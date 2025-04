Właściciel sklepu nurkowego wyjaśnia, dlaczego jego syn zmarł + druga śmierć w Ontario

Kanadyjski instruktor nurkowania, który zginął w tym miesiącu w jeziorze Ontario, to 47-letni Chris Haslip, a jego ojciec wyjaśnił, co uważa za prawdopodobną przyczynę śmierci syna.

Menu główne śmiertelny wypadek po południu 13 kwietnia zgłoszono Divernet. Haslip i jego starszy kolega nurkowali w miejscu, które często odwiedzali, wraku barki niedaleko miejsca, w którym jezioro łączy się z rzeką Świętego Wawrzyńca.

Obaj nurkowie wynurzyli się około 15 m od brzegu, ale Haslip z powrotem zanurzył się pod wodę. Kolega został zabrany łodzią przez ratowników i przewieziony do szpitala z niewielkimi obrażeniami, ale ciało Haslipa znaleziono dopiero następnego ranka.

Chris Haslip i jego ojciec Daniel nauczyli się nurkować razem w 1996 roku, a dziewięć lat później otworzyli sklep nurkowy Explorer Diving w pobliżu miasta Kingston.

Daniel powiedział teraz lokalnej gazecie, Kingston Whig-Standard że jego syn chorował na cukrzycę typu 1.

„Myślę, że to go zgubiło” – powiedział papier„Miał niski poziom cukru pod wodą, jak sądzę. Facet, który z nim nurkował, który jest również instruktorem nurkowania, bardzo doświadczonym, a także moim kolegą wojskowym z dawnych czasów, próbował wszystkiego, co mógł, aby go uratować, ale dostał zawału serca z powodu stresu”.

Daniel opisał wysiłki kolegi swojego syna jako heroiczne, „ale kiedy dotrzesz do końca tej drogi, ktoś na górze cię chce – nie ma znaczenia, czego chcemy tutaj na dole”.

Chris Haslip

Ojciec i syn uzyskali uprawnienia instruktorskie SDI oraz kwalifikacje techniczne i wspólnie podróżowali do różnych krajów, aby nurkować. Jednak dla Chrisa, zapalonego nurka wrakowego, ulubionym miejscem pozostawało jezioro Ontario, gdzie w promieniu godziny jazdy od Kingston znajduje się około 200 wraków statków.

Chris stracił lewą nogę na skutek choroby i nosił protezę, choć jego ojciec twierdzi, że nie miało to żadnego wpływu na jego zdolność do nurkowania ani nie ułatwiało tego innym.

„Nigdy nie pozwolił, by jego dolegliwości go powstrzymały, próbował i był w tym dobry. Myślę, że był szczęśliwy, robiąc nurkowanie. To była jego pasja – i jest to dla nas trudne”.

Kolejny zgon w Ontario

Tymczasem inny nurek z Ontario, anonimowy 61-letni mężczyzna, zmarł zaledwie 10 dni po Haslip. Incydent miał miejsce wieczorem 23 kwietnia, w miejscu nurkowym położonym dalej na wschód wzdłuż rzeki Świętego Wawrzyńca w kierunku miasta Cornwall.

Policja zareagowała na zgłoszenie około godziny 7.45:XNUMX, z którego wynikało, że tylko trzech z czteroosobowej grupy nurków wynurzyło się po nurkowaniu na śluzie będącej częścią zatopionego systemu kanałów na zachodnim krańcu wyspy Macdonell.

Ciało nurka zostało wyłowione około 11.30:XNUMX następnego dnia przez podwodną jednostkę poszukiwawczo-ratunkową policji prowincji Ontario, która prowadzi dochodzenie w sprawie tego zdarzenia.

