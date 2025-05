Nurkowanie zabronione

Nurkowanie zabronione: Cięcia NDIS zagrażają zmieniającej życie terapii nurkowej

Przez Lyndi K Leggett

Terapia nurkowa to nie tylko kolejna aktywność — to koło ratunkowe dla wielu osób niepełnosprawnych. Przez lata nasze dostosowane programy terapii nurkowej oferowały coś więcej niż tylko podwodne przygody. Przywracały sprawność sparaliżowanym kończynom, pewność siebie niespokojnym sercom i cel najlepszym ludziom, którzy wszystko stracili. Ale teraz te transformacyjne doświadczenia są zagrożone.

Ostatnie zmiany w kryteriach finansowania National Disability Insurance Scheme (NDIS) doprowadziły do ​​usunięcia lub odmowy wsparcia dla usług terapii nurkowej. To pozostawiło wielu naszych klientów zdewastowanych, pozbawionych nie tylko możliwości rekreacji, ale także sprawdzonej interwencji w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Nurkowanie jako terapia: coś więcej niż hobby

Terapia nurkowa może brzmieć niekonwencjonalnie, ale opiera się na nauce. Nieważkość wody pozwala osobom o ograniczonej ruchomości poruszać się swobodnie, często po raz pierwszy od czasu urazu. Ciśnienie wody pomaga regulować oddech i zmniejszać niepokój. Jasność umysłu, która pojawia się podczas nurkowania — w połączeniu z radością z osiągnięć — jest potężna.

Nasz program pomógł klientom z urazami rdzenia kręgowego, PTSD, stwardnieniem rozsianym, autyzmem i wieloma innymi. Dla niektórych jest to jedyna aktywność fizyczna, z której mogą korzystać bez bólu. Dla innych był to pierwszy raz od lat, kiedy poczuli się „normalnie”.

Oto list od jednego z naszych klientów, w którym wyjaśnia, jakie korzyści przynosi mu ćwiczenie pod wodą przez godzinę tygodniowo:

Do kogo IT może dotyczyć,

Chociaż mogę chodzić z pomocą laski, jestem sparaliżowany od urazu, którego doznałem podczas służby w australijskiej armii. Poniższy list przedstawia korzyści, jakie odniosłem dzięki dostosowanemu programowi ćwiczeń, który otrzymuję w The Scuba Gym. Obejmują one korzyści fizyczne, społeczne, osobiste i psychiczne. Prawdziwa magia siłowni nurkowej polega na tym, że korzyści pod wodą przenoszą się na ląd i wprowadzają umysł człowieka w lepszą przestrzeń.

• Moja funkcja płuc uległa znacznej poprawie.

• Ból żeber zmniejsza się podczas nurkowania na głębokość poniżej 3 metrów.

• Skurcze mięśni, skurcze powodujące naderwania stopnia 1–2 ustępują na 3 dni po nurkowaniu na głębokość 5 m lub większą przez 30 minut lub dłużej.

• Mam mniej myśli samobójczych i mój nastrój jest znacznie lepszy w kontaktach z innymi.

• Chodzenie tyłem przychodzi mi z trudem, ale przed terapią akwalungową jest niemożliwe.

• zmniejszono liczbę godzin opieki z 24 godzin na dobę do 8 godzin na dobę, z powrotem do 24 godzin z powodu trzymiesięcznego braku dostępu do terapii nurkowej.

• Poprawa krążenia w kończynach i całkowite wyleczenie ran. • Zastąpienie stałego cewnikowania cewnikiem okresowym podczas nurkowania częściej niż raz w tygodniu.

• Mój sen się poprawił, co skutkuje lepszą samoopieką i mniejszą zapadalnością na choroby

• Ulgę w bólu na głębokości 5 m. To jedyna ulga, jaką odczuwam w związku z moim przewlekłym bólem, który był spowodowany służbą w australijskiej armii.

• Mam więcej energii

• Zwiększony zakres ruchu podczas ćwiczeń pod wodą.

Oprócz powyższych korzyści, nurkowanie pozwala mi korzystać z niego bez obawy, że utonę z powodu skurczu mięśni lub doznam urazu na skutek upadku, co zdarza się regularnie na lądzie.

Jedna sesja nurkowania przynosi mi więcej korzyści niż trzy sesje fizjoterapii.

Trudno mi wyrazić ulgę, jaką odczuwam, zmagając się z przewlekłym bólem.

Żyję z uwięzionym uczuciem bólu, który nigdy się nie kończy, wpływa na każdy mój ruch, każdą moją chwilę.

myśl. Przeszkadza w ubieraniu się, korzystaniu z toalety i we wszystkim, co możesz sobie wyobrazić. Zajęło mi to

godność w wielu aspektach i pozbawił ją szansy na normalne życie.

Scuba Gym to pierwszy promyk nadziei od 25 lat.

Cięcia NDIS: Głęboki cios

Pomimo tych wyraźnych korzyści NDIS uznał obecnie, terapia akwalungiem „nieistotne” w wielu planach finansowania. Ten ruch nie tylko odciął dostęp nowym uczestnikom, ale w niektórych przypadkach pozbawił klientów istniejącego wsparcia w połowie programu — pozostawiając ich na lodzie, zarówno dosłownie, jak i emocjonalnie.

Uzasadnienie? Brak uznania terapii nurkowej za „rozsądne i konieczne” wsparcie zgodnie z wytycznymi NDIS. Jednak dla tych z nas, którzy byli świadkami uzdrawiającej mocy terapii nurkowej z pierwszej ręki, decyzja ta wydaje się nie tylko krótkowzroczna — jest okrutna.

Te cięcia nie tylko wyciszają postęp; one go cofają. Klienci zgłaszają pogorszenie mobilności, wzrost depresji i lęku oraz odrodzenie się izolacji — dokładnie te problemy, które terapia nurkowa pomogła złagodzić. Dodajmy do tego fizyczny ból, z którym niektórzy nasi klienci zmagają się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez terapii nurkowej, cały ból powraca, ich sen zostaje zakłócony, a ich gojenie się zatrzymuje.

Potrzebujemy Twojej pomocy

Wzywamy społeczność nurków, sektor niepełnosprawności, pracowników służby zdrowia i decydentów, aby zwrócili na to uwagę. Jeśli te cięcia dotknęły również Ciebie lub jeśli wierzysz w moc nurkowania jako narzędzia do uzdrawiania i wzmacniania, zachęcamy Cię do pomocy.

• Wesprzyj nasz program poprzez darowizny lub sponsoring, aby utrzymać go przy życiu dla tych,

którzy najbardziej tego potrzebują.

• Podziel się tą historią ze swoimi znajomymi, aby zwiększyć świadomość.

• Skontaktuj się z nami bezpośrednio, jeśli masz pomysły, zasoby lub chęć pomocy w walce z tą niesprawiedliwością.

Słowo końcowe

Terapia nurkowa zmienia życie. Widzieliśmy to setki razy. Woda nie dyskryminuje — obejmuje wszystkich równo. A z odpowiednim wsparciem my też możemy.

Nie pozwólmy, aby biurokracja zniszczyła to, co dla wielu stało się kołem ratunkowym.

Skontaktuj się z nami pod adresem Lyndi@thescubagym.com.au lub zadzwoń pod numer 042 038 0055, aby dokonać zmiany.