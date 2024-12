Brytyjscy nurkowie zaginieni w Sea Story

Brytyjscy nurkowie wśród siedmiu osób, których wciąż nie odnaleziono po zatonięciu Morska historia safari w Egipcie zostali narzeczeni: Jenny Cawson, 36 lat i Tariq Sinada, 49 lat, para z Devon.

Obaj nurkowie pracowali w przeszłości jako instruktorzy w Tajlandii, Indonezji i na Filipinach, jednak obecnie mieszkają razem w Ashburton i pracują jako konsultanci IT.

Dwóch innych brytyjskich nurków uratowanych po zatonięciu to Colin Sharratt, 65 lat i Sally Jones, 58 lat, para z Londynu. Byli wśród sześciu gości i trzech członków załogi, którzy mieli być leczeni z drobnych obrażeń w szpitalu w Marsa Alam.

Ocaleni Colin Sharratt i Sally Jones

Morska historia przewoził 44 osoby, z czego 14 to członkowie załogi. Trzydzieści trzy osoby zostały uratowane, a cztery ciała znaleziono, w tym ciało kapitana, Alaa Husseina.

Akcję poszukiwawczą na samym statku opisano jako niebezpieczną, utrudnioną przez trudne warunki na morzu. Pojawiły się jednak wątpliwości co do czasu, jaki zajęło przeszukanie wnętrza łodzi w celu znalezienia ewentualnych ocalałych.

W skład ekipy ratowniczej, koordynowanej przez egipską marynarkę wojenną, wchodzą inni żołnierze, straż przybrzeżna (część marynarki wojennej) oraz lokalni ochotnicy-nurkowie.

Statek o drewnianym kadłubie zatonął na głębokości 12 m, a jego część wystawała ponad powierzchnię wczesnym rankiem 25 listopada. Jednak dopiero około 30 godzin później, następnej nocy, ratownicy odkryli i zdołali wydostać pięć osób, które przeżyły uwięzione w kabinie. Przeżyli w zimnie i ciemności dzięki 20-centymetrowej kieszeni powietrznej.

One of the five survivors, 23-year-old instruktor Youssef Al-Faramawi, had been trapped after trying to help guests to safety – and was rescued by his own uncle Khattab Al-Faramawi, an employee of the boat's operator, Dive Pro Liveaboard of Hurghada.

Próbował pomóc gościom: Youssef Al-Faramawi

Powiedział prasie, że przeszukanie czteropokładowego statku przy użyciu latarek było trudne, łącznie z otwarciem drzwi kabin.

Trzęsienie i przechylanie

Oprócz Wielkiej Brytanii, inni nurkujący goście na statku pochodzili z Belgii, Chin, Finlandii, Niemiec, Irlandii, Polski, Słowacji, Hiszpanii, Szwajcarii i USA. Po udzieleniu pomocy medycznej, jeśli było to konieczne, w Marsa Alam, ocaleni zostali przewiezieni do Hurghady w celu repatriacji.

Rozmowa z Lustro, członek załogi powiedział o fali, która rzekomo przewróciła łódź: „Nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś takiego. Uderzyła w łódź nagle i spowodowała, że ​​zaczęła się gwałtownie trząść, zanim się wywróciła. Próbowaliśmy ostrzec pasażerów, ale czasu było bardzo mało”. Morska historia zatonął w ciągu siedmiu minut.

Inny świadek powiedział, że „poczuli, jak łódź gwałtownie się przechyla i próbowali się czegoś stabilnego trzymać, ale wywrócenie nastąpiło bardzo szybko. Słyszałem krzyki z wnętrza kabin, ale wielu nie mogło wyjść, ponieważ drzwi były zamknięte, a miejsce wypełniała woda”.

Jednakże oceanograf Simon Boxall powiedział stacji Sky News, że nie ma dowodów na istnienie ogromnej fali i utrzymywał, że siła wiatru w tamtym czasie nie była wystarczająca, aby „stworzyć te rzekomo 3-4-metrowe fale”.

Sea Story (prowincja Morza Czerwonego)

Pomimo ostrzeżeń o niekorzystnych warunkach pogodowych i stanie morza, wydanych dzień przed wypłynięciem przez Egipską Służbę Meteorologiczną, łódź nurkowa opuściła Port Ghalib 24 listopada.

Statek płynął na południe pięciodniową trasą, która miała doprowadzić go do Hurghady pod koniec tygodnia. Zatonięcie nastąpiło w pobliżu Dolphin Reef w kierunku Hamaty, a gubernatorstwo Morza Czerwonego szybko wyjaśniło, że winowajcą była „ogromna fala”.

Trzeba zobaczyć dochodzenie

„Wciąż uważam, że to prawdopodobnie nie fala spowodowała wywrócenie się statku” – nalegał oceanograf Boxall. „Musimy zobaczyć wyniki dochodzenia w tej sprawie. To jeszcze wczesne dni, ale informacje docierające od władz Egiptu są nadal bardzo skąpe”.

Niestety, pomimo serii pięciu zatonięć statków mieszkalnych i pożarów na Morzu Czerwonym w tym roku, egipskie władze nie dzielą się regularnie wynikami obiecanych dochodzeń.

Kolejną niedawną stratą była strata statku mieszkalnego Uwodzenie, który również posunął się naprzód z podróżą pomimo ostrzeżeń pogodowych.

Dwie z tegorocznych strat dotyczyły łodzi obsługiwanych przez Nurkowanie Pro Liveaboard. Oprócz Morska historia, in February the 42m steel-hulled Sea Legend caught fire, resulting in the death of one of its guests, a German female solo traveller.

Egipscy urzędnicy stwierdzili jedynie, że Morska historia posiadał ważny certyfikat bezpieczeństwa i nie stwierdzono w nim żadnych problemów technicznych.

Nurek powiedział w tym tygodniu stacji Sky News, że niedawny rejs innym statkiem Dive Pro Liveaboard, 32-metrowym Perła Morska, ujawnił brak ćwiczeń ewakuacyjnych i to, co opisał jako słabe standardy bezpieczeństwa. Powiedział, że musiał sam znaleźć i ustalić, jak otworzyć mały luk awaryjny statku. DPL nie odpowiada na prośby o komentarz.

This post has been amended to remove the suggestion that DPL was an operator of the liveaboard Scuba Scene. When that boat caught fire in 2022, it was replaced by DPL vessel Sea Legend – which itself caught fire this year.

Również w Divernet: 8 osób nadal zaginionych po tym, jak „ogromna fala” zatopiła statek mieszkalny na Morzu Czerwonym, "Zlokalizowano ocalałych z rejsu po Morzu Czerwonym", Ocaleni rozmawiają po śmiertelnym pożarze łodzi nurkowej na Morzu Czerwonym, Egipski statek mieszkalny tonie na głębokim południu, Co się stało z Seaduction?