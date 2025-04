Statek mieszkalny na Morzu Czerwonym porzucony po uderzeniu w rafę

Nurkowanie na pokładzie Morza Czerwonego Firebird, obsługiwany przez Hurghada-based Into The Blue, musiał zostać ewakuowany po uderzeniu w rafę na północ od Sharm el Sheikh, chociaż nie uważa się, że zatonął. Łódź płynęła na północ Zatoką Akaba w kierunku Dahab.

O zderzeniu poinformowała Egipska Izba Nurkowania i Sportów Wodnych (CDWS) spowodował „znaczne uszkodzenie” statku, miało miejsce około 1 w nocy 20 kwietnia. Zgłoszono, że wszyscy siedmiu gości i siedmiu członków załogi jest bezpiecznych i zdrowych.

Według Into The Blue, CDWS otrzymało wezwanie o pomoc około 1.30, kiedy to łódź została już ewakuowana. Izba powiadomiła regionalne służby ratunkowe marynarki wojennej i lądu, aby przybyły na miejsce zdarzenia.

„Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji naszej załogi i przewodnika nurkowego, wszyscy goście zostali bezpiecznie ewakuowani w ciągu 16 minut, wraz z paszportami i niezbędnymi rzeczami” – donosi Into The Blue. „Goście zostali natychmiast przeniesieni na ląd i odprowadzeni przez swojego przewodnika.

„Po pomyślnej ewakuacji gości, członkowie naszej załogi również zostali bezpiecznie ewakuowani po zabezpieczeniu dodatkowych przedmiotów osobistych i sprzętu.”

Służby ratunkowe pojawiły się na miejscu zdarzenia między 2.30 a 3 nad ranem, aby wesprzeć operację i „zapewnić płynny transport wszystkich do pobliskiego hotelu, gdzie będą mogli odpocząć i czuć się bezpiecznie”.

Pojemność 16

„Zbudowany przez nurków dla nurków” w 2003 r. i odnowiony w 2019 r. 32-metrowy Firebird miał pojemność do 16 gości w ośmiu kabinach. Posiadał dwa Zodiaki, a także dwie 25-osobowe tratwy ratunkowe.

Statek Into The Blue, przemianowany dopiero w lutym na Deep Blue Cruises, również kursuje Firebirdstatek siostrzany Thunderbird i 50m katana.

Firebird goście byli przenoszeni do zakwaterowania w hotelu w Hurghadzie, aby oczekiwać na odlot do swoich krajów ojczystych. Według CDWS czterech gości było Niemcami, jeden Szwajcarem, a pozostali dwaj nurkami Egipcjanami.

Into The Blue oświadczyło, że współpracuje z władzami w celu uratowania wszystkiego, co udało się jeszcze odzyskać Firebird„Dziękujemy władzom i naszemu oddanemu zespołowi za wyjątkowe podejście do sytuacji i nadal dbamy o bezpieczeństwo i dobro wszystkich, którzy z nami żeglują” – głosi oświadczenie.

Incydent ten jest najnowszym z serii katastrof łodzi nurkowych na Morzu Czerwonym, które skłoniły regionalne organy regulacyjne do zaostrzenia egzekwowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa łodzi turystycznych – w tym także brytyjskie władze Oddział Badania Wypadków Morskich. Wydało własne biuletyn bezpieczeństwa dla turystów z Wielkiej Brytanii korzystających ze statków pływających po Morzu Czerwonym.

CDWS twierdzi, że przyczyną Firebird Incydent jest obecnie badany przez Ministerstwo Turystyki i inne organy, choć ustalenia i wnioski z licznych dochodzeń prowadzonych w rejonie Morza Czerwonego są rzadko podawane do wiadomości publicznej.

