Śmierć muzyka nurkującego: wadliwe przepisy czy choroba spowodowana alkoholem?

at 10: 53 am

Ostatecznego werdyktu można się spodziewać w maju, po zakończeniu rozszerzonego śledztwa w sprawie śmierci brytyjskiego producenta muzycznego, który zginął podczas nurkowania w Australii w 2019 r.

Koroner rozpatruje dowody po tym, jak ostatnie dni przesłuchania w ubiegłym tygodniu skupiły się na przeszkodzie w postaci brakujących rejestrów serwisowych wynajmowanego regulatora używanego przez nurka.

Karl Bareham, 37 lat, zginął podczas nurkowania w Byron Bay niedaleko Brisbane w Nowej Południowej Walii. Śledztwo w Wielkiej Brytanii w marcu 2020 r. zostało odroczone, jak wówczas donoszono Divernet, po tym jak koroner z Suffolk dowiedział się, że australijskie władze wciąż prowadzą dochodzenie w sprawie sprzętu do nurkowania używanego przez Barehama i okoliczności towarzyszących incydentowi.

To, co miało być pięciodniową rozprawą, rozpoczęło się w sądzie koronera w Sydney w grudniu 2024 r. i zostało zakończone dopiero teraz po przedłużeniu, wraz z pytaniem, czy wadliwy sprzęt do nurkowania lub podstawowe problemy zdrowotne związane z alkoholizmem były przyczyną śmierci Barehama. Postępowanie zostało zgłoszone w Opiekun.

Bareham, który wcześniej występował jako gitarzysta, został producentem i inżynierem dźwięku dla kanadyjskiego piosenkarza i autora tekstów Dallasa Greena i jego zespołu Miasto i kolor. Od 16 lat mieszkał w Toronto.

Przybyli do Australii, aby pod koniec miesiąca pojawić się na Festiwalu w Brisbane, a nurkowanie rekreacyjne z łodzi zarezerwowano na następny dzień, 24 września.

Jak dowiedział się zastępca koronera stanu Nowa Południowa Walia, David O'Neil, Bareham był w złej formie fizycznej i ogólnie przygnębiony, choć po przybyciu na miejsce zdarzenia był w dobrym nastroju.

Posiadający kwalifikacje PADI producent przeprowadził wcześniej 21 nurkowań i tego ranka ukończył kurs odświeżający w 5-gwiazdkowym centrum nurkowym PADI Sundive Byron Bay, po czym udał się 2.5 km od brzegu, aby zanurkować w rezerwacie przyrody Nguthungulli Julian Rocks.

Był to spokojny i słoneczny dzień. Zarówno kierowca Barehama, jak i przewodnik nurkowy Yuko Inagaki powiedzieli, że wyczuli alkohol w jego oddechu, ale koronerowi powiedziano, że chociaż mógł mieć kaca lub cierpieć na jet lag, nie wydawał się być dotknięty negatywnymi skutkami. Sundive podobno prowadzi politykę braku alkoholu dla nurków.

Śmiertelny skok

Inagaki początkowo prowadził dwie pary nurkowe, jedną z nich był Bareham, a drugą instruktor Sundive, Andrew Nieuwenhof.

Nieuwenhof stwierdził, że nie wyczuł alkoholu w oddechu Barehama i nie uznał go za osobę nietrzeźwą. Dodał, że dokładnie sprawdził jego sprzęt, łącznie z regulatorem.

Po dotarciu na dno morza Nieuwenhof spojrzał w górę i zobaczył, jak Inagaki pomaga Barehamowi z pozornymi problemami z wyrównywaniem. Instruktor poszedł więc na teren Nursery z drugą parą kumpli, wiedząc, że Inagaki jest z Barehamem, a następnym razem, gdy się odwrócił, by sprawdzić, zobaczył, że para się wznosi.

Inagaki potwierdził, że Bareham sygnalizował, iż ma trudności z wyrównaniem ciśnienia podczas opadania, a następnie z kontrolą pływalności, ale po udzieleniu mu pomocy dał sygnał OK.

Skierowali się w stronę Nursery, ale następnym razem, gdy Inagaki zobaczyła Barehama, leżał on 4 metry dalej twarzą do góry na dnie morza, częściowo zasłonięty skałą. Podpłynęła i zobaczyła, że ​​jego regulator był poza ustami.

Inagaki bezskutecznie próbował przywrócić regulator i ustawił Barehama pionowo, aby wykonać awaryjne wynurzenie. Próby reanimacji na powierzchni nie powiodły się i został uznany za zmarłego na plaży Pass około południa.

Przełęcz, Byron Bay (Andy Hay)

Serwisowanie regulatora

Ekspert ds. nurkowania zeznał podczas śledztwa, że ​​chociaż każdy musiał wiedzieć, kim jest jego partner, system nie zawiódł, ponieważ Inagaki przejął tę rolę od Nieuwenhofa i nie doszło do oddzielenia się od grupy.

Koroner usłyszał, że drugi stopień Mares, który Bareham wypożyczył od Sundive, miał rozerwane zaczepy ustnika. Nie było jasne, czy zostały uszkodzone przed nurkowaniem, chociaż Inagaki nie sądził, że tak. Nurek mógł je przegryźć, gdyby miał atak padaczki.

Nurek policyjny stwierdził, że siła pękania regulatora była niezwykle duża i dodał, że znacznie trudniej było oddychać na głębokościach powyżej 9 m, co czyniło nurkowanie w tym miejscu niebezpiecznym.

Technik serwisowy ocenił, że siła pękania była prawie dwukrotnie większa od zalecanego limitu i odrzucił sugestię Sundive'a, że ​​mogło to być spowodowane późniejszą obecnością soli lub piasku z plaży.

Wpis w dzienniku sprzętu Sundive sprzed prawie pięciu miesięcy zawierał informację, że drugi stopień przeciekał, ale został ręcznie wyregulowany przez Stephanie Rings, pracownicę Sundive, która nie była wykwalifikowanym technikiem, ponieważ ukończyła tylko połowę zatwierdzonego przez Mares kursu.

Rings utrzymywała, że ​​została przeszkolona przez podwykonawcę i certyfikowanego technika Sundive, Toma Hughesa, który w tamtym czasie nadzorował jej prace serwisowe, jednak Hughes, występujący w imieniu firmy, zaprzeczył, jakoby ją szkolił lub nadzorował jej pracę.

Rings powiedziała, że ​​przeprowadzała tę procedurę na regulatorze Barehama około 20 razy wcześniej i nie wystąpiły żadne problemy.

Regulatory Mares wymagały serwisowania co 100 nurkowań lub co roku, a główny serwis co 200 nurkowań lub dwa lata. Regulatory Sundive były serwisowane raz w roku, ale firma odrzuciła jako „bardzo mało prawdopodobne” sugestię, że mogłyby być używane nawet 200 razy w tym okresie.

Hughes potwierdził, że dokumentacja konserwacyjna Sundive nie podawała dokładnych informacji na temat tego, kiedy i jak często używano danego elementu sprzętu.

Niedługo po śmierci Barehama współdyrektor Sundive David Robinson dostarczył policji zdjęcie pojedynczej strony z dziennika serwisowego regulatora. Pokazywało ono, że Rings dostroił regulator Barehama 2 maja 2019 r.

Jednakże Sundive nie był w stanie pokazać sądowi pełnego dziennika pokładowego i nie znaleziono go w centrum nurkowym. Radca prawny Ringsa chciał wiedzieć, dlaczego nie przedstawiono żadnego dowodu na to, że regulator nie był serwisowany od początku maja.

Robinson nie podał żadnego wyjaśnienia, gdy koroner zapytał go, czy ukrył dokumentację przed śledztwem.

Opinie medyczne

Zdaniem biegłych lekarzy, nawet jeśli praca oddechowa nurka w wynajętym automacie była cięższa, większość nurków byłaby w stanie sobie z nią poradzić, a Bareham mógłby wynurzyć się, gdyby był to jedyny problem.

Stwierdzono, że stężenie alkoholu we krwi nurka odpowiadało dwóm drinkom, prawdopodobnie wypitym poprzedniej nocy.

Trzech lekarzy, którzy składali zeznania, zgodziło się, że alkoholizm Barehama i związana z nim choroba uczyniły go podatnym na zdarzenie medyczne wywołane podczas zanurzenia, jednak ich teorie co do rzeczywistej przyczyny zgonu wahały się od obrzęku płuc spowodowanego zanurzeniem (IPO) po drgawki zespołu odstawienia alkoholu prowadzące do utonięcia.

Donoszono, że Bareham miał chorobę wątroby spowodowaną nadmiernym piciem, a także mógł cierpieć na kardiomiopatię lub chorobę mięśnia sercowego, co czyniło go bardziej podatnym na IPO (utonięcie wewnętrzne). To spowodowałoby, że byłby niedotleniony, a następnie nieprzytomny.

Nurek stracił przytomność tak nagle, że prawdopodobnie utonął na skutek nagłego zawału serca lub ataku padaczki, co spowodowało, że w panice wyjął lub przypadkowo zgubił automat oddechowy.

