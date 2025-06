Książę William „optymistyczny” co do przyszłości oceanów

William, książę Walii, który wraz ze swoją żoną Kate i najstarszym synem Georgem uwielbiają nurkować, wyraził optymizm co do przyszłości oceanów świata – pod warunkiem, że natychmiast zostaną podjęte zdecydowane działania.

Przemawiając podczas Światowego Dnia Oceanów ONZ na Forum Gospodarki i Finansów Niebieskich w Monako, które odbyło się przed Konferencja oceaniczna ONZ w Nicei, która rozpoczyna się jutro (9 czerwca), książę powiedział, że dla wielu ocean jest miejscem, „w którym powstają niektóre z najszczęśliwszych wspomnień, gdzie mogliśmy odkrywać cuda świata przyrody”.

„Wszyscy jesteśmy zależni od jego ogromnej obfitości, jeśli chodzi o nasze pożywienie i źródła utrzymania, a mimo to zbyt często może wydawać się on odległy i oderwany od naszego codziennego życia, przez co zapominamy, jak bardzo jest on istotny.

„Rosnące temperatury mórz, zanieczyszczenie plastikiem i nadmierne połowy wywierają presję na te delikatne ekosystemy oraz na ludzi i społeczności, które są od nich najbardziej zależne” – powiedział książę William.

William, Kate i rekin pielęgniarka z South Water Caye w Belize w 2022 r.

„To, co kiedyś wydawało się obfitym zasobem, kurczy się na naszych oczach. Wszyscy możemy zostać dotknięci i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zmiany, zarówno negatywne, jak i pozytywne, ale wciąż jest czas, aby wspólnie odwrócić tę falę”.

Nawiązując do „ambitnego” globalnego zobowiązania do ochrony 30% powierzchni lądu i morza do 2030 r., ostrzegł, że „rok 2030 szybko się zbliża, a w pełni chronionych zostało jedynie 17% powierzchni lądu i zaledwie 3% powierzchni oceanu.

„To wyzwanie nie przypomina żadnego, z jakim kiedykolwiek się mierzyliśmy, ale nadal jestem optymistą” – stwierdził książę. „Wierzę, że pilna potrzeba i optymizm mają siłę, aby doprowadzić do podjęcia działań niezbędnych do zmiany biegu historii.

„Jestem optymistą, ponieważ jako założyciel Nagroda EarthshotWidzę niesamowite przykłady pomysłów, innowacji i technologii, które wykorzystują moc oceanu, chroniąc jednocześnie jego żywotność”.

Przykłady Earthshot

Preince William wspomniał o czterech laureatach i finalistach nagrody Earthshot obecnych na widowni. Sam Teiher i Gator Halpern z Koralowa Vita powiedział: „Ich zespół jest pionierem w zakresie stosowania zaawansowanych technologicznie metod, które pozwalają na wzrost koralowców nawet 50 razy szybciej niż w naturze i zwiększają ich odporność na skutki zmian klimatycznych.

„Po wygraniu nagrody Earthshot Prize sfinansowali duży projekt odnowy u wybrzeży Grand Bahama, współpracując z lokalnymi ekspertami społeczności, aby wyhodować ponad 20,000 XNUMX koralowców. Teraz skupiają się na rozszerzeniu szybko rosnących koralowców na nowe obszary geograficzne, kierując turystykę do obszarów ze świeżą rafą koralową”.

Pochwalił także Douglasa Martina, założyciela szkockiej firmy biotechnologicznej Mialgi : „Jego praca w ciągu ostatnich sześciu miesięcy mająca na celu położenie kresu uzależnieniu od dziko łowionych ryb jako głównego źródła kwasów omega-3 pozwoliła uratować 2.54 miliona dzikich ryb, poddać recyklingowi wystarczającą ilość ścieków, aby napełnić 300 basenów olimpijskich i zapobiec emisji ogromnych ilości CO 2 emisji.

„Jedna tona ich alg produkuje tyle samo Omega-3, co 620,000 XNUMX ryb. MiAlgae to nie tylko alternatywne odżywianie, to technologia klimatyczna. to ochrona oceanów i zrównoważone systemy żywnościowe na dużą skalę”.

Nurkowanie Enrica Sala w Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Enric Sala z National Geographic Dziewicze morza został opisany jako potężny orędownik naukowych korzyści MPA. „Kiedy społeczności chronią obszary morskie, zasoby rybne się odnawiają, zdrowie oceanów się poprawia, a zyski dla sąsiednich społeczności rosną” — powiedział książę William.

„Pristine Seas pomogło już w utworzeniu 29 największych MPA na świecie, które obejmują obszar ponad dwukrotnie większy od Indii. Enric jest również częścią zespołu stojącego za niesamowitym nowym filmem Sir Davida Attenborough [Ocean]. To najbardziej przekonujący argument za natychmiastowym działaniem, jaki kiedykolwiek widziałem.

Inspiracja Attenborough

Sir David Attenborough (Keith Scholey ©Silverback Films i Open Planet Studios)

„Obserwowanie, jak działalność człowieka zamienia piękne lasy morskie w jałowe pustynie u podnóża naszych oceanów, jest po prostu rozdzierające serce” – kontynuował książę. „Dla wielu jest to pilny sygnał ostrzegawczy przed tym, co dzieje się w naszych oceanach, ale nie może to już być kwestia z oczu z serca.

„Jak zwykle, Sir David pozostawia nas z poczuciem optymizmu, że nie wszystko stracone. Wierzy, że zmiana jest możliwa.

„Działajmy razem z pilnością i optymizmem, póki jeszcze mamy szansę. Dla przyszłości naszej planety, dla przyszłych pokoleń, musimy słuchać słów Sir Davida Attenborough: Jeśli ratujemy morze, ratujemy nasz świat”.

