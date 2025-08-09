Nurkowie filipińskiej marynarki wojennej zginęli podczas przerwy

Dwóch członków filipińskiej marynarki wojennej zginęło 2 sierpnia podczas nurkowania rekreacyjnego w Morzu Celebes, około 4 km od Barangay Mindupok, Sarangani, co skłoniło służbę do wszczęcia dochodzenia.

Doświadczeni nurkowie, mężczyźni w wieku 48 i 50 lat, podobno nurkowali poza służbą z dwiema innymi osobami, jednak zniknęli na ponad godzinę przed odnalezieniem ich nieprzytomnych na powierzchni.

Według oświadczenia Marynarki Wojennej, po przybyciu do szpitala prowincjonalnego Sarangani w Maitum uznano ich za zmarłych. Władze nie podały jeszcze żadnych szczegółów dotyczących tego, co się wydarzyło.

Sarangani to prowincja na dalekim południu Filipin, na wyspie Mindanao, którą rzadko odwiedzają zagraniczni nurkowie.

Rzecznik Marynarki Wojennej, kapitan John Percie Alcos, potwierdził, że jeden z nurków przebywał na urlopie w celu „odpoczynku i rekreacji” w celu poprawy samopoczucia psychicznego, a drugi był na usprawiedliwionej nieobecności.

Dodał, że ich nazwiska pozostaną nieujawnione do czasu zakończenia śledztwa. „Zapewniamy pełną pomoc pogrążonym w żałobie rodzinom… Przede wszystkim doceniamy i oddajemy hołd służbie i poświęceniu naszych poległych marynarzy” – powiedział.

Marynarka Filipińska poinformował, że oprócz zbadania incydentu dokonano przeglądu protokołów nurkowania w celu zidentyfikowania wszelkich niezbędnych udoskonaleń procedur nurkowania rekreacyjnego i operacyjnego.

Dwóch rosyjskich nurków zmarł na Filipinach po tym, jak na początku tego roku porwały ją silne prądy.