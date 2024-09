Bezczynność Straży Przybrzeżnej skrytykowana w rocznicę poczęcia

Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) wykorzystała okazję, aby uczcić piątą rocznicę Koncepcja pożar na pokładzie statku nurkowego, aby skrytykować Straż Przybrzeżną USA za jej rzekomo lodowatą reakcję na apele o zaostrzenie środków bezpieczeństwa na morzu, zanim dojdzie do kolejnych ofiar śmiertelnych.

2 września do funkcjonariuszy NTSB na miejscu zdarzenia dołączyli krewni 34 osób, które zginęły uwięzione w jednym pomieszczeniu piętrowym, gdy łódź stanęła w płomieniach. Koncepcja pomnik na nabrzeżu Santa Barbara w California, aby uczcić pamięć osób, które zmarły w 2019 r., a także ponowić apel o podjęcie działań.

NTSB jest uprawniona do badania katastrof i problem zalecenia oparte na jego ustaleniach, ale nie może tworzyć przepisów. Sporządził raport po nocnym pożarze u wybrzeży pobliskiej wyspy Santa Cruz, w którym zginęli wszyscy pasażerowie, a kapitan i wszyscy członkowie załogi, oprócz jednego, uciekli.

Koncepcja o świcie 2 września 2019 r. (Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu)

Przewodnicząca zarządu Jennifer Homendy, która była na miejscu pożaru, powiedziała zebranym, że zalecenia dotyczące bezpieczeństwa wydane cztery lata temu „mogły uratować 34 osoby, które zginęły na pokładzie Koncepcja".

Przedstawiono cztery główne zalecenia dotyczące małych statków pasażerskich – jako Koncepcja został sklasyfikowany – do obserwacji, a Straż Przybrzeżna do egzekwowania, ale Homendy stwierdził, że nie podjął natychmiastowych działań w tej sprawie.

Dopiero po tym, jak Kongres nakazał podjęcie działań w 2021 r., wdrożył „tymczasową ostateczną zasadę” – ale od tego czasu nic się nie wydarzyło, powiedziała, a do ostatecznej zasady wciąż „odbywają się lata”.

4 kluczowe rekomendacje

Pierwszy z czterech wymogów dotyczył wyposażenia łodzi mieszkalnych w połączone czujniki dymu i ognia we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych. Włączenie się jednego czujnika powodowało uruchomienie się pozostałych.

Należy wdrożyć procedury inspekcyjne w celu weryfikacji, czy właściciele i operatorzy statków prowadzą patrole patrolowe i czy odpowiedzialna za nie załoga pozostaje czujna.

Należy zapewnić pasażerom i załodze drogę ewakuacji do przestrzeni innej niż wyjście główne, a także upewnić się, że wyjścia awaryjne, w tym drzwi i włazy nad miejscami, w których znajdują się prycze, nie są zablokowane.

„Straż Przybrzeżna nie zrobiła tego, o co prosiliśmy ją co najmniej od 2013 r., problem „przepis, który wymaga, aby wszyscy operatorzy statków pasażerskich pływających pod banderą USA, w tym małych statków pasażerskich, wdrożyli System Zarządzania Bezpieczeństwem, czyli SMS” – powiedział Homendy.

„W bezpieczeństwie morskim SMS zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami. Jest to proces mający na celu zapewnienie, że zasady i procedury związane z bezpiecznymi operacjami są na miejscu. Obejmuje on procedury konserwacji zapobiegawczej i awaryjne, wyznacza łańcuch dowodzenia i określa obowiązki i odpowiedzialność członków załogi, takie jak patrole wędrowne”.

Koncepcja tablica pamiątkowa w Santa Barbara (Antandrus)

„Ile razy jeszcze?”

Opona NTSB po raz pierwszy wydał zalecenie Coast Guard w 2003 r. w odniesieniu do SMS związanych z promami oraz w 2012 r. w odniesieniu do wszystkich statków pasażerskich, po dochodzeniach w sprawie dwóch poważnych wypadków promów I Love New York co spowodowało wiele zgonów i obrażeń. W 2010 r. Kongres poprosił Straż Przybrzeżną o wprowadzenie wymogu SMS dla wszystkich statków pasażerskich.

„W liście do NTSB z 2013 r. straż przybrzeżna poinformowała, że ​​rozpoczyna prace nad przepisami, które będą wymagały SMS” — powiedziała Homendy. „Nie usłyszeliśmy nic więcej”. Następnie wymieniła kolejne poważne wypadki, które miały miejsce w tym samym roku, a także ponownie w 2018 r.

„Następnie w 2019 r. wybuchł pożar na Koncepcja i 34 osoby giną. Ile razy musimy wzywać Straż Przybrzeżną do działania? Ile jeszcze osób musi zostać rannych? Ile jeszcze osób musi zginąć? Ile jeszcze razy Kongres musi nakazywać Straży Przybrzeżnej, żeby coś zrobiła?” – powiedziała.

„Ostatni raz słyszeliśmy od Straży Przybrzeżnej w SMS-ie, że wydali Zawiadomienie o Proponowanym Stanowisku Regulacyjnym w styczniu 2021 r., prawie cztery lata temu. Następnym etapem jest Zawiadomienie o Proponowanym Stanowisku Regulacyjnym, a następnie Ostateczne Przepisy.

„Nawet nie jesteśmy na etapie ostatecznej reguły. To jeszcze lata. Co tak długo trwa? Minęły lata od naszej pierwszej rekomendacji! Rodziny, przyjaciele stracili bliskich. To nie są tylko statystyki. To nie są tylko liczby. To są ludzie. Życie, które nigdy nie będzie takie samo”.

Odpowiedź straży przybrzeżnej

Straż Przybrzeżna USA „w dalszym ciągu w pełni angażuje się w zapewnianie bezpieczeństwa pasażerów na wszystkich małych statkach pasażerskich” – poinformowała Divernet„W odpowiedzi na tę tragedię i późniejsze zalecenia NTSB dotyczące bezpieczeństwa wdrożyliśmy szereg znaczących usprawnień w zakresie bezpieczeństwa pasażerów w ciągu ostatnich pięciu lat, których bezpośrednim celem jest zapobieganie przyszłym ofiarom.

„Należą do nich usprawnienia w zakresie wykrywania dymu, dróg ewakuacyjnych i gaszenia pożarów trening Wymagania i wymagania dotyczące wacht wędrownych.

„Ponadto Straż Przybrzeżna aktywnie rozwija proces stanowienia przepisów, aby nakazać systemy zarządzania bezpieczeństwem na statkach pasażerskich pływających pod banderą USA, co jest ważną inicjatywą o wysokim priorytecie. Nadal ściśle współpracujemy z operatorami statków i innymi interesariuszami, aby zapewnić zgodność z przepisami bezpieczeństwa i promować najlepsze praktyki w całej branży.

„Straż Przybrzeżna jest głęboko zasmucona tragedią, która doprowadziła do tej druzgocącej utraty życia. Nasze serca są z ofiarami, a także ich rodzinami i przyjaciółmi.

„Nasze wysiłki są ciągłe i nadal jesteśmy oddani zapobieganiu przyszłym tragediom poprzez rygorystyczny nadzór, ulepszone środki bezpieczeństwa i współpracę z partnerami i opinią publiczną”.

