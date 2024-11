Dwa znane statki nurkowe płoną

Dwa statki mieszkalne dobrze znane nurkom, jeden działający na Morzu Czerwonym w Egipcie, a drugi na Malediwach, ucierpiały w wyniku katastrofalnych pożarów.

Trzypokładowy Nouran, obsługiwany przez Odkrywcy Morza Czerwonego, is understood to have caught fire last night (6 November) while at Daedalus Reef, though the cause of the blaze is unknown. Guests and crew were evacuated from the boat and taken to Hurghada.

36-metrowy, mahoniowy statek mieszkalny, zbudowany w 2006 r., pływał zarówno po północnym, jak i południowym Morzu Czerwonym z Hurghady, a regularne tygodniowe rejsy na południe obejmowały Brothers, Daedalus i Elphinstone. Mieścił do 24 gości, z udogodnieniami dla nurków technicznych.

“Thankfully, all guests and crew were safely evacuated without any injuries, and everyone is now back on land,” said Red Sea Explorers in a statement. “Despite the swift and professional efforts of our crew the fire could not be contained, and we were unable to save mv Nouran.

“While the safety of our guests and crew is our foremost priority, the loss of MV Nouran is profoundly felt. She was not just a vessel; she was a home, both for us and for the many guests who shared unforgettable journeys aboard her.

“We have been deeply moved by the outpouring of kind and supportive messages from our clients and business partners. These condolences bring warmth on a difficult day, and we are incredibly grateful for the compassion shown by our community.

“Our team is working diligently to find solutions for guests who have bookings on mv Nouran for the remainder of the season. We will be reaching out to each agent and customer as soon as possible with further information.”

Blue Voyager was on break

Tymczasem na Malediwach 37-metrowy okręt o stalowym kadłubie Niebieski podróżnik, obsługiwany przez Mistrzowskie tablice na żywo, zapalił się wczesnym rankiem dziś (7 listopada) podczas przerwy konserwacyjnej w porcie Hulhumalé w pobliżu stolicy Male – w wyniku czego nie ucierpieli żadni nurkowie gościnni i nie było innych ofiar.

Wielokrotnie nagradzany Niebieski podróżnik został zbudowany w 2001 roku i mógł pomieścić 26 gości w trzech apartamentach i 10 kabinach. Był to jedyny statek we flocie Master operującej na Malediwach.

„Po próbie opanowania pożaru cała załoga bezpiecznie ewakuowała się z łodzi” – oświadczył Master Liveaboards. „Już oceniamy problemy spowodowane pożarem podczas nadchodzących rejsów. Goście, którzy prawdopodobnie zostaną dotknięci pożarem, zostaną powiadomieni w odpowiednim czasie.

„Jesteśmy szczęśliwi, że incydent nie okazał się poważniejszy i że wszyscy, którzy byli na pokładzie, są bezpieczni”.

This article has been updated to include Red Sea Explorers’ statement.

