Japonia wznowiła połowy wielorybów na pełnym morzu, budując Kangei Marustatek przetwórczy o wartości 47 milionów dolarów zwodowany w maju w celu zaatakowania zagrożonego płetwa wieloryby.”

„Dzięki powrotowi kapitana Watsona jesteśmy bardziej zmotywowani niż kiedykolwiek, by dalej walczyć o nasze oceany i dbać o to, by nasza misja pozostała silna” – powiedział dyrektor generalny fundacji Omar Todd, który był obecny podczas zwolnienia współzałożyciela.

„Uwolnienie kapitana Watsona jest świadectwem zaangażowania tych, którzy stają w obronie środowiska. Kiedy ponownie dołącza do swojej rodziny, przyjaciół i zwolenników, pozostaje niezłomny w swojej misji ochrony życia morskiego”.

Watson był członkiem założycielem i dyrektorem Greenpeace. W 1977 r. odszedł, aby założyć Sea Shepherd Conservation Society, które z kolei opuścił w 2022 r., aby założyć CPWF z Toddem.

Został uznany za jednego z 20 największych bohaterów ochrony środowiska XX wieku przez Czas w 2000 r. i dwa lata później wprowadzony do Galerii Sław Praw Zwierząt USA w Waszyngtonie. W 2012 r. został drugą osobą, po Jacques'u Cousteau, która otrzymała nagrodę Jules Verne Award, dedykowaną ekologom i podróżnikom.

Niepowodzenie dla wielorybów na Islandii

Nieprzyjemne wieści dla Watsona, który pozostawał pod kluczem, nadeszły 6 grudnia, kiedy pełniący obowiązki ministra rybołówstwa Islandii Bjarni Benediktsson przyznał dwie licencje na połowy wielorybów na najbliższe pięć lat, upoważniając należące do Christiana Loftssona przedsiębiorstwa Hvalur i Tjaldtangi do polowania na zagrożone gatunki płetwa i płetwale karłowate.

„Skorumpowany rząd tymczasowy Islandii bardziej dba o zwrot politycznych przysług opłaconych krwawymi pieniędzmi Christiana Loftssona niż o ochronę zagrożonych gatunków w oceanach świata i przestrzeganie międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony ssaków morskich” – stwierdził dyrektor kampanii CPWF Locky MacLean.

„Będziemy tam tego lata, aby położyć kres machinie śmierci waleni północnoatlantyckich na Hvalur”.

Również w Divernet: Wygrana na Wyspach Owczych doprowadziła do aresztowania „ciernia w boku” Watsona, „Mściwa” Japonia chce Watsona pod zarzutem śmierdzącej bomby z 2010 roku, Paul Watson skazany za zabicie płetwala przez Japończyka, Paul Watson odprawiony w Kostaryce