Nurkowie zaproszeni na pokaz Beneath The Waves w Glasgow

Rzadka ceramika odzyskana niedawno z Orzeł wrak statku w zatoce Whiting, Arran spotyka się fotografia podwodna i szkice inspirowane tematyką morską, gdy Szkockie Muzeum Morskie w Glasgow otworzy swoją letnią wystawę w sobotę 7 czerwca.

Wystawa Beneath The Waves obejmuje artefakty znalezione przez nurka wrakowego Graeme'a Bruce'a, a także prace fotografa, autora i działacza na rzecz ochrony środowiska morskiego Lawsona Wooda oraz podwodnej artystki i pisarki z Ayrshire, Christiny Riley.

Dwie ceramiczne miski eksponowane na wystawie zostały odzyskane z wraku żelaznego statku parowego z 1857 roku Orzeł przez Bruce'a i jego zespół z Oban w lipcu ubiegłego roku. Ich odkrycie zostało wyróżnione on Divernet.

Wśród bogatego ładunku ceramiki wyróżniał się ceniony rodzaj misek produkowanych przez Bell's Pottery z Glasgow, prawdopodobnie najważniejszego szkockiego producenta ceramiki na świecie w XIX wieku.

Wyczyszczone danie Bella (Graeme Bruce)

„Dla mnie wrak statku to kapsuła czasu ukryta przed wzrokiem przez czas nad morzem” – mówi Bruce. „Przywilej możliwości eksploracji i łączenia się z przeszłością wykracza poza opis. Umożliwienie artefaktom z wraków statków nadania nowego życia, łącząc ludzi, oznacza wszystko”.

Jeśli chodzi o połączenia, Orzeł Sam zbiornik został zbudowany przez Alexandra Denny'ego, a jego brat William, jego brat, stworzył zbiornik testowy dla okrętów, najstarszy na świecie, który obecnie mieści się w oddziale Szkockiego Muzeum Morskiego w Dumbarton.

Lawson Wood z Duns nurkuje od 11. roku życia i przez większość tego czasu używa podwodnego aparatu fotograficznego. Jego ponad 50 książek skupia się na życiu morskim i wrakach statków, a podczas gdy jego praca zabrała go na cały świat, odegrał również kluczową rolę we współzałożeniu największego brytyjskiego obszaru ochrony środowiska morskiego, Berwickshire Marine Reserve.

Rekin olbrzymi (Lawson Wood)

Wood zaznacza otwarcie Beneath The Waves wykładem zatytułowanym „60 lat pod wodą” zarówno 7, jak i 8 czerwca. Będzie on obejmował wczesne dni ochrony środowiska morskiego, a goście otrzymają podpisane ukwiału lub foki.

Christina Riley prezentuje wybór fotografii i rysunków ołówkiem z czasów, gdy była artystką-rezydentką snorkelingu w Argyll Hope Spot. Projekt Hope Spots jest częścią globalnego Misja Niebieski inicjatywa kierowana przez oceanografa dr Sylvię Earle i podkreślająca obszary mające kluczowe znaczenie dla zdrowia oceanów.

Ukwiał morski (Christina Riley)

Riley skupia się na subtelnościach złożonych ekosystemów morskich, omawiając poszczególne gatunki, np. trawę morską czy eleganckie jaja nagoskrzelnych.

„Jesteśmy podekscytowani współpracą z trzema tak pełnymi pasji i doświadczonymi artystami i odkrywcami morskimi, aby uczcić nasz magiczny i tajemniczy podwodny świat” — mówi Eva Bukowska, oficer ds. wystaw i wydarzeń muzeum. „Odwiedzający w każdym wieku będą mogli cieszyć się tą wciągającą podróżą do ukrytych skarbów i historii pod falami”.

Na wystawie znajdują się również artefakty z kolekcji narodowego dziedzictwa morskiego muzeum oraz eksponaty wypożyczone z North Ayrshire Heritage Trust. Zwiedzający mogą również dowiedzieć się, jak freediving ma na celu pogłębienie wiedzy na temat archeologii morskiej i ochrony przyrody. Otwarcie 7 czerwca obejmuje bezpłatny dzień Dive-In.

Beneath the Waves potrwa do 13 września w Linthouse Building na Irvine Harbourside, a wstęp jest wliczony w standardową cenę wstępu do Scottish Maritime Museum wynoszącą 10 funtów. Do trojga dzieci wchodzi za darmo z każdym biletem dla dorosłych/ulgowym, a muzeum jest otwarte codziennie od 10 do 5. Bilety na wykłady Wooda kosztują 10 funtów. Odwiedź stronę internetową SMM.

