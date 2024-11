Otwarto największą na świecie szkółkę trawy morskiej, która ma przyspieszyć odbudowę ekosystemów Wielkiej Rafy Koralowej

Odbudowa trawy morskiej na Wielkiej Rafie Koralowej zostanie znacząco przyspieszona dzięki największej na świecie specjalnie wybudowanej szkółce trawy morskiej, która została dziś otwarta w Gladstone.

Szkółka SeaGrow należąca do CQUniversity jest finansowana przez partnerstwo pomiędzy Great Barrier Reef Foundation i Coles Group. Jest to pierwsza na świecie duża szkółka trawy morskiej, która została opracowana we współpracy z wiodącymi badaczami trawy morskiej i właścicielami tradycyjnych raf koralowych.

Dyrektor ds. odnowy siedlisk przybrzeżnych w Great Barrier Reef Foundation, Will Hamill, powiedział: „Rola trawy morskiej w utrzymaniu Wielkiej Rafy Koralowej i wspieraniu zdrowia siedlisk przybrzeżnych jest absolutnie kluczowa.

Otwarto największą na świecie szkółkę trawy morskiej 6

„Łąki rafy koralowej, będące domem dla największego na świecie ekosystemu trawy morskiej, stanowią żłobki i źródło pożywienia dla zagrożonych gatunków, takich jak żółwie i diugonie, a jednocześnie pełnią funkcję naturalnych filtrów, usuwając z wody zanieczyszczenia, takie jak drobny osad i nadmiar składników odżywczych.

„Ale mają też inne ważne zadanie – łagodzenie zmian klimatycznych poprzez magazynowanie 400 milionów ton dwutlenku węgla, co odpowiada wadze ośmiu mostów w zatoce Sydney.

„Jednak ekosystem ten jest zagrożony skutkami zmiany klimatu, a niektóre obszary zmagają się z odbudową po coraz poważniejszych i częstszych burzach, powodziach i cyklonach, takich jak cyklony Jasper i Kirrily, które uderzyły w rafę latem ubiegłego roku.

Otwarto największą na świecie szkółkę trawy morskiej 7

„To zniszczenie ekosystemu jest mieczem obosiecznym. Nie tylko tracimy zdolność magazynowania węgla w przyszłości, utrata tych ekosystemów powoduje również uwalnianie historycznych złóż węgla, co jeszcze bardziej zwiększa emisje.

„W obliczu zmagań świata z pilnymi celami redukcji emisji coraz częściej zwracamy się ku oceanom i ich przybrzeżnym ekosystemom – które pochłaniają dwutlenek węgla 30–50 razy wydajniej niż lasy deszczowe – w poszukiwaniu rozwiązań pomostowych.

„W tej nowej, rozbudowanej szkółce trawy morskiej znacząco zwiększymy skalę odnowy, wykorzystując innowacyjną metodę opartą na nasionach, opracowaną w tym ośrodku, co pomoże w naprawie kluczowych ekosystemów, a jednocześnie uwolni potencjał Wielkiej Rafy Koralowej do łagodzenia skutków zmiany klimatu”.

Otwarto największą na świecie szkółkę trawy morskiej 8

Dyrektor CMERC, profesor Emma Jackson, powiedziała, że ​​prace nad szkółką trwają od trzech lat i że odegra ona znaczącą rolę w odnowie zdegradowanych łąk trawy morskiej, a także pomoże zwiększyć ich odporność na coraz poważniejsze skutki zmiany klimatu.

„Nasiona zebrane w szkółkach służą do ponownego wysiewu uszkodzonych lub pofragmentowanych łąk, co przyczynia się do poprawy ich ogólnej kondycji i odporności.

„Nasza nowa szkółka – największa tego typu na świecie – zwiększy nasze możliwości w zakresie odnowy trawy morskiej, a jednocześnie zapewni większą dostępność dla lokalnej społeczności i szkół, które będą mogły ją odwiedzać i uczyć się o tym ważnym siedlisku”.

W październiku 2023 r. GBRF, CQU, Coles i Gladstone Port Corporation wzięły udział w imprezie zbierania kwiatów trawy morskiej na wyspie Curtis z Emmą Jackson i Willem Hamillem.

Szkółka SeaGrow jest finansowana ze środków partnerstwa Coles Group z Wielka Rafa Koralowa Fundacja otrzymała także wsparcie w ramach programu Reef Coastal Restoration Program, finansowanego przez Reef Trust, australijską agencję rządową.

Anna Stewart, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i zaangażowania w firmie Coles, powiedziała: „Dzisiejszy dzień jest ważnym kamieniem milowym w partnerstwie firmy Coles z Fundacja Wielkiej Rafy Koralowej i jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy odegrać rolę w uruchomieniu największej na świecie szkółki trawy morskiej. Wiemy, że łąki trawy morskiej są niezbędne dla odporności Rafy – są żerowiskami dla zwierząt morskich, a także pomagają zwiększyć bioróżnorodność, poprawić jakość wody i chronić linie brzegowe.

„Z niecierpliwością czekamy na wiedzę, która zostanie zdobyta w tym najnowocześniejszym miejscu, co — mamy nadzieję — pomoże zapewnić, że Rafa będzie mogła być podziwiana przez przyszłe pokolenia”.

Otwarto największą na świecie szkółkę trawy morskiej 9

Profesor Jackson stwierdził, że rosnący wpływ zmian klimatycznych i jakości wody odczuwają łąki trawy morskiej na całym świecie.

„Inicjatywy takie jak ta odgrywają ważną rolę w budowaniu zdrowia i odporności tych ważnych środowisk morskich na całym świecie, a szkółka jest częścią Globalnej Sieci Szkółek Trawy Morskiej”.