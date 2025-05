Łódź nurkowa traci moc, gdy nurkowie są na dnie

Lifeboat crews have responded to a Mayday call from a dive-boat after its electrics failed while four scuba divers were still under water. The incident occurred off the West Sussex coast yesterday afternoon (18 May).

Bez zasilania statek dryfował na wschód wraz z przypływem, a trzyosobowa załoga obawiała się, że nurkowie nie będą w stanie go zlokalizować ani do niego dotrzeć, gdy wypłyną na powierzchnię. Niebo było czyste, a wiał umiarkowany wiatr południowy.

Straż Przybrzeżna odebrała połączenie z łodzi, która znajdowała się około dwóch mil na południe od wioski Middleton-on-Sea, i zaalarmowała RNLI. Ochotnicze załogi z obu stacji ratunkowych Littlehampton i Selsey wypłynęły i pognały na miejsce zdarzenia.

Dwóch nurków zostało odnalezionych i przetransportowanych z powrotem na łódź nurkową w obecności Selsey RNLI, podczas gdy pozostali dwaj zostali podjęci przez łódź ratunkową Littlehampton Renée ShermanŻaden z nurków nie został ranny, a Renée Sherman udało się odholować łódź nurkową z powrotem do portu w Littlehampton.

Awaria sprzętu

„Kiedy otrzymujemy zadanie wezwania Mayday, nasze załogi lądowe i ratunkowe są szczególnie świadome znaczenia swoich ról, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wiadomo, że w wodzie znajdują się ludzie” – powiedział Littlehampton Nick White, kierownik operacji ratunkowych RNLI.

„Bez względu na to, jak dobrze przygotowany jest statek, przebywanie na morzu w narażonym środowisku może doprowadzić do awarii sprzętu i jesteśmy zachwyceni, że mogliśmy odegrać kluczową rolę w bezpiecznym sprowadzeniu nurków i ich załogi pomocniczej z powrotem do portu”.

Kolekcja RNLI prowadzi 238 stacji łodzi ratunkowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii i polega na dobrowolnych darowiznach i zapisach, aby utrzymać swoją służbę ratunkową. Założona w 1824 r., jej załogi łodzi ratunkowych i ratownicy uratowali ponad 146,000 XNUMX istnień.

