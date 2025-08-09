Subskrypcje czasopism
Usuń reklamy za 3 GBP/miesiąc
Zaloguj

Nurkowie filipińskiej marynarki wojennej zginęli podczas przerwy

Śledź nas w Google News
Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu
Sarangani, Mindanao (Michael E Peligro)
Sarangani, Mindanao (Michael E Peligro)

Dwóch członków filipińskiej marynarki wojennej zginęło 2 sierpnia podczas nurkowania rekreacyjnego w Morzu Celebes, około 4 km od Barangay Mindupok, Sarangani, co skłoniło służbę do wszczęcia dochodzenia.

Doświadczeni nurkowie, mężczyźni w wieku 48 i 50 lat, podobno nurkowali poza służbą z dwiema innymi osobami, jednak zniknęli na ponad godzinę przed odnalezieniem ich nieprzytomnych na powierzchni.

Według oświadczenia Marynarki Wojennej, po przybyciu do szpitala prowincjonalnego Sarangani w Maitum uznano ich za zmarłych. Władze nie podały jeszcze żadnych szczegółów dotyczących tego, co się wydarzyło.

Sarangani to prowincja na dalekim południu Filipin, na wyspie Mindanao, którą rzadko odwiedzają zagraniczni nurkowie.

Rzecznik Marynarki Wojennej, kapitan John Percie Alcos, potwierdził, że jeden z nurków przebywał na urlopie w celu „odpoczynku i rekreacji” w celu poprawy samopoczucia psychicznego, a drugi był na usprawiedliwionej nieobecności. 

Dodał, że ich nazwiska pozostaną nieujawnione do czasu zakończenia śledztwa. „Zapewniamy pełną pomoc pogrążonym w żałobie rodzinom… Przede wszystkim doceniamy i oddajemy hołd służbie i poświęceniu naszych poległych marynarzy” – powiedział.

Marynarka Filipińska poinformował, że oprócz zbadania incydentu dokonano przeglądu protokołów nurkowania w celu zidentyfikowania wszelkich niezbędnych udoskonaleń procedur nurkowania rekreacyjnego i operacyjnego.

Dwóch rosyjskich nurków zmarł na Filipinach po tym, jak na początku tego roku porwały ją silne prądy.

Najświeższe Odcinek podcastu od Scuba Diver Mag

BĄDŹMY W KONTAKCIE!

Otrzymuj cotygodniowe podsumowanie wszystkich wiadomości i artykułów Divernet Maska do nurkowania
Nie spamujemy! Przeczytaj nasze Politykę prywatności więcej informacji.
Prenumerata
Powiadamiaj o
gość

0 Komentarze
Najczęściej zagłosowano
Najnowszy Starsze
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
ostatnie komentarze
Lori L. Mattozzi: Bohaterstwo rannego przewodnika nurkowego wywołuje apel
LPC: Serwery aplikacji Deepblu są niedostępne
Eddie: Przed i po 2000 r.: Jak zmieniło się bezpieczeństwo nurkowania
Tim: RECENZJA: „Diving Into The Darkness” wyznacza nowe standardy dla filmów dokumentalnych o nurkowaniu
Tim: Najlepsze automaty do nurkowania w 2025 roku
Ostatnie wiadomości
Nurkowie filipińskiej marynarki wojennej zginęli podczas przerwy Nurkowie filipińskiej marynarki wojennej zginęli podczas przerwy
Nurkowie znaleźli hiszpańskiego korsarza z XVIII wieku wśród czterech wraków statków Nurkowie znaleźli hiszpańskiego korsarza z XVIII wieku wśród czterech wraków statków
Łowcy wraków szukają jednego statku, znajdują inny Łowcy wraków szukają jednego statku, znajdują inny
Bohaterstwo rannego przewodnika nurkowego wywołuje apel Bohaterstwo rannego przewodnika nurkowego wywołuje apel
Nurek wrakowy Mazraani zginął podczas wyprawy na Atlantyk Nurek wrakowy Mazraani zginął podczas wyprawy na Atlantyk 
35. Rada Wielkiej Brytanii przyjęła wniosek o ochronę oceanu 35. Rada Wielkiej Brytanii przyjęła wniosek o ochronę oceanu
Kontakt z nami
Facebook X-twitter Instagram YouTube Wątki Tiktok
Subskrypcje w prezencie
Subskrybuj za 3 £/miesiąc