Instruktor nurkowania atakuje przewrócony zbiornik

at 10: 51 am

Malezyjski instruktor nurkowania został aresztowany i oskarżony o napaść na jednego ze swoich turystów w mieście Semporna na Borneo.

Do incydentu doszło 22 lipca, gdy dwaj mężczyźni płynęli łodzią nurkową na wyspę Timba-Timba. Butla z tlenem, z której korzystał gość – którego imienia i nazwiska nie podano, ale opisano go jako 34-latka z Tajwanu – miała przewrócić się na stopę instruktora, co doprowadziło go do szału.

Jak donoszą lokalne media, 38-letni instruktor twierdził, że leczył uraz stopy w miejscowym szpitalu, po czym następnego dnia udał się do centrum nurkowego, aby domagać się odszkodowania od turysty.

W trakcie sprzeczki instruktor miał uderzyć gościa w twarz i grozić mu dalszym krzywdą.

Nagranie wideo z tego incydentu, nagrane przez przypadkowego świadka, pojawiło się później w mediach społecznościowych. Uczestnicy mieli rozmawiać po mandaryńsku, a obserwatorzy i osoba, która najwyraźniej była towarzyszką turysty, próbowali obezwładnić instruktora, który najwyraźniej nie był unieruchomiony ani nie wykazywał zewnętrznych oznak urazu stopy.

Quality Diving Centre później oświadczyło, że instruktor nie był jednym z jego pracowników, z których wszyscy nosili uniformy. Po incydencie na łodzi personel zadbał o to, aby osoby biorące udział w incydencie zostały oddzielone na różnych łodziach, a pracownicy wezwali również policję, gdy kłótnia trwała dalej następnego dnia.

Policja w Sempornie potwierdziła, że instruktor nadal przebywa w areszcie pod zarzutem umyślnego spowodowania obrażeń i groźby karalnej.

Również w Divernet: Nurkowie ukarani grzywną za dręczenie żółwia w Malezji, Podwodny pocałunek prowadzi do aresztowania nurka, Ochrona mórz Sabah: przewodnik dla odpowiedzialnych podróżników