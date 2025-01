Egipcjanie spieszą się, by zareagować na śmiertelny incydent z rekinem

W ciągu tygodnia od śmiertelnego wypadku z udziałem turysty i rekina w kurorcie Marsa Alam nad Morzem Czerwonym 29 grudnia, komitet naukowy egipskiego Narodowy Instytut Oceanografii i Rybołówstwa (NIOF) wydało „sprawozdanie końcowe” w tej sprawie.

Ofiarami byli dwaj włoscy turyści: Gianluca Di Gioia, 48 lat, zmarł, a 69-letni Peppino Fappani, który próbował mu pomóc, został ugryziony w ramiona i nogi, ale nie odniósł poważnych obrażeń. Mężczyźni weszli do morza w pobliżu molo Safaya Resort, ale poza wyznaczonym obszarem do pływania, a incydent został zgłoszony on Divernet.

Obecnie uważa się, że odpowiedzialnym za to rekinem był mako, do którego należą dwa gatunki: mako krótkopłetwy (Isurus oxyrinchus) i długopłetwy (Isurus paucus), występują w Morzu Czerwonym, ale rzadko w pobliżu plaż. Oba gatunki są globalnie zagrożone wyginięciem.

Raport NIOF stwierdza, że ​​incydent, choć rzadki, „nie był nieoczekiwany” biorąc pod uwagę obecność naturalnie drapieżnych rekinów, zwłaszcza w płytkich przybrzeżnych obszarach Morza Czerwonego, zgodnie z podsumowaniami w Egipt Niezależny.

Agresywne zachowanie mako przypisywano nadmiernym połowom prowadzonym przez łodzie zarówno na terenie rezerwatów przyrody Morza Czerwonego, jak i poza nim, oraz ich szkodliwemu wpływowi na zasoby pożywienia, stanowiące podstawę żywienia rekinów.

„Istnieją mocne dowody na to, że incydent ten nie był przypadkowy i nawet jeśli połowy zostaną całkowicie zakazane, ataki rekinów będą się powtarzać przez wiele lat, aż do momentu, gdy naturalne zasoby ryb zostaną zastąpione nowymi” – czytamy w raporcie.

W artykule zwrócono również uwagę na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zezwalanie ludziom na pływanie w miejscach objętych zakazem, i zasugerowano, że w tym przypadku obecność stada delfinów zachęciła rekina do pójścia na polowanie.

Delfiny długoszczękie z Morza Czerwonego (Aleksander Wasenin)

Fakt, że ofiara została zaatakowana, ale jej ciało nie zostało zjedzone, uznano za znaczący, prawdopodobnie odzwierciedlający instynktowną obronę rekina przed tym, co uznał za wtargnięcie na jego terytorium żerowania.

Zaatakował tych mężczyzn co najmniej pięć razy, co sugeruje, że wpadł w szał spowodowany brakiem ofiary.

Zalecenia

W raporcie wyraźnie wskazano, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych kompleksowych badań nad zachowaniem rekinów we współpracy z agencjami rządowymi i sektorem turystyki. Zawiera on również zestaw zaleceń mających na celu ograniczenie liczby kolejnych incydentów i wzmocnienie środków bezpieczeństwa na plażach turystycznych.

Obejmują one ustanowienie całorocznego programu naukowego monitorowania rekinów w rejonach przybrzeżnych, z wykorzystaniem najnowszych technik śledzenia; warsztaty podnoszące świadomość na temat rekinów dla właścicieli projektów turystycznych i kapitanów łodzi; a także stypendia naukowe i programy podyplomowe mające na celu kształcenie specjalistów w dziedzinie zachowań rekinów i innych „niebezpiecznych organizmów morskich”.

Należy powołać komisję do zarządzania kryzysem rekinów, składającą się z przedstawicieli prowincji Morza Czerwonego, Agencji ds. Ochrony Środowiska, Narodowego Instytutu Ochrony Przyrody (NIOF) oraz władz ds. bezpieczeństwa i zdrowia; należy także udoskonalić procedury bezpieczeństwa na morzu, zapewniając przeszkolony personel ratowniczy na nabrzeżach hotelowych, a także dostępność zaawansowanego sprzętu medycznego i szybkich łodzi ratowniczych.

Należy opracować plan zarządzania odpadami morskimi, regulacji połowów i walki z zanieczyszczeniem morskim, aby uniknąć zmiany zachowania rekinów i utrzymać równowagę ekologiczną. Raport potwierdził wcześniejsze ostrzeżenia przed wyrzucaniem zwłok zwierząt i odpadów organicznych z przepływających statków i przyciąganiem rekinów do obszarów przybrzeżnych.

Czego nie robić

Osoby korzystające ze zbiorników wodnych powinny unikać: pływania bez opieki, oddalania się od brzegu na głębokich, stromych wodach, wchodzenia do morza o wschodzie lub zachodzie słońca oraz w nocy, kiedy rekiny żerują, noszenia biżuterii i błyszczących ubrań, wchodzenia do wody z otwartymi ranami oraz karmienia rekinów.

Komitet zaleca również przeprowadzenie szacunków populacji rekinów we współpracy z sąsiednimi krajami w celu opracowania planów zarządzania i utrzymania równowagi ekologicznej.

Kolejną sugestią jest oddzielenie obszaru połowowego Morza Czerwonego od Zatoki Sueskiej i zakazanie łodziom rybackim pływania po wszystkich częściach Morza Czerwonego od Rafy Ashrafi do granicy Egiptu i Sudanu na południu. Zamiast tego mogłyby one działać poza wodami terytorialnymi Egiptu, a Wielka Rafa Przybrzeżna zostałaby uznana za rezerwat przyrody.

Śmierć Di Gioii była pierwszym odnotowanym przypadkiem związanym z rekinami od czasu 24-latek Rosyjski snorkeler w Hurghadzie w czerwcu 2023 r. w spotkaniu, w którym prawdopodobnie uczestniczył rekin tygrysi. W 2022 r. dwóch turystów zginęło w spotkaniach, które również uważano za spotkania z rekinem tygrysim u wybrzeży Hurghady.

