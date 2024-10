BSAC twierdzi, że liczba zgonów wzrasta – ale ma też dobre wieści

Im więcej nurkowań, tym więcej incydentów prawdopodobnie się wydarzy, a ponieważ poziom aktywności nurkowej w pełni powrócił do poziomu sprzed pandemii w roku kalendarzowym 2023, w wyniku dziewięciu oddzielnych incydentów zginęło dziewięć osób. Tak twierdzi British Sub-Aqua Club (BSAC) w swoim niedawno opublikowanym artykule Roczny raport o incydentach nurkowych za ostatni rok.

BSAC ostrzega, że ​​analiza 355 incydentów nurkowych zgłoszonych w 2023 r. (242 w Wielkiej Brytanii i 113 za granicą) pokazuje, że doświadczenie i kwalifikacje niekoniecznie uchronią kogokolwiek przed staniem się ofiarą incydentu nurkowego.

Podkreślając, że nastąpił duży wzrost liczby ofiar Dive Leaderów w porównaniu do nurków posiadających inne kwalifikacje, w porównaniu do poprzednich lat. BSAC nie jest pewien, dlaczego tak się dzieje, biorąc pod uwagę, że nie było dużego wzrostu liczby nurków posiadających kwalifikacje.

Całkowita liczba incydentów w Wielkiej Brytanii była wyższa niż w raporcie z 2022 r. streszczony on Divernet w zeszłym roku. W tym roku odnotowano 248 incydentów, z czego 182 w Wielkiej Brytanii, ale tylko sześć ofiar śmiertelnych, co jest najniższą liczbą odnotowaną w normalnym roku nurkowym od 1977 r. i znacznie mniej niż 16 w 2021 r.

Jak zwykle w raporcie podkreślono, że pewnej liczby incydentów można było uniknąć, gdyby osoby biorące w nich udział przestrzegały podstawowych zasad bezpiecznego nurkowania.

Zaskakująco statyczny

BSAC’s annual reports on diving incidents are gleaned from all diver trening agencies with the aim of promoting diver safety and helping to understand and manage trends. They include accounts of each of the incidents.

Sprawozdania poszczególnych nurków rekreacyjnych uzupełniane są oficjalnymi danymi z Agencji Morskiej i Straży Przybrzeżnej, RNLI, MoD, PADI EMEA, bazy danych o incydentach wodnych i RoSPA, a także informacjami zebranymi przez media.

„Liczba incydentów zgłoszonych w Wielkiej Brytanii od 2014 r. pozostała wyjątkowo statyczna, z wyjątkiem roku pandemii, kiedy ograniczenia dotyczące nurkowania wpłynęły na liczbę odnotowanych incydentów” – stwierdzono w raporcie.

Apparent increases in the reporting of incidents in 2019 and 2023 are put down to a marked rise in overseas reports, which BSAC says were dominated last year by maska- I płetwa-strap failures. This pointed either to more thoroughness in reporting or a problem with kit maintenance. Wearing-out of straps could be more likely to occur in warmer climates.

Od 2022 r. zaobserwowano spadek liczby incydentów, które zaczynały się na powierzchni, a wzrost liczby incydentów, w których głębokość początkowa i maksymalna były nieznane.

We wrześniu 2023 r. w Wielkiej Brytanii panowała wyjątkowo ciepła pogoda i wiał słaby wiatr. To skutecznie wydłużyło sezon nurkowy, a więcej incydentów niż zwykle miało miejsce pod koniec roku.

Łódź ratunkowa na ćwiczeniach poszukiwawczo-ratowniczych (RNLI)

Wrzesień okazał się szczególnie pracowity dla służb ratowniczych, które pomagały nurkom. Łodzie ratunkowe RNLI wzywano 37 razy, aby pomóc w ratowaniu nurków, w 29 przypadkach między majem a wrześniem, podczas gdy śmigłowce wysyłano 30 razy, chociaż tylko osiem z tych wezwań miało miejsce w miesiącach letnich.

There was confirmation of conclusions from previous years that fewer incidents of DCI and fast ascents are now being reported. Where DCI occurs, it is less likely to be associated with diving deeper than 30m, rapid ascents or missed stops, and this is thought likely to be a trening success, with greater emphasis put on buoyancy control and dive planning than was once the case.

Świadomość IPO

Further positive news is that divers are becoming more aware of the symptoms and danger of Immersive Pulmonary Oedema (IPO), the actions to take if it occurs in themselves or others, and the need to avoid returning to the water after a suspected incident until declared medically fit to do so. BSAC again attributes much of this to improvements in trening programy.

Opona trening agency says it has refined its process for identifying the criteria indicating that IPO is relevant to an incident. Awareness of the condition is the main form of defence: “Like divers and snorkellers, open-water swimmers are now also advised not to swim alone and, as a community, they are increasingly cognisant of the risk of IPO,” the report notes.

Średni wiek dziewięciu ofiar śmiertelnych w 2023 r. wyniósł 58 lat, a w ciągu ostatnich 10 lat średni wiek nurków, którzy zginęli, był o 8.5 roku wyższy od wieku całej populacji nurków w tym czasie, co wskazuje, że wiek jest ważnym czynnikiem wpływającym na przeżycie.

BSAC zauważa, że ​​podczas gdy średni wiek nie- liczba ofiar odnotowana w bazie danych incydentów rosła przez te 10 lat, w 2023 r. po raz pierwszy spadła do 44 lat.

Wyposażony do akcji ratunkowych

Kolejną zachęcającą informacją jest odkrycie, że gdy zachodzi potrzeba akcji ratunkowej, nurkowie potrafią zastosować techniki pozwalające wyciągnąć poszkodowanych na powierzchnię i przeprowadzić resuscytację ze skutecznością przewyższającą oczekiwania co do powodzenia w innych sytuacjach nieklinicznych.

Ilustruje to fakt, że w 83% przypadków użycie alternatywnego źródła powietrza zakończyło się pomyślnym wydobyciem poszkodowanego na powierzchnię, a we wszystkich przypadkach, w których zastosowano kontrolowaną siłę nośną (CBL), wynikiem było pomyślne wydobycie.

W przypadku, gdy CBL było poprzedzone zastosowaniem CPR, jedna na trzy resuscytacje zakończyła się sukcesem. W przypadku, gdy CPR było stosowane bez tlenu, 28% ofiar odzyskało przytomność, a przy użyciu tlenu odsetek ten wzrósł do 30%. W dziewięciu z 30 przypadków resuscytacji z użyciem defibrylatora ofiara odzyskała przytomność.

“The result of this analysis is a reflection of the excellent trening programmes delivered by excellent diving instructors who, in turn, ensure divers are well-trained in rescue techniques,” says BSAC.

Raport został sporządzony przez doradcę ds. incydentów BSAC Jima Watsona i analityka danych Bena Peddiego. Wszyscy nurkowie, niezależnie od tego, czy są z BSAC, czy z innej agencji szkoleniowej, którzy są zaangażowani w incydent lub są jego świadkami w Wielkiej Brytanii lub za granicą, proszeni są o zgłoszenie tego w zaufaniu do przyszłych raportów, korzystając z formularza online.

Możesz pobierz i przeczytaj pełny raport lub obejrzyj raport wideo of key findings from the BSAC Diving Conference on YouTube. Reports from previous years are also available to download.

