Nurkuj, jedz i odkrywaj – wyprawa kulturalna i kulinarna przez Raja Ampat z Tait Miller

Wyobraź sobie podróż po bogatych w biologię wodach Raja Ampat na pokładzie pięknego szkunera, żerowanie na porośniętych dżunglą wyspach, naukę starożytnych metod gotowania i spanie pod gwiazdami – a wszystko to przy jednoczesnym kontakcie z bogatymi tradycjami i mieszkańcami Indonezji.

Właśnie tego mogą spodziewać się goście ekskluzywnego rejsu „Indonezja – kultura i kuchnia” organizowanego przez Emperor Adventure pod okiem kucharza i podróżnika Taita Millera, który rozpocznie się w październiku.

Ta wyjątkowa wyprawa małym statkiem, odbywająca się przez dziewięć nocy od 26 października 2025 r. i ograniczona do zaledwie 12 uczestników, na pokładzie pięknego szkunera Emperor Raja Laut, łączy nurkowanie na światowym poziomie, lokalną gastronomię i zanurzenie się w kulturze w samym sercu Raja Ampat.

Tait Miller eksploruje lokalny wodospad

Miller, którego własna podróż po regionie była inspiracją dla projektu wycieczki, wyjaśnia: „Naszą misją jest dogłębne poznanie Raja Ampat – odkrycie najlepszych przygód, smaków i duszy tego regionu – i stworzenie najlepszych wrażeń z wycieczki.

„Dla mnie podróżowanie to pełne zanurzenie. To nie tylko odhaczanie widoków. To budzenie się w rytmie morza, nurkowanie w krystalicznych wodach, gotowanie z miejscowymi i łączenie się z naturą i samym sobą.

„Nie mogę się doczekać, aby zabrać cię w tę podróż życia. Niezależnie od tego, czy jesteś nurkiem, smakoszem, poszukiwaczem przygód, czy ciekawą duszą poszukującą sensu w podróżowaniu – Raja Ampat ma coś dla ciebie”.

Tait Miller żeruje na pustkowiu

Najważniejszymi punktami wycieczki będzie nurkowanie w Misool, na jednych z najróżnorodniejszych raf koralowych na świecie, gotowanie dzikich potraw ze składników znalezionych w dżungli, zwiedzanie wiosek i społeczności, a także wizyta w projektach mających na celu zapewnienie ekologicznej zrównoważoności regionu.

A przy zaledwie 12 dostępnych miejscach będzie to intymne i osobiste doświadczenie, które stworzy wspomnienia na całe życie. Kultura i kuchnia indonezyjska z Tait Miller to coś więcej niż wycieczka – to sensoryczna podróż do prawdziwego Raja Ampat, która ożywia ciało, umysł i duszę.

