Ho, ho, ho! Vobster Santas powraca w grudniu

Wyciągnij swój strój Świętego Mikołaja lub przebierz się za elfa, renifera, a nawet wesołego bałwana – Mikołaje z Vobster Wydarzenie powraca i zapowiada się na większe niż kiedykolwiek!

Dołącz do zespołu Vobster Quay 15 grudnia i dziesiątek innych przebranych nurków – rekord to 185 nurków Mikołajów, którzy wskoczyli do wody w tym samym czasie – aby zebrać pieniądze na dwie szczytne cele: Royal National Lifeboat Institution i Help for Heroes. Od początku istnienia w 2007 r. nurkowie Mikołajów w Vobster zebrali ponad 52,000 XNUMX funtów.

„Minęło ponad 17 lat od pierwszego charytatywnego nurkowania Santa w Vobster Quay i z roku na rok wydarzenie staje się coraz większe i lepsze” – zachwycała się właścicielka Vobster Quay, Amy Stanton. „Vobster Santas to świetny sposób, aby nurkowie wyrazili ogromne podziękowania zarówno RNLI, jak i Help For Heroes – dwóm bardzo zasłużonym organizacjom charytatywnym, bliskim naszym sercom.

„Jesteśmy niezmiernie dumni ze wszystkiego, co osiągnęło Vobster Santas i mamy nadzieję, że jeszcze więcej nurków dołączy do tegorocznego wydarzenia w niedzielę 15 grudnia. Jestem pewien, że możemy sprawić, że Vobster Santas 2024 będzie największym wydarzeniem do tej pory!”.

Bramy zostaną otwarte o 7.30:9.30 rano, o 10:XNUMX odbędzie się odprawa nurkowa, a następnie wszyscy nurkowie wyskoczą do wody o XNUMX:XNUMX rano.