Poznaj Steve’a Backshalla – jedną z wielu nagród Bite-Back!

Prizes worth £10,000, including celebrity experiences, products and tuition, can be won for a £5 outlay in an Online draw to celebrate Bite-Back Shark & Marine Conservation’s 20th anniversary.

Losowanie nagród, które potrwa od teraz do 28 listopada 2024 r., pomoże zebrać fundusze niezbędne do ochrony rekinów w przyszłości, twierdzi brytyjska organizacja charytatywna.

Na szczycie listy nagród znajduje się możliwość spędzenia czasu z prezenterem telewizyjnym zajmującym się dziką przyrodą Stevem Backshallem, sesja treningowa z ekstremalnym podróżnikiem Aldo Kane'em, wyprawa kajakowa z ekspertem od rwących wód i nurkiem Salem Montgomerym oraz rozmowa na Zoomie ze słynną „zaklinaczką rekinów” Cristiną Zenato.

„Niektóre z najbardziej podziwianych firm z branży nurkowania i akwalungu szybko wsparły akcję charytatywną, wręczając fantastyczne nagrody, dzięki którym bilet w cenie 5 funtów jest wart więcej niż tylko prezent” – twierdzi Bite-Back.

It is referring to the likes of Master Liveaboards, British Sub-Aqua Club, Midlands Diving Chamber, Go Freediving and Blue Shark Snorkel, which have all donated experience prizes, while celebrated photographer Alex Mustard has donated a and artists Scott Gleed and Olivier Leger have gifted a sculpture and illustration to help boost the fundraising pot.

Fourth Element przekazał sprzęt Ocean Positive, a firma zegarmistrzowska Nodus z Los Angeles dostarczyła zegarek do nurkowania. Organizacja charytatywna oferuje również pobyt w 5* hotelu Bankside w Londynie i rodzinną wizytę w Longleat Safari Park wśród wielu nagród.

„Zostaliśmy zasypani ogromną ilością wsparcia ze strony firm i osób, które naprawdę podziwiamy i które wspierały nas w trakcie naszej 20-letniej podróży. Jesteśmy im wszystkim naprawdę wdzięczni” – powiedział Graham Buckingham, dyrektor kampanii Bite-Back.

„Chociaż jesteśmy niesamowicie dumni z naszych osiągnięć w ciągu ostatnich dwóch dekad – i jesteśmy super podekscytowani kolejnym rozdziałem – to losowanie nagród nie jest projektem próżności. Stanowi prawdziwą linię ratunkową dla naszej pracy i ważnych postępów w globalnej ochronie rekinów.

„Mamy więc nadzieję, że nurkowie, kluby nurkowe, a nawet łowcy okazji kupią bilety i sprawią, że to wydarzenie okaże się ogromnym sukcesem”.

Organizacja charytatywna ma nadzieję na uruchomienie pionierskiej kampanii, która ma na celu zaangażowanie społeczeństwa i zwiększenie wsparcia dla ochrony rekinów na całym świecie. Zebrane środki pieniężne zostaną przeznaczone na ten cel.

Aby wziąć udział w konkursie, odwiedź stronę Strona Bite-BackZwycięzcy zostaną ogłoszeni 1 grudnia 2024 r.

Również w Divernet: Booster dla organizacji charytatywnej Bite-Back, zajmującej się rekinami, Odcięcie handlu płetwą rekina w Wielkiej Brytanii, Wiadomości DNA dla brytyjskich miłośników płetwy rekina