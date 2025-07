Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi: Apel o zorganizowanie dnia akcji w Wielkiej Brytanii

Seria akcji sprzątania plaż będzie częścią Narodowego Dnia Akcji, który odbędzie się jutro (sobota, 19 lipca) i będzie formą protestu przeciwko powolnemu podejściu rządu Wielkiej Brytanii do walki z zanieczyszczeniem plastikiem.

Koordynowane przez organizację charytatywną zajmującą się ochroną środowiska Surferzy przeciw ściekom (SAS), w całym kraju odbędą się wydarzenia. Protestujący domagają się, aby rząd podjął zdecydowane i pilne działania przed negocjacjami w sprawie Globalnego Traktatu o Tworzywach Sztucznych, które odbędą się w Genewie w przyszłym miesiącu (5-14 sierpnia).

Ubiegłoroczne rozmowy w Korei Południowej zakończyły się fiaskiem, gdyż kraje nie doszły do porozumienia w sprawie planu ograniczenia produkcji plastiku. Aktywiści domagają się jednak prawnie wiążącego traktatu, który zajmie się problemem zanieczyszczeń u źródła i ochroni obszary niebieskie.

Widok zbyt znajomy – plastik na plaży (Surferzy przeciwko ściekom)

„Niespełnione obietnice, zahamowany postęp, rosnące zanieczyszczenie – toniemy w toksycznej fali plastiku, która stale rośnie. Dość tego, więc i my się podnosimy” – mówi dyrektor generalny SAS, Giles Bristow.

„Kiedy rodziny pakują wiaderka i łopatki, a zaczynają się wakacje, nie ma lepszego momentu, aby rzucić światło na plastik zalegający na naszych wybrzeżach. Wielka Brytania pozostaje jednym z największych winowajców w zakresie wytwarzania odpadów jednorazowego użytku, które wędrują po całym świecie, a nasz rząd wciąż zwleka z podjęciem działań”.

Ludzie kontra plastik

Program jest częścią kampanii „Ludzie kontra Plastik”, w ramach której społeczności organizują oddolne akcje, takie jak sprzątanie plaż. Dane zebrane w ramach tych działań pomogą SAS w mapowaniu miejsc zanieczyszczenia plastikiem oraz wskazywaniu marek i sprzedawców detalicznych uznanych za odpowiedzialnych.

Oprócz ustalenia prawnie wiążących celów, wśród kluczowych żądań stawianych rządowi znajduje się wdrożenie systemu kaucji i pociągnięcie trucicieli do odpowiedzialności, czy to poprzez egzekwowanie obowiązujących przepisów, czy też poprzez wdrożenie programów „rozszerzonej odpowiedzialności producenta”, które zmuszą ich do płacenia.

Aktywiści chcą, aby Wielka Brytania objęła rolę światowego lidera w walce z plastikiem jednorazowego użytku.

Wstrząsające: małe plastikowe przedmioty zebrane na plaży (Surfers Against Sewage)

Największy protest zaplanowano w Penzance – pierwszej ogłoszonej „Społeczności Wolnej od Plastiku” – gdzie łańcuch ludzki ma zademonstrować opór miasta wobec problemu plastiku.

SAS twierdzi, że zrekrutował już ponad 400 aktywnych społeczności wolnych od plastiku i ponad 3,000 szkół wolnych od plastiku. Do tej pory w 2025 roku ponad 88,000 3,600 osób wzięło udział w ponad 40,000 lokalnych akcjach sprzątania, zbierając ponad XNUMX XNUMX kg śmieci w ramach akcji ekoaktywistów. Milion mil czyste inicjatywa.

„Kłamstwa greenwashingu”

„Mamy już dość korporacji promujących plastik, które napędzają ten kryzys, jednocześnie szerząc greenwashing i wskazując palcem na konsumentów” – kontynuuje Bristow. „Produkują góry opakowań nienadających się do recyklingu, sabotują kluczowe polityki za zamkniętymi drzwiami i konsekwentnie nie osiągają żadnych dobrowolnych celów.

Czysta plaża (Surferzy przeciwko ściekom)

„Rząd Partii Pracy obiecał nam przyszłość bez odpadów. Jesteśmy gotowi słuchać, ale nie zadowolimy się niczym gorszym”.

Nurkowie i inne osoby chętne do udziału w akcji proszeni są o sprawdzenie Surfers Against Sewage stronę kampanii znaleźć lokalny protest, do którego można dołączyć, okazać wsparcie poprzez zaangażowanie się w działalność Społeczności Wolnej od Plastiku w pobliżu miejsca zamieszkania, a po proteście podpisać petycję w celu zwiększenia nacisku na rząd.

Również w Divernet: Nurkowie wracają do SAS, aby oczyścić wody w Wielkiej Brytanii, Nagroda Ghost Fishing Divers za siatki z tworzywa sztucznego, SURFEROWIE PRZECIWKO ŚCIEKOM ZWALCZAJĄ „PANDEMIĘ PLASTIKU” COVID-19