Bohaterstwo rannego przewodnika nurkowego wywołuje apel

at 10: 59 am

25 lipca, gdy przewodnik nurkowy został pozostawiony w stanie krytycznym przez pędzącą łódź na meksykańskiej wyspie wypoczynkowej Cozumel, Divernet'S raport o zdarzeniu zasugerował, że działał w celu ochrony innego nurka, gdy został trafiony.

Wygląda na to, że doświadczony divemaster Manolo Acuña Zepeda ryzykował życie, aby uratować nie jednego, ale wszystkich nurków znajdujących się pod jego opieką.

„Manolo bohatersko zepchnął grupę nurków z drogi nadpływającej motorówki, która nielegalnie poruszała się z dużą prędkością nad rafą Yucab na terenie chronionego parku morskiego” – mówi John Flynn, znany operator nurkowy z Cozumel. „W ten sposób został uderzony przez łódź i poważnie ranny przez jej śruby napędowe.

Divemaster Manolo Zepeda

„Wszystko to pomimo faktu, że miał on swoją osobistą boję sygnalizacyjną (SMB), która ostrzegała łodzie o obecności nurków pod lub na powierzchni. Dzięki bezinteresownym działaniom Manolo uratowano życie – ale teraz czeka go wiele operacji i długa droga do powrotu do zdrowia”.

Flynn uruchomił Witryna GoFundMe aby umożliwić poszkodowanemu nurkowi pokrycie kosztów leczenia w szpitalu, których szacowana kwota wyniesie około 1 miliona pesos (około 40,000 XNUMX funtów).

Zepeda stracił znaczną ilość krwi w wyniku incydentu i wymagał wielu transfuzji. Pozostaje w szpitalu Cozumel International, gdzie początkowo przeszedł operację stabilizacji złamania wieloodłamowego prawej kości piszczelowej, a następnie kolejną operację naprawy złamanej kości strzałkowej, drugiej głównej kości podudzia.

Konieczne były dalsze operacje w celu leczenia głębokich ran stóp, dłoni, uda i pleców Zepedy. Nie będzie mógł chodzić przez co najmniej rok i będzie wymagał operacji wymiany stawu kolanowego w 2026 roku.

Zepeda ma ponad 30 lat doświadczenia jako profesjonalista nurkowy

„Każda darowizna – bez względu na to, jak mała – zostanie przeznaczona bezpośrednio na wsparcie operacji, leczenia i rehabilitacji Manolo” – mówi Flynn. „Ma poważne urazy nogi, dolnej części pleców i kostek”. Do dziś (4 sierpnia) zebrano 84% docelowej kwoty dzięki ponad 500 darowiznom.

Flynn z Kalifornii rozpoczął działalność, która przerodziła się w operację nurkowania Sand Dollar Sports w Cozumel w 1990 roku i był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie Parku Morskiego Cozumel. Zepeda nie był pełnoetatowym pracownikiem Sand Dollar, ale pracował dla operatora jako freelancer.

„Manolo to nie tylko utalentowany divemaster z 30-letnim doświadczeniem, ale prawdziwy bohater” – mówi Flynn. „Zjednoczmy się jako społeczność i odwdzięczmy się komuś, kto poświęcił wszystko, by chronić innych”.

Łódź, która uderzyła w Zepedę, została zidentyfikowana jako Maranatha, rzekomo wszedł na teren rafy bez wymaganych zezwoleń Krajowej Komisji ds. Obszarów Chronionych Przyrody (KONANP). Trwa oficjalne dochodzenie.