Nurkowie i osoby uprawiające snorkeling wzywani są do podjęcia działań na rzecz wód Wielkiej Brytanii z organizacją Motion for the Ocean

Wody wokół Wielkiej Brytanii są zagrożone, ale nurkowie i osoby uprawiające snorkeling mają teraz nowy, skuteczny sposób, aby coś zmienić – akcję Motion for the Ocean.

Inicjatywa Motion for the Ocean, mająca na celu pomóc lokalnym radom – zarówno śródlądowym, jak i nadmorskim – w podejmowaniu znaczących działań na rzecz ochrony błękitnych przestrzeni, uruchomiła zupełnie nowy internetowy zestaw narzędzi dostępny dla wszystkich nurków, osób uprawiających snorkeling i innych użytkowników wody, którzy chcą się zaangażować.

BSAC, wiodący głos społeczności nurkowej w Wielkiej Brytanii, nawiązał współpracę z Motion for the Ocean, aby wesprzeć tę inicjatywę i wzywa wszystkich nurków — niezależnie od przynależności szkoleniowej — do podjęcia działań. Zestaw narzędzi zawiera wskazówki krok po kroku, które pomogą osobom, klubom nurkowym i branży nurkowej nawiązać kontakt z lokalnymi radami i naciskać na zmiany.

Czym jest „Ruch na rzecz oceanu”?

Wniosek o ocean to formalne zobowiązanie, które rada składa, aby uznać krytyczną rolę oceanu i zobowiązać się do podjęcia rzeczywistych działań w celu jego ochrony. Jeśli wniosek o ocean zostanie przyjęty, rada zgadza się włączyć odnowę oceanów do swojej polityki i procesu decyzyjnego, zapewniając, że zdrowie błękitnych przestrzeni będzie priorytetem w takich obszarach jak planowanie, rozwój gospodarczy i edukacja.

Przyjmując uchwałę, rady zobowiązują się do złożenia ośmiu zobowiązań, w tym:

✔️ Uwzględnianie odzyskiwania oceanów we wszystkich planach strategicznych i decyzjach

✔️ Wspieranie ochrony środowiska morskiego i poprawa jakości wody

✔️ Zapewnienie, że lokalne planowanie uwzględnia wpływ na rzeki i morza w Wielkiej Brytanii

✔️ Rozwój wiedzy na temat oceanów i zwiększenie zaangażowania społeczeństwa

✔️ Wezwanie rządu do przywrócenia oceanom stanu netto do 2030 r.

Kluczowe jest poparcie społeczne — radni muszą wiedzieć, że ich społecznościom zależy na zdrowych, błękitnych przestrzeniach, aby mogli podjąć działania.

Co zawiera zestaw narzędzi?

✔️ Gotowy do użycia szablon wiadomości e-mail do kontaktowania się z radnymi

✔️ Wskazówki dotyczące tworzenia skutecznych komunikatów w celu uzyskania wyników

✔️ Porady dla klubów dotyczące zapraszania radnych na nurkowanie próbne, aby podkreślić znaczenie zdrowych wód

Łatwo się zaangażować – i nie musisz być ekspertem!

Nie musisz być ekspertem od ochrony środowiska morskiego ani znać się na nauce — wystarczy pasja do ochrony wód, które kochasz. Zestaw narzędzi ułatwia to zadanie, dzięki gotowym zasobom i jasnym krokom do wykonania. Ponadto BSAC i Motion for the Ocean są po to, aby pomóc! Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia, nie będziesz sam.

Emily Cunningham MBE, współzałożycielka Motion for the Ocean, powiedziała: "Nurkowie i osoby uprawiające snorkeling widzą na własne oczy wpływ zanieczyszczeń i degradacji środowiska. Ruch na rzecz Oceanu daje im narzędzia, aby zamienić obawy w działanie poprzez współpracę z radami. Każdy e-mail, każda rozmowa i każdy podjęty krok pomaga zapewnić zdrowszą przyszłość dla wód w Wielkiej Brytanii”.

Katherine Knight, przewodnicząca BSAC ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju, powiedziała: „To fantastyczna inicjatywa, Emily udostępniła „myślenie o oceanie” radom w całym kraju, a to już przynosi korzyści dzięki silnemu przyjęciu i zaangażowaniu we wspieranie Ruchu na rzecz Oceanu. Niezależnie od tego, czy mieszkasz nad morzem, czy w głębi lądu, możesz zachęcić lokalną radę do włączenia oceanu do rozmów i podejmowania decyzji”.

Lokalne rady odgrywają kluczową rolę w ochronie naszych rzek i mórz, ale potrzebują publicznego wsparcia, aby nadać priorytet ochronie. Poprzez kontakt nurkowie mogą bezpośrednio wpływać na decyzje, które dotyczą wód, które kochają.

Aby uzyskać dostęp do zestawu narzędzi i zacząć wprowadzać zmiany, kliknij tutaj.