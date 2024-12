Wielka Brytania wyraża „poważne zaniepokojenie” bezpieczeństwem łodzi nurkowych na Morzu Czerwonym

Ostatnia seria katastrof łodzi nurkowych na Morzu Czerwonym nie umknęła uwadze śledczych brytyjskiego rządu.

Kurs Oddział Badania Wypadków Morskich (MAIB) właśnie wyraziło swoje obawy publicznie, a główny inspektor ds. wypadków morskich, kapitan Andrew Moll, napisał do Egipski Urząd Bezpieczeństwa Morskiego (EAMS) o przedstawienie swoich obaw i zażądanie pełnego uczestnictwa w dochodzeniach.

„Dowody, jakie do tej pory uzyskała MAIB, wskazują na poważne obawy co do bezpieczeństwa niektórych egipskich łodzi nurkowych operujących na Morzu Czerwonym” – stwierdza oddział.

Moll, który dołączył do MAIB z Royal Navy w 2005 r. i od 2018 r. kieruje jednostką jako starszy inspektor, jest odpowiedzialny za badanie przyczyn wypadków morskich, publikowanie raportów z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat przyczyn wypadków morskich.

Spośród niedawnych incydentów z udziałem egipskich łodzi nurkowych działających na Morzu Czerwonym, MAIB skupia się na trzech, które miały miejsce w ciągu ostatnich 20 miesięcy i w których brali udział obywatele Wielkiej Brytanii.

Dotyczyły one Królowa Carltona, który wywrócił się 24 kwietnia 2023 r., w wyniku czego statek został porzucony, ale wszyscy pasażerowie i załoga zostali uratowani; Huragan, który wybuchł 11 czerwca 2023 r., w wyniku czego zginęło trzech obywateli Wielkiej Brytanii; a ostatnio, Morska historia, który wywrócił się 25 listopada br.

MAIB podaje, że w wyniku zatonięcia tego ostatniego statku zginęło lub zaginęło co najmniej 18 osób, w tym dwóch obywateli Wielkiej Brytanii. Divernet wcześniej ustaliła, że ​​najnowsza lista ofiar obejmuje 11 osób, znaleziono cztery ciała, a siedem zaginęło, i zwróciła się do MAIB o wyjaśnienia.

Sea Story (prowincja Morza Czerwonego)

Zgodnie z protokołami Kodeksu dochodzeń w sprawie wypadków Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), MAIB formalnie zarejestrowała Wielką Brytanię jako „państwo istotnie zainteresowane” w egipskich dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa tych incydentów.

Inne podobne zdarzenia w Morzu Czerwonym w Egipcie od drugiej połowy 2024 r., o których również zgłoszono Divernet zaangażowany w Nouran, który się zapalił 6 listopada; Uwodzenie, który zatonął w dniu 24 października; i egzocet, który uderzył w rafę na 25 czerwca.

The MAIB says it is currently preparing a safety bulletin for publication, setting out the areas of concern that individuals intending to take a liveaboard diving wakacje in the Red Sea region should take into account before booking.

