Start Maldives Master w 2025 roku

Master Liveaboards ogłosiło, że na początku 2025 roku na Malediwach pojawi się ich nowy statek, Maldives Master – następca ukochanego Blue Voyagera, który niestety spłonął podczas postoju w doku konserwacyjnym.

Kurs Mistrz Malediwów to 42-metrowy statek mieszkalny, który oferuje dwie przestronne, stałe kabiny z podwójnym łóżkiem, osiem rozkładanych kabin z dwoma pojedynczymi łóżkami i dwie kabiny jednoosobowe, mieszczące 26 gości. Posiada wewnętrzną jadalnię, bar, salonik i zewnętrzne jacuzzi. Zacieniony zewnętrzny salonik znajduje się na pokładzie środkowym, a także cztery różne pokłady słoneczne – taras widokowy zlokalizowany z przodu zarówno pokładu środkowego, jak i górnego, taras na świeżym powietrzu na górnym pokładzie i taras oceaniczny na rufie łodzi, wszystkie zapewniające wygodne siedzenia i leżaki.

Przestronne kabiny na statku Malediwy Master

Ocean deck to wyjątkowa atrakcja, pozwalająca gościom na relaks na świeżym powietrzu, blisko wody. Wiele wieczorów reflektory oświetlają wodę tuż przy ocean deck, aby przyciągnąć plankton, który przyciąga manty i rekiny wielorybie. Odnotowano wiele bliskich obserwacji żerujących mant i rekinów wielorybich.

Jedną z najbardziej wyróżniających się cech Maldives Master jest specjalnie zbudowany dhoni (statek do wsparcia nurkowania) Blue Shadow. Ten 19-metrowy dhoni jest przestronny, szybki i wyposażony we wszystkie nowoczesne udogodnienia, których pragną nurkowie. Każdy nurek ma własną stację z dużą ilością miejsca do przechowywania sprzętu i wyposażenia, a załoga dhoni jest gotowa do pomocy. Podczas podróży do i z miejsc nurkowych możesz wejść po małych schodach na górny pokład, aby cieszyć się słońcem i wspaniałymi widokami. Na pokładzie głównym znajduje się toaleta z prysznicem, a na tylnym pokładzie dwa prysznice ręczne oraz oddzielne zbiorniki do płukania aparatu i sprzętu. Szybki silnik, dwa generatory i dwa kompresory z systemem membranowym nitrox oznaczają, że będziesz cieszyć się pierwszorzędnym doświadczeniem nurkowym na Malediwach.