HEAD wpłaca ponad 42 mln funtów na ratowanie nowego nabytku Aqualung

Grupa HEAD przejęła francuską Grupę Aqualung i obiecała znaczny pakiet finansowy mający zapewnić jej rentowność.

Po wyroku Sądu Handlowego w Nicei wczoraj (26 czerwca) HEAD twierdzi, że został ogłoszony zwycięzcą przetargu na kłopotliwą firmę Aqualung, która 16 maja została objęta zarządem komisarycznym. opisane on Divernet na początku kwietnia, choć opóźnienia w procesie wzbudziły wątpliwości co do jego wyniku.

Według HEAD transakcja ta znacząco wzmocni obecność firmy w tym segmencie rynku, rozszerzając jej portfolio poza uznane marki sportów wodnych, do których należą Mares, SSI, rEvo, Liveaboard.com i stroje kąpielowe Zoggs.

HEAD planuje restrukturyzację platformy biznesowej Aqualung i oświadcza, że ​​zapewni „pilne finansowanie” w celu zabezpieczenia kontynuacji i długoterminowej stabilności grupy w formie pakietu ratunkowego o wartości ponad 50 milionów euro (42.7 miliona funtów), a także „kompleksowego planu integracji ze znaczącymi synergiami”.

Jak twierdzi, pozwoli to uratować setki miejsc pracy i doprowadzić do poprawy i rozbudowy obecnych zakładów produkcyjnych Aqualung we Francji, Wielkiej Brytanii i Meksyku. HEAD będzie utrzymywać i rozwijać marki Aqualung, Apeks i Aquasphere oraz, jak twierdzi, wzmocni strategiczny i rozwijający się oddział wojskowy i zawodowy Aqualung.

Wcześniej należąca do firmy zarządzającej aktywami Barings, w ostatnich czasach akwalung firma pozbywała się marek, obiektów i personelu, próbując w ten sposób rozwiązać swoje problemy finansowe.

Założona w 1943 r. po wynalezieniu „aqua-lung” przez Jacques’a Cousteau i Émile’a Gagnana, grupa była pionierem w dziedzinie sprzętu do nurkowania. Obecnie jej produkty są dystrybuowane w ponad 90 krajach.

