Zmarł Jamie Powell, legendarny brytyjski nurk wrakowy

Brytyjski nurek wrakowy i pionier nurkowania z użyciem mieszanek gazowych Jamie Powell, określany przez współczesnych mianem „legendy nurkowania technicznego”, zmarł po nurkowaniu z respiratorem podczas I wojny światowej G42 wrak torpedowca w Cieśninie Kaletańskiej.

Powell wynurzył się z nurkowania, które miało miejsce na głębokości około 50 m w odległym miejscu, w środę 18 czerwca. Jego nurkowanie-komputer wskazał na profil bez zdarzeń, z pełną dekompresją przeprowadzoną normalnie, według innych nurków na pokładzie. Jednak wkrótce po zdjęciu sprzętu zgłosił ból w ramieniu i podano mu tlen.

Ponieważ jego stan wydawał się pogarszać, kapitan wydał polecenie Mayday o natychmiastowej ewakuacji. Śmigłowiec straży przybrzeżnej przetransportował Powella do Royal London Hospital w celu ustabilizowania stanu, a następnie przetransportował go do pobliskiej komory hiperbarycznej. Szpital Whipps Cross w celu leczenia urazu skóry, jednak nie udało się go wyleczyć i stwierdzono zgon.

Pełna post mortem Nie przeprowadzono jeszcze dochodzenia i trwa dochodzenie. Straż Przybrzeżna zatrzymała sprzęt nurka, w tym jego aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem.

Przez całą swoją znakomitą karierę nurkową Powell korzystał wyłącznie z obiegu otwartego, aż do tego roku, kiedy to przeszedł na korzystanie z respiratora.

Najłaskawsza z dusz

„Cała społeczność zaawansowanych/technicznych nurków znała go jako jedną z legend tego sportu” — powiedział długoletni kolega z zespołu nurkowego i kumpel Leigh Bishop, który opisuje Powella jako swojego najlepszego przyjaciela. „Każdy znał go jako prawdziwego dżentelmena, jedną z najłaskawszych dusz, mentora i przyjaciela, a wielu podziwiało go nie tylko jako nurka, ale także jako człowieka”.

W wieku około 50 lat, kiedy zmarł, Powell nurkował od 14 roku życia. Jako członek brytyjskiego Starfish Enterprise, który w latach 1990. był jednym z pierwszych na świecie zespołów nurkujących na wrakach z użyciem mieszanej mieszanki gazowej, on i inni członkowie grupy „nauczyli się, jak korzystać z mieszanki gazowej, ponieważ dosłownie nie było żadnych kursów, kiedy zaczynali robić to, co robili”, mówi Bishop.

Jamie Powell skacze z Dover w 2024 roku (Leigh Bishop)

W 1994 roku Powell był członkiem pionierskiej grupy Polly & Simon Tapson Lusitania wyprawa z mieszanką gazów u wybrzeży Irlandii. Zanurkował także na głębokość 120 m brytyjski w początkowych latach eksploracji na otwartym torze Tytanicznysiostrzanym statku, na którym jego matka i żona pełniły funkcję nurków wsparcia podczas wyprawy do Grecji pod wodzą Nicka Hope'a w 1998 roku.

Brał także udział we wczesnej eksploracji głębokich wraków, takich jak HMS Awantura, HMS Król Edward VII, HMS Abukir, HMS Hogue'a i HMS Cressy w latach 1990. „Nurkował setki dziewiczych wraków, których nikt wcześniej nie widział na kanale La Manche” — mówi Bishop. „Niewielu było kapitanów, którzy go nie znali i nie szanowali.

„Plymouth, nurek komercyjny i instruktor Tony Hillgrove uważał go za prawdopodobnie najlepszego nurka, jakiego kiedykolwiek poznał, a amerykańscy nurkowie wrakowi, tacy jak Gary Gentile, John Chatterton i Richie Kohler, wszyscy nurkowali z nim i darzyły go wielkim szacunkiem jako nurka wrakowego i przyjaciela”.

„Jamie był legendą przez całe moje nurkowe życie” – skomentował instruktor Kieran Hatton, a Rick Ayrton dodał: „Taka smutna wiadomość – Jamie był jedną z gwiazd w świecie nurkowania”.

„Cicha mysz”

Bishop opisuje Jamiego Powella jako „cichą myszkę”, jeśli chodzi o medialne eksponowanie jego podwodnych osiągnięć: „Trzeba było to z niego wyciągnąć. Rezerwował czarter nurkowy i nikt nigdy nie zgadłby, jak duże doświadczenie nurkowe miał „drugi nurek na łodzi”.

„Kochał historię wraki i odrestaurował artefakty, na które tak często się natykał.

„W ostatnich latach odkrył w sobie miłość do eksploracji wraków statków w Cieśninie Dover z nowymi przyjaciółmi, a płytsze nurkowania lepiej odpowiadały jego pragnieniu dłuższego czasu spędzonego pod wodą. W rzeczywistości, być może kochał nurkowanie w późniejszym życiu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej”.

Powell mieszkał w zachodnim Londynie i pracował dla British Airways cargo services na lotnisku Heathrow przez ponad 30 lat. Oprócz nurkowania lubił wędkować, słuchać skandynawskiej muzyki thrash-metalowej i belgijskiego piwa, a także był znany z charakterystycznego wąsa, który pasował do jego zwyczaju ubierania się jak angielski wiejski dżentelmen.

Jamie Powell zostawił żonę Becky i dwie córki – wszystkie uwielbiały nurkować razem jako rodzina.

