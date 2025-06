Ładne 30×30 obietnic to „kropla w morzu”

„To tylko kropla w morzu tego, czego rozpaczliwie potrzebujemy, aby chronić oceany” – tak nurek Enric Sala, badacz-rezydent National Geographic i założyciel Pristine Seas, podsumował wyniki trzeciej Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Oceanów (UNOC3) w Nicei, która zakończyła się wczoraj (13 czerwca).

Sala skrytykował kraj-gospodarza, Francję, za to, że upadła na ostatniej przeszkodzie. „Moim oczekiwaniem wobec Konferencji Oceanicznej ONZ było usłyszenie wielu decydentów politycznych mówiących o tym, jak ważne jest robienie tego, co mają do zrobienia nie „jeszcze tego nie zrobiliśmy – i moje oczekiwania zostały spełnione” – powiedział.

„Kilka rządów dokonało prawdziwych zmian w wodzie, zwłaszcza tych, które tworzą nowe obszary morskie o wysokiej lub całkowitej ochronie. Jednak kraj gospodarza, Francja, przegapił epicką okazję, by przewodzić w ochronie oceanów.

„To był moment dla Francji, ale zamiast wywołać sensację, jej przywódcy nadal zezwalali na połowy denne na obszarach oceanu przeznaczonych do ochrony”.

Prezydent Francji Emmanuel Macron, jak można się było spodziewać, postrzegał UNOC3 zupełnie inaczej. Wyraził optymizm co do postępów w ochronie oceanów i faktu, że w konferencji wzięło udział około 50 światowych przywódców, w porównaniu do 20 na UNOC2 w Lizbonie w 2022 r. (pierwsza konferencja oceaniczna odbyła się w USA w 2017 r.).

Prezydent Francji Emanuel Macron w UNOC

Macron podkreślił zbliżającą się ratyfikację długo omawianego Traktat o pełnym morzu jako „historyczny kamień milowy”. Traktat, którego celem jest ochrona bioróżnorodności morskiej na wodach międzynarodowych, uzyskał wystarczające poparcie, aby wejść w życie od początku 2026 r., powiedział, stanowiąc pierwsze międzynarodowe ramy regulujące i administrujące pełnym morzem.

Traktat ratyfikowało już 15 państw, kolejnych 60 zobowiązało się do tego, a aby wszedł w życie, potrzeba tylko XNUMX podpisów.

Macron podkreślił również znaczenie współpracy wielostronnej i potrzebę wprowadzenia moratorium na górnictwo głębinowe, które określił jako „szalone szaleństwo”.

Według Sali przyjęto z zadowoleniem ogłoszenie o utworzeniu nowych morskich obszarów chronionych (MPA), które zbiegło się z konferencją, ale liczby te pokazały, że ambicje społeczności międzynarodowej są ograniczone.

„Te parki narodowe morza pomogą nam zbliżyć się do celu ochrony 30% oceanu do 2030 r.”, powiedział. „Jedyny problem polega na tym, że nie możemy zbliżyć się do 30×30. Musimy się ścigać. Musimy codziennie tworzyć 85 nowych MPA, aby osiągnąć ten cel – a te rezerwaty muszą być ściśle chronione”.

Ta postać pojawiło się w badaniu opublikowane na krótko przed konferencją przez Dynamic Planet i National Geographic Nieskazitelne morza.

Jak wynika z raportu, aby zapełnić lukę między obecnymi 8% powierzchni światowego oceanu objętymi jakąś formą ochrony a 30%, konieczne byłoby utworzenie około 190,000 300 małych morskich obszarów chronionych w samych regionach przybrzeżnych oraz dodatkowo XNUMX dużych morskich obszarów chronionych w odległych obszarach przybrzeżnych.

Krok naprzód

Podczas konferencji UNOC3 osiągnięto ogólne porozumienie w sprawie rozszerzenia morskich obszarów chronionych o około jedną trzecią, co zwiększy globalny zasięg do szacowanych 12%.

Samoa ogłosiło dziewięć nowych w pełni chronionych MPA obejmujących 36,000 XNUMX kmXNUMX oceanu. Wyspy Marshalla wyznaczyły już wcześniej w tym roku atole Bikar i Bokak jako narodowe sanktuaria morskie, pierwsze w kraju.

Polinezja Francuska zobowiązała się chronić około 23% swoich wód, w tym dwa nowe, ściśle chronione obszary chronionego środowiska morskiego w pobliżu wysp Towarzystwa i Gambier, na których zakazana będzie wszelka działalność wydobywcza, taka jak rybołówstwo i górnictwo.

Nurkowanie w jednym z dziewięciu nowych morskich obszarów chronionych na Samoa (Joe Lepore / Waitt Institute)

Kolumbia ogłosiła ochronę dwóch odległych raf koralowych na Morzu Karaibskim, które słyną z różnorodnego życia morskiego. Jej nowy Serranilla & Bajo Nuevo MPA obejmuje obszar 3,800 kmXNUMX.

Tanzania wyznaczyła dwa nowe obszary chronionego krajobrazu morskiego (MOC) w wodach o dużej różnorodności biologicznej u wybrzeży wyspy Pemba, obejmujące łącznie powierzchnię około 1,300 km kw., w tym rafy koralowe, trawy morskie, namorzyny oraz zagrożone siedliska rekinów i płaszczek.

Grecja i Hiszpania zadeklarowały podczas konferencji objęcie ochroną jednej czwartej swoich wód krajowych, a Brazylia ogłosiła, że ​​utworzy dodatkowe MPA.

Kolumbijskie Serranilla i Bajo Nuevo MPA

Koalicja krajów wzywających do moratorium na wydobycie głębinowe wzrosła z 34 do 37, a nawet kraje niebędące sygnatariuszami, takie jak Chiny, wyraziły sprzeciw wobec nieuregulowanego wydobycia na dnie morza. Pod koniec kwietnia prezydent USA Donald Trump, który nie wziął udziału w konferencji, złamał międzynarodowe szeregi, podpisując rozporządzenie wykonawcze w celu przyspieszenia wydobycia głębinowego.

Tymczasem 95 krajów, w tym wszystkie państwa członkowskie UE, wydało wspólną deklarację popierającą globalny cel ograniczenia produkcji i użytkowania plastiku. Deklaracja wzywała również do ekoprojektowania, zakazów szkodliwych tworzyw sztucznych i mechanizmu finansowego wspierającego wdrażanie.

Flagowe statki odbudowy świata

ONZ nadała nazwę swoim pierwszym „World Restoration Flagships”, mającym na celu odtworzenie prawie 5 milionów hektarów ekosystemów morskich w Azji, Afryce i obu Amerykach. Projekty obejmują odbudowę raf koralowych w Kanale Mozambickim i odbudowę wysp w Meksyku.

Zobowiązania Wielkiej Brytanii na konferencji obejmowały wprowadzenie ustawodawstwa mającego na celu ratyfikację Traktatu o pełnym morzu, zasilenie Globalnego Funduszu na rzecz Raf Koralowych kwotą 4 milionów funtów, przeznaczenie 2.8 miliona funtów na pomoc małym państwom wyspiarskim w budowaniu zrównoważonej, niebieskiej gospodarki oraz wsparcie ochrony rekinów i płaszczek.

Wielka Brytania rozpoczęła również trzymiesięczne konsultacje w sprawie zakazu połowów przy użyciu włoków dennych na 41 obszarach morskich o powierzchni 30,000 XNUMX km kw.

„Jeśli jedno przesłanie wyłoni się z Konferencji Oceanicznej ONZ w tym tygodniu, to powinno ono brzmieć następująco: Morskie obszary chronione, na których dopuszcza się szkodliwe działania, takie jak połowy przemysłowe, są chronione tylko z nazwy” – powiedział Enric Sala.

„Nauka pokazuje nam, że największe korzyści dla bezpieczeństwa żywnościowego, bioróżnorodności i klimatu czerpiemy z MPA, gdy są one ściśle chronione i monitorowane. Ochrona nie może być opcjonalna”.

