Kornwalia wkracza w atmosferę Narodowego Tygodnia Morskiego

at 12: 17 pm

Cornwall Wildlife Trust (CWT) informuje, że tematem zbliżającego się Narodowego Tygodnia Morskiego w 2025 r. będzie „dno morskie pod falami”.

Od dziś (26 lipca) do niedzieli 3 sierpnia zorganizowano szereg zajęć na świeżym powietrzu, które pomogą ludziom poznać i docenić morską przyrodę Kornwalii.

Zaprojektowane tak, aby sprostać potrzebom rodzin i osób w każdym wieku, atrakcje obejmują spacery po basenach skalnych, safari z rurką po łąkach trawy morskiej, obserwowanie delfinów z klifów oraz sprzątanie plaży – w tym co najmniej jedną z cichą dyskoteką.

„Biorąc udział, pomożesz nam monitorować i dokumentować dziką przyrodę Kornwalii” – mówi CWT. „Kornwalia jest domem dla jednych z najbogatszych gatunków dzikiej przyrody morskiej w Wielkiej Brytanii, od maleńkich, rzadkich, kolorowych koralowców po gigantyczne rekiny olbrzymie.

Poszukiwania na brzegu zatoki Stackhouse Cove (Matt Slater)

„Środowisko morskie jest niestety poddawane coraz większej presji ze względu na szkodliwe praktyki połowowe, zabudowę morską oraz zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa, ścieków i plastiku. Poprzez swój Narodowy Tydzień Ochrony Środowiska Morskiego, Cornwall Wildlife Trust ma nadzieję zainspirować nowe pokolenie obrońców środowiska morskiego i wolontariuszy do działania na rzecz przyrody”.

„Narodowy Tydzień Morski to okazja dla wszystkich do odkrywania lokalnego wybrzeża i zaangażowania się w działalność niesamowitych grup Your Shore w całej Kornwalii” – mówi Katie Bellman, oficer ds. zaangażowania morskiego CWT. „Każdy znajdzie coś dla siebie, w całym hrabstwie odbywa się ponad 25 wydarzeń”.

CWT jest jednym z 46 trustów w Wielkiej Brytanii, które razem tworzą Królewskie Towarzystwo Ochrony Przyrody. Lista Wydarzenia Narodowego Tygodnia Morskiego Informacje dotyczące Kornwalii są dostępne na stronie CWT.

