Rodzina dziewczynki chce odpowiedzi na temat śmierci podczas nurkowania na Malediwach

Rodzina brytyjsko-singapurskiej uczennicy, która zginęła dwa miesiące temu w wypadku z udziałem śruby łodzi podczas szkolnej wycieczki nurkowej, wciąż czeka na wyjaśnienia dotyczące tego, co się wydarzyło, od władz Malediwów.

O śmierci 15-letniej Jenny Chan, która miała miejsce 8 listopada, poinformowano w Divernet. Brała udział w projekcie nurkowania z rurką z brytyjską organizacją charytatywną zarejestrowaną Program badań nad rekinami wielorybimi na Malediwach, w towarzystwie innych uczniów z singapurskiej szkoły St Joseph's Institution (SJI) International na wycieczce prowadzonej przez dyrektora szkoły.

SJI students had visited the Maldives the previous year for “deep-sea snorkelling and resilience Lekcje” that formed part of the school’s compulsory Krajowa Nagroda za Osiągnięcia Młodzieży trening, equivalent to the Duke of Edinburgh Award in the UK.

„Cisza z Malediwów”

Do śmiertelnego wypadku doszło między Lux Maldives Resort a Dhidoo w South Ari Atoll. Jenna została uznana za zmarłą po przybyciu do pobliskiego Dhigura Health Centre, a policja obiecała przeprowadzić dochodzenie.

„Rząd Malediwów milczy, a wszelkie wiadomości o niej ustały” – pisze 17-letnia Alice Chan w artykule GoFundMe strona rozpoczęła się dla jej młodszej siostry. „Okoliczności prowadzące do jej nagłej śmierci i zaniedbania firmy są naprawdę szokujące dla naszej rodziny i jej nastoletnich przyjaciół, którzy byli świadkami jej śmierci.

Jenna Chan na lotnisku

„Prosimy o wsparcie w tym trudnym czasie dla naszej rodziny i bliskich oraz rozpowszechnienie informacji o jej sprawie. Wszystkie darowizny zostaną przekazane na naszą walkę o Jennę i ochronę wszystkich przyszłych dzieci i turystów, poprzez zapewnienie naszym malediwskim prawnikom honorariów prawnych i wsparcia finansowego, aby mogli zająć się większą liczbą spraw takich jak ta. Sprawiedliwość dla Jenny”. Strona zebrała dotychczas 5,160 funtów z docelowych 10,000 XNUMX funtów.

Polityka braku telefonów

Według relacji grupy, Jenna i jej przyjaciele otrzymali polecenie wejścia do morza tuż przed uruchomieniem silnika łodzi, a statek cofnął ich i wciągnął pod powierzchnię.

Rodzice Jeny, Alan Chan i Jennifer Liauw, powiedzieli prasie, że nie mogli skontaktować się z córką podczas wycieczki, ponieważ w szkole obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

Twierdzą, że władze Malediwów nie zapewniły możliwości sekcja zwłok zbadania ciała ich córki po incydencie oraz że nie przekazano im zeznań innych uczniów i nauczycieli, co pozwoliło im sądzić, że „nie przeprowadzono żadnego prawdziwego śledztwa”.

Odnieśli się również do „łańcucha błędów”, który rzekomo miał miejsce w trakcie podróży. „Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a my nadal nie mamy odpowiedzi” — powiedział Alan Chan. „Chcemy wiedzieć, co się stało”.

