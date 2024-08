PADI wzywa do podjęcia wszelkich wysiłków w ramach Tygodnia AWARE

PADI i jej organizacja charytatywna PADI AWARE mają nadzieję, że ich program Dive Against Debris zostanie uwzględniony w przyszłorocznym międzyrządowym międzyrządowym Traktacie o Globalnym Tworzywie Sztucznym, nadchodzący coroczny Tydzień PADI AWARE nabrał – mówią – szczególnego znaczenia.

Coroczny tydzień PADI poświęcony usuwaniu śmieci z oceanów odbywa się w dniach 14-22 września, a trening Agencja chce, aby jej członkowie organizowali wydarzenia, które mogłyby pomóc w wywarciu wpływu na traktat.

„PADI i Fundacja AWARE to jedyne organizacje reprezentujące globalną społeczność nurków rekreacyjnych w toczących się oficjalnych negocjacjach prowadzących do przewidywanego porozumienia w sprawie Światowego Traktatu o Tworzywach Sztucznych w 2025 r.”, mówi dyrektor PADI AWARE Danna Moore.

„Ponieważ Globalny Traktat w sprawie Tworzyw Sztucznych jest obecnie w fazie opracowywania, a piąta sesja Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego zbliża się w listopadzie, tegoroczne wydarzenia w ramach Tygodnia ŚWIADOMOŚCI stanowią ważną okazję do wezwania do zawarcia silnego traktatu”.

Istnieje nadzieja, że ​​jeśli w traktacie zostanie przyjęta Dive Against Debris, uważana za największą na świecie obywatelską bazę danych dotyczącą podwodnych śmieci morskich, stanie się ona zatwierdzoną metodologią, którą mogą wykorzystać rządy.

4 sposoby, aby pomóc

PADI chce ograniczyć produkcję niepotrzebnych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i zmniejszyć tempo, w jakim wszystkie odpady z tworzyw sztucznych trafiają do oceanu. Uważa oficjalne uznanie kluczowej, jej zdaniem, roli społeczności nurkowej za „wyjątkową i kluczową szansę na ogólnoświatową, skoordynowaną inicjatywę mającą na celu znaczące zaradzenie trwającemu kryzysowi związanemu z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi”.

(PADI)

Członkowie mogą wnosić swój wkład na cztery sposoby podczas Tygodnia AWARE i w jego okolicach, mówi PADI. Opcje obejmują prowadzenie specjalnego kursu Dive Against Debris, nurkowania przeglądowe lub imprezy porządkowe i/lub zachęcanie społeczności nurków do podpisać petycję wzywając do silnego światowego traktatu w sprawie tworzyw sztucznych, którego celem będzie zdobycie co najmniej 10,000 XNUMX nowych podpisów.

„Wszyscy Asystenci Instruktorów PADI i starsi są teraz automatycznie uprawnieni do prowadzenia kursu specjalistycznego Dive Against Debris, co oznacza, że ​​więcej specjalistów PADI może teraz uczyć więcej superbohaterów, jak ratować ocean” – mówi Moore.

„Zachęcamy również członków PADI do utrzymywania dynamiki zarówno w trakcie Tygodnia AWARE, jak i po nim, oraz do dalszego przesyłania danych Dive Against Debris”.

Zorganizowanie wydarzenia Dive Against Debris lub innego działania na rzecz ochrony środowiska może obejmować zaproszenie społeczności do wzięcia udziału w sprzątaniu plaży lub oceanu, a jednocześnie oferowanie warsztatów ŚWIADOMOŚĆ PADI kurs, podkreślający podstawowe problemy mające wpływ na lokalny ekosystem morski i oferujący sposoby, w jaki uczestnicy mogą w dalszym ciągu pomagać w ratowaniu oceanu.

Dowiedz się więcej, angażując się w Tydzień ŚWIADOMOŚCI PADI.

