Nurek zaginął po spotkaniu z rekinem na Morzu Śródziemnym

Samiec łowcy podwodnego zaginął wczoraj wieczorem (21 kwietnia) w Morzu Śródziemnym u wybrzeży miasta Hadera na północy Izraela po spotkaniu z osobnikiem, który prawdopodobnie był rekinem ciemnym.

„Funkcjonariusze z komisariatu policji w Haderze oraz jednostka morska zostali wysłani nad rzekę Hadera po zgłoszeniu osób, które twierdziły, że widziały rekina atakującego nurka w wodzie” – oświadczyła policja, jednak w momencie przybycia służb ratunkowych po nurku nie było śladu.

Miejski patrol plażowy przeszukał teren skuterem wodnym i powstrzymał inne osoby przed wejściem do morza. Poszukiwania nurka przez oficerów marynarki i policji oraz jednostkę ratownictwa nurkowego trwały do ​​zmroku i zostały wznowione o świcie.

Mówi się, że elementy wyposażenia znaleziono tuż przy plaży Olga, a część ciała wysłano na analizę medyczną.

Złamana podróż do domu

Zaginiony nurek to prawdopodobnie mężczyzna po czterdziestce, ojciec czwórki dzieci mieszkający w Petah Tikva ponad 40 km dalej na południe. Jego pojazd i rzeczy osobiste znaleziono na plaży. Uważa się, że przerwał podróż powrotną z pracy, aby wybrać się na polowanie podwodne, nurkowanie swobodne lub nurkowanie z akwalungiem, w pobliżu ujścia rzeki.

Kąpiący się w pobliżu ujścia rzeki Hadera (Israel Preker)

Dwa dni wcześniej dwie samice rekina ciemnego (Carcharhinus obscurus) odnotowano w odległości 50 m od plaży położonej dalej na południe w Beit Yanai, wywołując panikę wśród kąpiących się.

Video footage of their appearance was soon circulating Online, with lifeguards’ instructions to swimmers to leave the water seemingly being ignored by people trying to get a close-up view of the sharks. Footage of the Hadera incident taken from the beach has also been posted Online.

Rekiny ciemne nie są generalnie uważane za niebezpieczne i rzadko wchodzą w interakcje z ludźmi. Jednak plaże między Haderą i Netanyą są zamknięte dla użytkowników wody do odwołania.

Rysowane każdej zimy

W 2018 roku Daniel Brinckmann napisał: Divernet Parę słów o duża liczba rekinów żarłaczowatych które zbierają się każdej zimy w pobliżu Hadery, przyciągane przez wodę o temperaturze 25°C, regularnie odprowadzaną z elektrowni Orot Rabin.

Opisywał nurkowania w tym rejonie i próby fotografowania ciemnych rekinów, które mogą osiągnąć długość 4 metrów i ważyć 350 kg, a także zagrożonych wyginięciem rekinów piaskowych (Carcharhinus plumbeus) w pewnym stopniu je wypierają.

Brinckmann nazwał je drapieżnikami szczytowymi, zasługującymi na „szacunek, ochronę i badania”, zwłaszcza że status ochrony gatunku został opisany jako „niedobór danych”. Rekiny, głównie samice, zwykle przybywały na początku grudnia i odpływały pod koniec marca.

Elektrownia Orot Rabin, która ogrzewa morze i przyciąga rekiny każdej zimy (Ilanluz)

Zjawisko to przyczyniło się do rozwoju Hadery jako miasta turystycznego i atrakcji weekendowej, ale ze względu na czasami trudne warunki do nurkowania przy słabej widoczności, Brinckmann zaleca, aby nurkowanie w tym miejscu rozważali wyłącznie „nurkowie świadomi ekologii, którzy widzieli już rekiny i doceniają oraz szanują te zwierzęta”.

Jeśli potwierdzi się, że śmierć nurka nastąpiła na skutek spotkania z rekinem, będzie to pierwszy śmiertelny przypadek i zaledwie czwarty udokumentowany incydent powodujący obrażenia na wodach Izraela w ciągu ostatnich 80 lat.

