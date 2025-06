Sir David wspomina przerażające doświadczenie z hełmem do nurkowania

Sir David Attenborough w wieku 99 lat pozostaje równie aktualny jak zawsze dzięki swojemu nowemu, poruszającemu dokumentowi Ocean przesyłanie strumieniowe w tym samym czasie co Konferencja oceaniczna ONZ rozpoczyna się dziś (9 czerwca) w Nicei.

Wygląda jednak na to, że doświadczony ekspert ds. dzikiej przyrody i działacz na rzecz ochrony środowiska nigdy nie cieszyłby się swoją znakomitą karierą, gdyby jego wczesna transmisja na żywo potoczyła się inaczej.

W niedawno nagranej rozmowie z Williamem, księciem Walii, w londyńskiej Royal Festival Hall, która miała na celu promocję filmu, Attenborough pokazał, co wydarzyło się prawie 70 lat wcześniej, kiedy po raz pierwszy wypróbował hełm do nurkowania przed kamerą – na Wielkiej Rafie Koralowej w Australii dla BBC.

Gdy przymierzał hełm w kształcie kuli, który mu podarowano, książę ostrzegł go, że może nie być w stanie go ponownie zdjąć.

Attenborough ze swoim rozmówcą, księciem Williamem

„To dziwna rzecz” – zgodził się Sir David, zdejmując hełm. „A kiedy założyłem go po raz pierwszy, nagle poczułem, że w tym miejscu zbiera się woda” – dodał, wskazując na swoje usta.

„Pomyślałem: 'To nie może być w porządku'. A kiedy dotarło to do [jego nozdrzy], pomyślałem: 'Jestem pewnie to nie jest w porządku. I oczywiście, jeśli masz tę rzecz przykręconą na górze, nie możesz oddychać, nie możesz nawet sprawić, żeby cię usłyszano – wiesz, zdejmij to ode mnie!”

Na szczęście udało mu się na czas poinformować przełożonych o swoim położeniu, jednak nieczuły dyrektor zażądał wówczas od Attenborough oddania mu kasku, aby mógł zademonstrować mu, jak go prawidłowo używać.

„Powiedziałem: 'To błąd'. On powiedział: 'Nie, spójrz, chodź!' Założył go i z radością mogę powiedzieć, że zanurzył się pod wodę i wyszedł jeszcze szybciej niż ja, bo tam była właściwie to wada tej rzeczy.”

Nowy Świat

Książę William zauważył, że dla Attenborough musiało być fascynujące nurkowanie w czasach, gdy stosunkowo niewiele wiedziano o podwodnym świecie, a także to, że był jedną z pierwszych osób, która miała okazję go zobaczyć i o nim opowiedzieć.

„Kiedy Cousteau wynalazł akwalung i twarz-maska, to był moment, kiedy nagle przeniosłeś się do nowego świata”, zgodził się Attenborough. „Płynąłeś obok ryb, co było niezwykłym doświadczeniem, a ryby oczywiście nie reagowały na ciebie, ponieważ nigdy wcześniej nie widziały niczego takiego jak ty.

„Podwodni kamerzyści są fantastyczni. Są ludzie, którzy są, moim zdaniem, szczęśliwsi pod wodą niż na lądzie”.

Kiedy książę William zapytał Attenborough o stan oceanów, odpowiedział: „Najgorsze jest to, że informacja ta jest przed tobą, przede mną i większością ludzi ukryta.

„To, co mnie przeraziło, gdy po raz pierwszy zobaczyłem ujęcia zrobione do tego filmu, to to, co zrobiliśmy z głębokim dnem oceanu. To jest po prostu niewypowiedzianie okropne.

„Gdybyś zrobił coś choć trochę podobnego na lądzie, wszyscy by się wściekli. Jeśli ten film cokolwiek zrobi, jeśli tylko zmieni świadomość społeczną, będzie to bardzo ważne. Mogę tylko mieć nadzieję, że ludzie, którzy go obejrzą, zrozumieją, że coś trzeba zrobić, zanim zniszczymy ten wielki skarb”.

Ocean można obejrzeć w kinach, a teraz można go obejrzeć na platformach Disney+, Hulu i National Geographic.

