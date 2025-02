Nurkowie, dzikie ryby wiedzą, kim jesteście!

Pełna lista pokazów nurkowych z linkami:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18-26 STYCZNIA: Boot Düsseldorf (Międzynarodowe Targi Łodzi)

1-2 LUTEGO: Duikvaker

21-23 LUTEGO: Europejskie Targi Nurkowe (EUDI)

21-23 LUTEGO: Targi Diving Resort Travel (DRT), Malezja

1-2 MARCA: GO Diving Show (brytyjskie targi nurkowe)

15-16 MARCA: Festiwal Oceaniczny ADEX / OZTek Australia

28-30 MARCA: Mediterranean Diving Show

4-6 KWIETNIA: Asia Dive Expo (ADEX)

22-25 MAJA: Thailand Dive Expo (TDEX)

31 MAJA – 1 CZERWCA: Pokaz nurkowania

13-15 CZERWCA: Międzynarodowe Targi Nurkowe w Malezji (MIDE)

6-7 WRZEŚNIA: GO Diving ANZ Show

17-19 PAŹDZIERNIKA: Wykłady o nurkowaniu

11-14 LISTOPADA: Wystawa DEMA



